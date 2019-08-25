 Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС

Как сообщил журналистам, аккредитованным на саммите, источник в Евросоюзе на условиях анонимности об этом состоявшегося обсуждения во время ужина лидеров 24 августа, Трамп выступал с позиции, что Россия - важный мировой игрок, который должен быть привлечен к дискуссиям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

Он аргументировал эту позицию тем, что по ряду вопросов, таких, как Иран или Сирия, больше смысла привлекать президента России Владимира Путина к переговорам, учитывая, что в этих вопросах РФ - выдающийся игрок.

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Именно этот вопрос стал наиболее острым в ходе ужина, сказал неназванный чиновник ЕС.

Но, подчеркнул он, другие участники заявили, что эти переговоры с Россией должны происходить не в формате "Группы семи" или восстановленной "Группы восьми", потому что это объединение - группа демократических стран.

По словам источника, дискуссия "стала несколько напряженной из-за мнение о том, что "Группа семи" - это клуб либеральных демократий, а эту точку зрения президент США явно не разделяет".

Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".

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