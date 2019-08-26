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 Шансы на "жесткий" Brexit значительно выросли, - премьер Джонсон

Глава правительства Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход Соединенного Королевства из ЕС без соглашения вполне возможен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Борис Джонсон заявил, что шансы на хаотичный выход Британии из ЕС значительно выросли", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Премьер Великобритании Джонсон присоединился к видеопоздравлению ко Дню Независимости на украинском языке. ВИДЕО

В интервью BBC на саммите "Большой семерки" во Франции Джонсон сказал, что в вопросе Brexit "все зависит от наших друзей и партнеров из ЕС".

Напомним, что согласно договоренности между Лондоном и Брюсселем, выход Британии из ЕС должен состояться до 31 октября.

Премьер Британии Джонсон одной из своих приоритетных задач считает осуществление Brexit до установленного срока "любой ценой" - либо с соглашением с Брюсселем, либо без него.

Источник: https://censor.net.ua/n3144661
 
 
 Топ комментарии
 
у нас так селяне себя не ведут....
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Ведь тут, на все 100%- имеется какой-то подтекст. Версии СМИ- не убеждают. А вот версию самого джентльмена- пока не встречал.
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давайте по жесткому....

Интересно будет посмотреть....
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Начало уже положено. Я, когда впервые увидел- подумал- фотошоп. Оказалось- нет!!! И сразу стало интересно....
Шансы на "жесткий" Brexit значительно выросли, - премьер Джонсон - Цензор.НЕТ 1012
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угу.....
Крушение мифов об английских джентльменах.... Шансы на "жесткий" Brexit значительно выросли, - премьер Джонсон - Цензор.НЕТ 5236
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Так это англосаксы опять французов унижают. Ну что поделать, традиции. Шансы на "жесткий" Brexit значительно выросли, - премьер Джонсон - Цензор.НЕТ 7797
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Серж Пир - имеют право после 2-й мировой.....

Если немцы приобрели "славу" жестоких но храбрых сволочей, то французы бесславных трусов....
Остаться трусом в Истории хуже как по мне...
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тоді ви мабуть погано знаєте італійців.
Кажуть що, три найтонші книжки в світі це: робочий щоденник чорногорця, телефонний довідник Албанії та Книга національних героїв Італії.
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Как-то наткнулся на текст одной сводки БиБиСи, времен высадки на Сицилии, при этом, диктор явно и с удовольствием издевался: "Были пленены 20 тысяч итальянцев и 2 тысячи мулов. Мулы оказали сопротивление"(с).
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Ведь тут, на все 100%- имеется какой-то подтекст. Версии СМИ- не убеждают. А вот версию самого джентльмена- пока не встречал.
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Украина обязана поддержать решения Великобритании. Пора преподать урок этим европейским прокацапским *********.
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Да-да... Как антипод "европейским прокацапским *********"(с), мне кажется, лучше всего подойдут- "пархатые большевистские казаки"(с).
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Евро толерасты в этом ЕС уже просто достали, тягомотина , нытьё..как девицы на свидание собираюца..Джонсон красава, с характером. Послал так послал.
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