 Шансы на "жесткий" Brexit значительно выросли, - премьер Джонсон

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Борис Джонсон заявил, что шансы на хаотичный выход Британии из ЕС значительно выросли", - говорится в сообщении.
В интервью BBC на саммите "Большой семерки" во Франции Джонсон сказал, что в вопросе Brexit "все зависит от наших друзей и партнеров из ЕС".
Напомним, что согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.
Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.
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