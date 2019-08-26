 Один украинский воин погиб, еще трое получили ранения на Донбассе. За сутки - 13 вражеских обстрелов, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 10 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку от Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- вблизи Марьинки - из автоматического гранатомета;

- в районе Авдеевки - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Троицкого - из автоматического гранатомета.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи н.п. Шуиы с направления района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия;

- в районе Золотого-4 с направления Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- неподалеку от Пивденного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

"В течение прошедших суток в результате вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, трое военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.