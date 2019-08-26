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Все про:Гонконг (22) протест (4514)

 Полиция Гонконга впервые применила против митингующих оружие

Впервые против участников массовых протестов, которые продолжаются в Гонконге с начала июня, применили оружие.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ВВС, офицер полиции выстрелил из пистолета.

Кроме того, несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их с палками и шестами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На антиправительственную акцию протеста в Гонконге вышло 1,7 млн участников

В полиции заявили, что сотрудники правоохранительных органов вели предупредительный огонь по протестующим.

"Несколько офицеров были доставлены в больницу в результате столкновений", — сообщили в полиции.

Также 25 августа в Гонконге полиция впервые с момента начала антиправительственных протестов применила водяные пушки против митингующих, информирует CNN.

Митингующие начали сооружать баррикады и бросать в сотрудников полиции дорожные конусы, кирпичи, а также бутылки с зажигательной смесью.

Также читайте: МИД предостерегает украинцев от участия в протестах в Гонконге

Сначала полиция применила против участников акции протеста слезоточивый газ, но безуспешно, после чего разогнала людей водометом.

Напомним, протестующие вышли на улицы Гонконга против закона, который позволит экстрадировать людей в Китай. Противники законопроекта штурмовали баррикады у Законодательного совета. Полиция применила против протестующих резиновые пули, газ и дубинки. Закон могли принять 12 июня. Сторонники законопроекта видели в нем инструмент для борьбы с транснациональной преступностью. Его многочисленные противники заявляли, что с недоверием относятся к судебной системе Китая. Правительство Гонконга на неопределенный срок приостановило рассмотрение поправок к закону об экстрадиции в Китай на фоне массовых протестов. 16 июня протестующие опять вышли на улицы. Они настаивали на отставке Лам, некоторые участники призывали главу администрации города извиниться за появление такого законопроекта.

Источник: https://censor.net.ua/n3144662
 
 
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Нихера не научились гонконговцы. Сносите шины массово на баррикады.это раз. Потом. Если есть брукивка ( чы как она там по гонконговски) - разбирайте и используйте по назначению. Есть еще такая штука, как коктейль Молотова...
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Кроме шин они все так и делают:
Митингующие начали сооружать баррикады и бросать в сотрудников полиции дорожные конусы, кирпичи, а также бутылки с зажигательной смесью Источник: https://censor.net.ua/n3144662
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Дорожные конусы скоро закончатся. А в остальном - ок.
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Ростов далеко.Куда палицаи тикать будут? Разве шо у благовещенск.
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Вiдкритий протест Пекiн знищiт' на раз-два. Цикаво, шо буде после....
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Цi кiтайцi спробували жiття в цивiлiзованному свiтi. Зара iх намагаются зигнати в "кiтайский мир". Там зброи багато. Контрабанда там цвете и колоситься. Будемо подивитися, шо там буде.
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Краще би іх Британія ще на сто років в оренду забрала. Спокійніше було б.
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Це зрозумило. Але вони мають те, шо мають.
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Все правильно сделали, нехер всякой шалупони воду мутить. Во Франции, Германии и США полиция сделала бы тоже самое. Америкосы вообще бы открыли стрельбу на поражение из табельного оружия
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рюззке, вашу говнопропаганду залиши для диких племен русни
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в тебе на московії вже почавили б людей танками
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Гловне не дозволити зраднику очолити протестний рух !
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Ничего хорошего в этом нет. Кетай и войска готов использовать. А после ещё и на Тайвань накинется.
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