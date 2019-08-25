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Все про:Горловка (2327) Донбасс (19228) Бутусов Юрий (1821) потери (1648) Айдар (120) 53 отдельная механизированная бригада (36)

 Командир взвода 24-го батальона "Айдар" Тихон Курбатов (позывной Тихий) погиб под Горловкой, - Бутусов. ФОТО

В воскресенье, 25 августа, погиб командир взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й механизированной бригады Тихон Курбатов (с позывным Тихий).

Как пишет в фейсбуке главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, погибший - "замечательный человек, воин, гражданин". "Без преувеличения - внимательный к товарищам, к подчиненным, обязательный, образованный, мотивирующий, он имел огромный авторитет и уважение в батальоне. Погиб в результате обстрела из пулемета под Горловкой, противник в бою также активно применял автоматические гранатометы, всячески препятствовал эвакуации. Разумеется, действия врага не остались без ответа, бой под Горловкой продолжается", - сообщил журналист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг семь раз открывал огонь по позициям ОС, один боец ВСУ погиб, трое получили ранения, - пресс-центр. ВИДЕО

Он напомнил, что также 25 августа погиб морской пехотинец - пулевое ранение. Согласно официальному заключению - не боевые потери.

Кроме того, боевые ранения получили два бойца 24-й бригады - их обстреляли из автоматического гранатомета в Марьинке. И еще один воин ранен в 72-й бригаде.

"В августе 2019 года в зоне ООС погибли 14 украинских воинов, в том числе:
Боевые потери - 7 военнослужащих.
Не боевые потери - 7 военнослужащих.

Несмотря на снижение интенсивности боевых действий, российские войска систематически продолжают нарушать очередное перемирие.

Также смотрите: Украинский воин Виталий Собко погиб на Донбассе 25 августа. ФОТО

И защищая Украину наши лучшие люди продолжают платить своей кровью", - подчеркнул Бутусов.

Он также сообщил, что Александр - единственный сын у пожилой матери, проходит сбор помощи - 4149 4991 1785 0444, Никишин Константин (самый близкий друг).

Командир взвода 24-го батальона Айдар Тихон Курбатов (позывной Тихий) погиб под Горловкой, - Бутусов 01

Смотрите также: "Еще короткую", - накануне Дня Независимости украинские бойцы уничтожили огневую позицию врага на окраинах Донецка. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3144659
 
 
 Топ комментарии
 
ВАм Порошенко не подобався? Тоді втрат не приховували.
Тепер приховують.
Ви зробили це разом. Зє! Радійте! Пишайтеся!
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Я очень уважаю Арестовича! Я считаю его одним из умнейших людей в Украине на сегодняшний день! Даже не умнейших, ибо умных - много, а РАЗУМНЕЙШИХ ,если вы понимаете разницу между умными и разумными людьми!
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Не потрібно прощальних промов
В тиші яка настає після бою
Це завше виглядає недоречно
Це наче штурхати загиблого воїна
І просити щоб той встав.
Не треба панахид
Ми й так знаємо де тепер буде наше місце
Просто накрийте нас землею
І - йдіть.
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как говорит зеленский - наш внутренний флешмоб
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Сам написал и сам себе ответил.... Порохобот ты бы перелогинился... Не стыдно чмо Потрошенковское бабло за сообщения отрабатывать в статье, в которой наш воин погиб? Хотя какая вам разница в Ольгино...
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А причем тут порох, или он тоже там куражился . Если он там был, и о нем сообщим - что он куражился в месте с богданом
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КАПИТУЛЯНТЫ ЗЕ БИЛЫ ПРЕСТУПНО УБИВАЮТ ВСУ .... СВОИМ ОДНОСТОРОННЕМ ПЕРЕМИРИЕМ. ЧТОБЫ ПОТОМ ЗАЯВИТЬ УКРАИНСКОМУ НАРОДУ ЧТО ИЗ ЗА ТАКИХ УЖАСНЫХ ПОТЕРЬ ЛИЧНОГО СОСТАВА . И ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ИХ, МОЖНО ТОЛЬКО НА УСЛОВИЯХ НАШЕГО КРОВАВОГО ВРАГА ОККУПАНТА ПРОКЛЯТОЙ ПА РАШИ. НИЖАЙШИ ПОПРОСИТЬ У НЕЁ МИР КАПИТУЛЯЦИЮ С ПОТЕРЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ( КРЫМ - ДОНБАСС) И СУВЕРЕНИТЕТА УКРАИНСКОЙ ДЕРЖАВЫ... ОЧЕНЬ НАДЕЕТСЯ ПРОДАЖНЫЙ ЭКС- КЛОУН ...РЕЗИДЕНТ И ЕГО БАНДА УКРАИНОФОБОВ ЗЕБИЛОВ . О ТОМ ЧТО И ИХ УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНСКОГО ГОСУДАРСТВА НЕ РАЗБЕРУТСЯ И ОБРАТНО ПОДДЕРЖАТ 73 % ПРИКОЛИСТОВ ЗАРАДИ КАПИТУЛЯЦИИ ЗАМАСКИРОВАННОЙ ПОД МИР. НО ВЫБРАТЬ ПО ПРИКОЛУ ЗЕБИЛОВ КОТОРЫЕ НЕОЖИДАННО ОКАЗАЛИСЬ АНТИУКРИНСКОЙ ЗАРАЗОЙ - КАПИТУЛЯНТАМИ ЕЩЁ МОЖНО. НО ЧТОБЫ ПРОДАТЬ ПО ПРИКОЛУ РОДИНУ ЕЁ НЕЗАВИСИМОСТЬ НА ЭТО 73 % УКРАИНЦЕВ НИКОГДА НЕ ПОЙДУТ. ОНИ НЕ СТАНУТ КАК ПРОДАЖНЫЕ ЗЕБИЛЫ ПО УКАЗКЕ КРЕМЛЯ ВРАГАМИ СВОЕГО СВОБОДНОГО СУВЕРЕННОГО ОТЕЧЕСТВА.
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А шоколадные "некапитулянты" только шли вперёд. Почти всю Кубань освободили, ага.
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Хто ще не бачив Пітер-рассових капсів?Подивіться вище-там і мені Президентську приставку "ЗЕ" приписали.Автору-"ДЕ"від мене навзаєм!
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надо будет я еще раз по приколу проголосую.....но не за попередников
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Я тоже голосовал не за продажных капитулянтов ЗЕбилов и не за таких же коррупционеров но мение продажных шоколадных а за" Свободу " Но она не прошла как как по приколу за неё не голосовали. Да на кону стоит доля Украины ...И защитить её по приколу или капитуляцией невозможно.
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да не кто не капитулирует это все бред приходящий в голову
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Із думкою згоден, з подачею- ніт. Написання тексту капсом ********** читачів.
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ВСУ ДО ПРОДАЖНЫХ КАПИТУЛЯНТОВ ЗЕБИЛОВ ЭКС КЛОУНА ...РЕЗИДЕНТА ОСВОБОДИЛИ ДВЕ ТРЕТИ ТЕРРИТОРИИ ДОНБАССА ...И ТОЛЬКО ВЕДЕНИЕ ПРОКЛЯТЫХ РОССИЙСКИХ КАДРОВЫХ ОККУПАЦИОННЫХ ВОЙСК ОСТАНОВИЛО ДЕТАЛЬНЕЙШЕЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ УЖЕ ВСЕГО НАШЕГО РОДНОГО УКРАИНСКОГО ДОНБАССА А ПРОДАЖНЫЕ . ЗЕБИЛЫ КАПИТУЛЯНТЫ ОНИ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ОСВОБОДИЛИ И ТОЛЬКО СДАЛИ ОККУПАНТАМ СТАНИЦУ ЛУГАНСКУЮ ... И ПРЕСТУПНО ПЛАНИРУЮТ СДАТЬ ВЕСЬ ДОНБАСС А ПОТОМ И УКРАИНУ
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Попробуй не в затяжку
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Может уже пора послать хомячка и его гидранта на хутор и долбить сепаратню по полной программе?Сколько можно терпеть дурь тыловых крыс?Посмотрите,что происходит?Парни в окопахгибнут,а глава офиса во главе своры уставших от войны трусов и подлецов жрет и пьет шампанское в Сан-Тропе.Да не просто бухают,цапы,а под гимн Украины и ее флаг.Можно ратовать за мир и рассказывать о том,что войну можно закончить быстро,если бахи не артилерийские,а от бутылок с шампанским.Убл...и, с новыми лицами!
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а при потрохе было не так на передке? что изменилось, дебил??
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идея перемирия заключатся в том что-бы такие герои не гибли,вообще,но фуйлу нужна война.
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Перемирие должно быть не односторонние а действительное и оно должно соблюдаться всеми сторонами . А так нахера оно нужно когда гибнут только украинские воины и не гибнут оккупанты и это из за прдажных ЗЕбилов капитулянтов.
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А в собаки хата була? Перемирие с кем и какое? Это слово вообще не имеет в данном случае никакого смысла и сути.
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Кремлівські окупанти і терористи спокійно підійшли впритул до позицій ВСУ, адже стріляти по ним не можна. Не поспішаючи добряче випили "глоду- бояришника" при цьому добре озирнувшись і намітили цілі для ефіктівного обстрілу і швидкого безпечного відходу, адже стріляти по ним не можна. А потім раптово завдали потужний але швидкоплинний вогневий удар і швидко відійшли, поки ще не дали команду стріляти у відповідь. А коли наші бійці отримали з верху команду що стріляти їм можна, то стріляти вже було по нікому. У підсумку виходить ситуація що наші військовослужбовці постійно і гинуть і отримують поранення під час цих "мирних" ворожих обстрілів. ЗЕбіли капітулянти постійно триндять що на кожен обстріл противник отримує адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечать мінським домовленостями "і все. А раніше постійно було в військових зведеннях що у адекватній відповіді завжди були знищені і поранені кілька окупантів і бойовиків і навіть більше ніж наших воїнів, то тепер гинуть виключно тільки наші бійці. Гарне перемир'я цих продажних Зебилів тільки для кого?!
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СЛАВА УКРАИНЕ ! .ГЕРОЯМ СЛАВА ! .ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!
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Так,героі не вмирають,оони гибнут от тупости и трусости карьеристов и аферистов,которые посчитали,что если умеют неплохо играть роль в кино,то и в жизни все также просто.Но ладно эти тыловые бестолковые,но генштаб...Ведь там офицеры практики.Куда они смотрят?Что они молчат?Или,что карьера и должность выше офицерской ЧЕСТИ?
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а что ты противопоставишь снайперу??? только дальнее разведение сил, минимум 2,5-3 км!
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Та й фішка у тому що нам постійно брешуть і брехали завжди по втратам..Ще раз змушений писати те що писав уже. Для тих хто дійсно знає що таке окоп - брехня з гівноштабу де кожен 3-й продажне кацапське падло і сепар -це сміх з гіркотою.. На війні є свої аксіоми - хто не розуміє :
Коли невелику ділянку ворог молотить 120-ми , 152-ми, БТР-ами ,танками і таким іншим , а після цього наші пукають звідти підствольниками, кулями 5.45 та кулеметами в яких розкид вогню по 500 метрів - то ніяк втрати не будуть не те що рівними а будуть гарантовано на користь ворога..Для цього треба знати для початку як виглядае прихід хоч би 120-ї а не думати що це в окопі - по барабану .Там повітрям може вбити при невдалих обставинах.
Тому я і обурений тим що ця тупа жидівська сцикота просто забиває на те що гинуть та отримують каліцтва кожну добу. Кожну добу - чиєсь нещастя чи трагедія.. А воно - сцить кацапів , сцить шо скаже Європа та не дасть коштів розкрасти тим хто обсів сьогодні цого тупого блазня, сцить того що совдепівске кацапське бидло України його не підтримає. сцить що великі злодії України не будуть кормити краденим баблом а посадити їх теж не може і сцить..Тай не хоче..Хоча всі військові експерти знають - ніякої великої війни після відповіді тим самим - НЕ БУДЕ ! Що буде - це менше обстрілів та наших втрат. А немає цієї відповіді ще й не тільки тому, що керівництво сцикливе - там свої моменти зав'язані на грошах..На мародерстві - тільки вже не такому відкритому як за поросячої пики. То я й чекаю коли виросте на передовій український Піночет. А він виросте..Обов'зково.. Це вже точно. Тільки шкода часу .Поки час іде просто у сраку і далеко не на користь країни.
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Ну а чего ожидали от Зеленского?Он откровенно слабый оратор,никакой политик,далекий от армии и очевидно легко поддающийся влиянию.Кто об этом думал ,когда голосовал за него?Думаю ни кто.Основной посыл был "остановлю войну" и "посажу коррупционеров".Если первый посыл более менее понятен(ибо остановить войну может тот кто ее начал) то во втором все не так просто.Как минимум половина отдавших голоса за ЗЕ это было протестное голосование направленное против(чего уж там) ОТКРОВЕННО коррупционной команды порошенко и видимости реформ.Запрос на "новые лица" ,о котором так долго говорили ,состоялся.Ведь 73% это вам не баранчик чихнул.И вот пришел человек который просто не знает с какого бока начать.Все что у него есть это поддержка электората,выданная авансом.Но обещания нужно выполнять иначе будет очень бо-бо.Поэтому он начинает(как ему кажется)останавливать войну.Итоги этой "остановки" не утешительные,ведь практически он идет на капитуляцию.Можно конечно остановить победой но не сегодня и не завтра.Нет физической возможности.Нужно активно действовать на дипломатическом фронте но ЗЕ этому не обучен.Самое большее что он может делать это писать посты в соцсетях,делать флешмобы и селфи,а это совсем не то.Ну и наивно полагать что Зеленский фигура самостоятельная.Конечно он "чья то "креатура.И даже слепой заметит что у него ухо уже покраснело от того что туда постоянно дует человек которого вообще ни кто не избирал-Богдан.Заметно оживились все украинские "гниды".Повылазили из нор.С коррупцией вообще никакого движения,кроме лозунгов,спичей,спектаклей.Понятно что борьба с этим злом это вопрос времени и результаты будут видны не скоро.Но пока мы ничего не видим.От слова СОВСЕМ.А ведь 100 дней президенства ни кто не отменял.Было бы не плохо привлеч Пороха к вопросам международной дипломатии.У него это получается лучше всех.Но закулисная борьба олигархов вряд ли такому поспособствует.Беня,Порох,Пинчук.Кучма,Ахметов-лебедь ,рак и щука.
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Это тоже часть "внутреннего флешбома", в рамках зебильного "перемия"...
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