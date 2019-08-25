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Все про:G7 (302) G8 (75) Евросоюз (12559) Трамп (2341)

 Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС

В Европейском союзе рассказали о трудностях обсуждения идеи президента США Дональда Трампа о возвращении России в "Группу семи" на саммите этой группы во французском Биаррице.

Как сообщил журналистам, аккредитованным на саммите, источник в Евросоюзе на условиях анонимности об этом состоявшегося обсуждения во время ужина лидеров 24 августа, Трамп выступал с позиции, что Россия - важный мировой игрок, который должен быть привлечен к дискуссиям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Он аргументировал эту позицию тем, что по ряду вопросов, таких, как Иран или Сирия, больше смысла привлекать президента России Владимира Путина к переговорам, учитывая, что в этих вопросах РФ - выдающийся игрок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры "Большой семерки" решили, что возвращать Россию в группу рано, - AFP

Именно этот вопрос стал наиболее острым в ходе ужина, сказал неназванный чиновник ЕС.

Но, подчеркнул он, другие участники заявили, что эти переговоры с Россией должны происходить не в формате "Группы семи" или восстановленной "Группы восьми", потому что это объединение - группа демократических стран.

По словам источника, дискуссия "стала несколько напряженной из-за мнение о том, что "Группа семи" - это клуб либеральных демократий, а эту точку зрения президент США явно не разделяет".

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

Также читайте: Трамп может пригласить Путина на следующий саммит "Большой семерки", - Bloomberg

Источник: https://censor.net.ua/n3144658
 
   
 Топ комментарии
 
Можна не запрошувати росію у G7, бо вона нічого не буде виконувати.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 23 ч.23 часа назад

Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС - Цензор.НЕТ 8941

Туск рассказал, что Трамп предлагал вернуть Россию в G7 потому что, по мнению Трампа, «аннексия была частично оправдана и нужно смириться с этим фактом». Похоже, что видео с девочками, «золотым дождём» и рыжим стариком всё же имеются на Лубянке.

https://twitter.com/i/status/1165369103806345216
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Паходу, кацапы и дальше будут продолжать сасать с заглотом, сидя на бутылке, да, казламордые ??? Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС - Цензор.НЕТ 5386
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 23 ч.23 часа назад

Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС - Цензор.НЕТ 8941

Туск рассказал, что Трамп предлагал вернуть Россию в G7 потому что, по мнению Трампа, «аннексия была частично оправдана и нужно смириться с этим фактом». Похоже, что видео с девочками, «золотым дождём» и рыжим стариком всё же имеются на Лубянке.

https://twitter.com/i/status/1165369103806345216
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А хто это мишель ? Иксперд ? Давайте уже ледокоина с чеками и Алежку Панамаря с Анакондой .
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Когда там против Рашки уже санции введете за не выполнение Гаагского трибунала, черти продажные?
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Можна не запрошувати росію у G7, бо вона нічого не буде виконувати.
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Паходу, кацапы и дальше будут продолжать сасать с заглотом, сидя на бутылке, да, казламордые ??? Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС - Цензор.НЕТ 5386
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Трамп выступал с позиции, что Россия - важный мировой игрок, который должен быть привлечен Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС - Цензор.НЕТ 7364

Только етот игрок за стол садится не с картами а с ножом, отчего все стараются ему поддакивать и соглашаться с его мнением. Так стоит его вообще приглашать играть?
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путинская марионетка вскрылась полностью.. Видно, плешивый сделал недвусмысленный намек, - пообещал подкинуть Байдену интересную информацию перед выборами, после чего рыжий дурак забегал на цырлах..
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В принципе можно любую инфу гнать по страницам блогов ссылаясь на таинственного анонимного источника - очень удобно и ответственности никакой, вот только стоит ли доверять такой информации - вопрос.
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Переговоры с кацапами должны происходить возле расстрельной стены в тюрьме и длиться не дольше автоматной очереди.
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Короче, послали рыжево нах с такими предложениями...
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Україна там не гравець...---слабаків в дупу копають..
навіть з Іраном торгуються і Іран ставить свої умови гри..

В частности, в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.
В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы. «Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом», - заявил представитель Тегерана.
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Україну там не згадують..там Сирія..Іран.Північна .Корея..Китай
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Заседание РАН. Российской Академии Наук.
Русские Илоны Маски.
Глубокий технологический Прорыв неизбежен.

Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС - Цензор.НЕТ 6625
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академікі жеж...Маск не академік..а інженер
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ой не могу! ))))

в интернет-сети опять подняли на смех президента парашки х.ла-хутина, которого любовно и пафосно «обгадили» собственные депутаты
"В Госдуме назвали G7 без Путина... Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС - Цензор.НЕТ 2562 "кастрированой организацией". Переговори з Росією мають відбуватися не в форматі G7 або G8, бо це об'єднання - група демократичних країн, - аргументи ЄС - Цензор.НЕТ 2562
Так тонко и с размахом х.ло ещё никто не называл - х***ем ))))) ..."

Это стало причиной едкого смеха со стороны пользователей:

"кастрированная Россия с кастрированным Путиным в Кремле",
" вот так гавкнули - мудями назвали Президента РФ",
"мошонка мира ваш Путин", "ага, мудак еще тот"
" так залу**** или все же *** моржовая?"

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Казляндія і демократія речі не сумісні.
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