 Командир взвода 24-го батальона "Айдар" Тихон Курбатов (позывной Тихий) погиб под Горловкой, - Бутусов. ФОТО

Как пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, погибший - "замечательный человек, воин, гражданин". "Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается", - сообщил журналист.
Он напомнил, что также 25 августа погиб морской пехотинец - пулевое ранение. Согласно официальному заключению - не боевые потери.
Кроме того, боевые ранения получили два бойца 24-й бригады - их обстреляли из автоматического гранатомета в Марьинке. И еще один воин ранен в 72-й бригаде.
"В августе 2019 года в зоне ООС погибли 14 украинских воинов, в том числе:
Боевые потери - 7 военнослужащих.
Не боевые потери - 7 военнослужащих.
Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, российские войска систематически продолжают нарушать очередное перемирие.
И защищая Украину наши лучшие люди продолжают платить своей кровью", - подчеркнул Бутусов.
Он также сообщил, что Александр - единственный сын у пожилой матери, проходит сбор помощи - 4149 4991 1785 0444, Никишин Константин (самый близкий друг).
В тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І - йдіть.
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СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
Коли невелику ділянку ворог молотить 120-ми , 152-ми, БТР-ами ,танками і таким іншим , а після цього наші пукають звідти підствольниками, кулями 5.45 та кулеметами в яких розкид вогню по 500 метрів - то ніяк втрати не будуть не те що рівними а будуть гарантовано на користь ворога..Для цього треба знати для початку як виглядае прихід хоч би 120-ї а не думати що це в окопі - по барабану .Там повітрям може вбити при невдалих обставинах.
Тому я і обурений тим що ця тупа жидівська сцикота просто забиває на те що гинуть та отримують каліцтва кожну добу. Кожну добу - чиєсь нещастя чи трагедія.. А воно - сцить кацапів , сцить шо скаже Європа та не дасть коштів розкрасти тим хто обсів сьогодні цого тупого блазня, сцить того що совдепівске кацапське бидло України його не підтримає. сцить що великі злодії України не будуть кормити краденим баблом а посадити їх теж не може і сцить..Тай не хоче..Хоча всі військові експерти знають - ніякої великої війни після відповіді тим самим - НЕ БУДЕ ! Що буде - це менше обстрілів та наших втрат. А немає цієї відповіді ще й не тільки тому, що керівництво сцикливе - там свої моменти зав'язані на грошах..На мародерстві - тільки вже не такому відкритому як за поросячої пики. То я й чекаю коли виросте на передовій український Піночет. А він виросте..Обов'зково.. Це вже точно. Тільки шкода часу .Поки час іде просто у сраку і далеко не на користь країни.