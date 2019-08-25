 Переговоры с Россией должны происходить не в формате G7 или G8, потому что это объединение - группа демократических стран, - аргументы ЕС

Как сообщил журналистам, аккредитованным на саммите, источник в Евросоюзе на условиях анонимности об этом состоявшегося обсуждения во время ужина лидеров 24 августа, Трамп выступал с позиции, что Россия - важный мировой игрок, который должен быть привлечен к дискуссиям, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Он аргументировал эту позицию тем, что по ряду вопросов, таких, как Иран или Сирия, больше смысла привлекать президента России Владимира Путина к переговорам, учитывая, что в этих вопросах РФ - выдающийся игрок.
Именно этот вопрос стал наиболее острым в ходе ужина, сказал неназванный чиновник ЕС.
Но, подчеркнул он, другие участники заявили, что эти переговоры с Россией должны происходить не в формате "Группы семи" или восстановленной "Группы восьми", потому что это объединение - группа демократических стран.
По словам источника, дискуссия "стала несколько напряженной из-за мнение о том, что "Группа семи" - это клуб либеральных демократий, а эту точку зрения президент США явно не разделяет".
Напомним, Трамп неоднократно возвращался к вопросу о возможности возвращения России в "Группу семи" и восстановления формата "Группы восьми".
Туск рассказал, что Трамп предлагал вернуть Россию в G7 потому что, по мнению Трампа, «аннексия была частично оправдана и нужно смириться с этим фактом». Похоже, что видео с девочками, «золотым дождём» и рыжим стариком всё же имеются на Лубянке.
https://twitter.com/i/status/1165369103806345216
Только етот игрок за стол садится не с картами а с ножом, отчего все стараются ему поддакивать и соглашаться с его мнением. Так стоит его вообще приглашать играть?
навіть з Іраном торгуються і Іран ставить свої умови гри..
В частности, в Иране заявили, что «жестом доброй воли» со стороны Запада было бы предоставление разрешения на экспорт как минимум 700 тыс. барр. нефти в день (с доведением этого показателя до 1,5 млн барр. в день), а также размораживания счетов Исламской Республики за рубежом.
В обмен в Тегеране заявили о готовности отказаться от действий, противоречащих ядерной сделке 2015 года, а также содействовать разрешению противоречий на Ближнем Востоке. При этом иранские представители не согласились с предложенным Францией планом, в соответствии с которым Исламская Республика должна была ограничить свою ракетную программу. Не намерены в Иране и отказываться от своей ядерной программы. «Обогащение урана является нашим неотъемлемым правом», - заявил представитель Тегерана.
Русские Илоны Маски.
Глубокий технологический Прорыв неизбежен.
в интернет-сети опять подняли на смех президента парашки х.ла-хутина, которого любовно и пафосно «обгадили» собственные депутаты
"В Госдуме назвали G7 без Путина... "кастрированой организацией".
Так тонко и с размахом х.ло ещё никто не называл - х***ем ))))) ..."
Это стало причиной едкого смеха со стороны пользователей:
"кастрированная Россия с кастрированным Путиным в Кремле",
" вот так гавкнули - мудями назвали Президента РФ",
"мошонка мира ваш Путин", "ага, мудак еще тот"
" так залу**** или все же *** моржовая?"