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 Политика Украины
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Все про:Верховный Суд (746) подсчет (62) результат (127) ЦИК (3289)

 ВС удовлетворил иск кандидата от "Слуги народа" Дьяченко и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198

Верховный Суд Украины в составе Кассационного административного суда отменил протокол ЦИК Украины о результатах выборов в округе №198 Черкасской области, которым был признан избранным народным депутатом самовыдвиженец Сергей Рудык.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от "Слуги народа" Наталии Дьяченко, передает Цензор.НЕТ.

"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", - говорится в решении суда.

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Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного Суда от 12 августа.

Напомним, Верховный Суд 12 августа признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. Кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.

При этом в ЦИК отметили, что постановлением Большой палаты Верховного Суда от 17 августа решение Верховного Суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано. В остальной части решение Верховного Суда от 12 августа оставлено без изменений.

ЦИК проанализировала данное решение Верховного Суда, а также решения Черкасского окружного административного суда от 25 июля, 3 и 9 августа, которые были оставлены в силе постановлениями Шестого апелляционного админсуда об отказе в удовлетворении исков кандидата в народные депутаты в округе 198 от "Слуги народа" Наталии Дьяченко и кандидата от партии "Сила и честь" Николая Сташука к окружной комиссии №198.

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"На основании проведенных действий ЦИК пришла к выводу, что постановления Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и от 10 августа 2019 года не могут повлиять на установление результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в округе № 198. С учетом этого, комиссия постановила учесть указанные постановления Шестого апелляционного административного суда при продолжении действий по установлению указанных результатов выборов", - отмечалось в сообщении ЦИК от 21 августа.

В свою очередь в команде кандидата от партии "Слуга народа" Дьяченко агентству "Интерфакс-Украина" тогда подчеркнули, что ЦИК проигнорировала ряд решений судов.

"ЦИК ссылается на решения, где было отказано истцу, а те, где суд удовлетворил иски и обязал ОИК и ЦИК возобновить избирательный процесс и установить результат, выполнив эти решения, в том числе пересчет по большинству участков - нет", - указали в штабе кандидата.

Источник: https://censor.net.ua/n3144656
 
 
 Топ комментарии
 
мало вам суки ..... еще власти хочется...

50000 вчера показали - рано радуетесь шмаркли.... снесем и рыгнуть не успеете...
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Це демонстррує, що суди лежать під Слугами народу.
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ЗЕКкоманда устанавливает тоталитарный режим. Искренне надеюсь что сами же ЗЕбилы пойдут по тюрьмам и нищими по миру. Обычно быдло лохторат сразу в расход пускают. Лоха сразу обдирают, папа Бабломойский знает толк как ЗЕбилов ободрать...на его заводы уже электроэнергия идёт по 57 коп. пока ЗЕбилятня башляет по 1,64. найс ЗЕбилов зелали..Привет из Сен - Тропе зебильчики))))
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Верховный суд подменяет ЦИК. Может нафиг те выборы... Просто ВС назначит депутатами нужных кандидатов
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Порохоботы, ваших принципиальных "самовидвиженцев" душат, не дают в раду залезть. Доколе?

20 марта 2015 [Сергей Ярославович Рудик] остановил членство в «Свободе» и в межфракционной парламентской группе ВО «Свобода» 11 апреля 2016 вступил в парламентскую фракцию БПП.
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а, тогда суд точно принял пральное решение, прибарыжникам не место в раде
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Так вас не интересуют ВЫБОРЫ? Вас интересует, только что бы НУЖНЫЕ зашли?)))
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Рудик-типовий гречкосій..Якось його не жаль.

Все серьезные общественные организации Днепропетровщины просили Рудыка не назначать Чувпыло, но он проигнорировал просьбы всех активистов, в том числе Люстрационного комитета. В результате за Рудыка не заступился ни один человек. ----


Справка: Вадим Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем. Об этом «Обозревателю» стало известно от общественников и Люстрационного комитета Днепропетровской области.
По информации источников, Рудык собрал совещание актива днепропетровского управления Госземагентства, чтобы представить Чувпило в качестве их нового руководителя.https://dosye.info/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

Особисто мені нецікава доля мажоритарників-самовисуванців.
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Рудик- НА..УЙ!

, чтобы не допустить незаконного назначения, общественники позвонили в Штаб национального спасения, активисты которого вмешались в ситуацию. После этого председатель Госземагентства начал звонить неизвестным лицам и рассказывать о том, что его захватили и применяют силовое воздействие. Однако прибывший на место прокурор области засвидетельствовал неправдивость данной информации.
Помимо попытки назначить Чувпило Рудык, по информации «Обозревателя», дал указание отключить Днепропетровскую область от электронного реестра документации по землеустройству и оценке земель, целью чего является вымогательство денег за срочное решение вопросов, связанных с куплей-продажей земли и другими процедурами.
При этом официально представители днепропетровского управления утверждают, что реестр отключен из-за технических проблем.
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ЗЕКкоманда устанавливает тоталитарный режим. Искренне надеюсь что сами же ЗЕбилы пойдут по тюрьмам и нищими по миру. Обычно быдло лохторат сразу в расход пускают. Лоха сразу обдирают, папа Бабломойский знает толк как ЗЕбилов ободрать...на его заводы уже электроэнергия идёт по 57 коп. пока ЗЕбилятня башляет по 1,64. найс ЗЕбилов зелали..Привет из Сен - Тропе зебильчики))))
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Сергей Рудык бывший депутат от БПП, сейчас он самовыдвиженец, и дураку понятно, если будет депутатом какую партию он пополнит, гнать оборотня.
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Слуга? І навіть нібито народу, ще і нібито навіть українського? Кажуть хоче подати в нову антиукраїнську ЗРаду, продажні ВСУ і КСУ Закон про доцільність проведення виборів в ЗРаду а може і виборів .... резидента як таких, іх просто буде призначати продажний офіс ...резидента і підвласні йому антиукраїнські суди. Що то таке як за прикладом бандитів -большевіков і їх народного однопартійного правління в кривавій тюрмі народів СРСР. "Слуга народу" (продажних ЗЕбілів) і Влада народу (кривава Влада Рад) У чому то вони навіть дуже схожі, своїми злочинними посяганнями. Тепер залишилося "Слугам народу" знайти ворогів народу ... Так закотити їм як більшовики: «Через трупи ворога на благо народу і за велінням народу масові репресії, розстріли мільйонів не зовсім правильного народу. Всім-всім таким, яких вони вважатимуть не зовсім лояльних до антиукраїнської влади нібито "Слуг народу"? ....
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От том, что выражение "депутат - слуга народа" стало популярным "мэмом" времен СССР с легкой руки одного из крупнейших и кровавейших тиранов за всю историю человечества Иосифа Сталина, известно уже более-менее хорошо. Но если кто-то еще не в курсе, то напомним.
В далеком 1937 году, когда сталинский репрессивная машина достигла апогея в своей смертоубийственной деятельности, в СССР проходили выборы депутатов Верховного совета СССР по новой "сталинской Конституции", принятой накануне. Вождь трудящихся масс, разумеется, также был лично выдвинут благодарными за счастливую жизнь гражданами кандидатом в депутаты по избирательному округу Сталинского района Москвы. По случаю такого торжественного события Иосиф Виссарионович выступил с речью на избирательном собрании, где помимо прочего сказал: "Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет".

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Зебіли тут верещали шо суди реформовані лавочником і він ними командує. Знов збрехали?
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Порохобот с 5 копеечным мозгом, скоро вам полный пипец будет, поэтому у вас пердаки горят. ВС удовлетворил иск кандидата от "Слуги народа" Дьяченко и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 - Цензор.НЕТ 5637
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Це СКОРО тягнеться вже з 21 квітня. До речі, ти помиляєшся що я порохобот.
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А кто же ты, если постоянно за барыгу топчишь.
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Извините, влез. Но, я читаю комменты 5 копійок и вижу, что он против команды Зеленского, но отнюдь- не порохобот! А шо? Так бывает.
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Такого не бывает, здесь только за Зеленского или за пороха. Другие не проходят.
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Да??? Во, дела... Хотя, если те, которые за Ляшко- таки не проходят, то я с вами соглашусь!
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Ти довбодятел. Забув що кандидатів було 39?
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Если взять между Зеленским и Порошенко, ты за кого из них.
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Я за Юльку-вароффку, щоб ти знав, але всеодно тепер ти тріпло.
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Что ты брешишь, Юлька за Зеленского, а ты против.
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Так ЗА що відмовилась виставляти кандидатуру на віце-спікера? Бгггг. До речі, я підтримую"Батьківщину", але кривляка і хам для мене не президент.
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ЧОГО ЦЕ.. Я ОСЬ ПРОТИ ПОРОХА...
але одночасно вважаю миротворчу політику Зе помилковою,а "ходу від Бадоєва' взагалі ідіотським шоу( співаючий зайчик на мосту,дітки ,супроводжувані секюріті,тіна кароль в позі з"оновного інстинкту' і дико виглядаюча реперша,за якою плаче 'миротворець'..

просто вважаю,що відлік 100 днів у зе піде 29..
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Ідійоти вважають що окрім Пороха нікого більше не існує.
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Як ви вже остойобли мені. Давай мій коментар де я топлю за нього, інакше всюди писатиму Амедов тріпло.
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Большего трепла чем ты еще поискать надо, как вот та ********** везде надо и ненадо влазишь.
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Тобто, ніякої конкретики, а лише бла-бла. Акція почалась: Амедов тріпло!
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Єлажев, скажи, а що ти думаєш про Сталіна та СССР?
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Я у тєбя спрашіваю- што ти думаєшь о Сталінє і СССР?
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То что и *****, тиран и убийца. Совок нравился в чем то, все дешевое было, и товары и комуналка и топливо и продукты, только не не всегда все было в магазинах.
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Это история, цитата сралина, и это ничего не значит, тут и ленина картинки с цитатами вставляют.
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Я извиняюсь спросить, а вы случайно не блондинка.
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Чего влазишь, я сдевушкой общаюсь, а не с тобой чукчей.
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Улугбек, ты сначала со знаками препинания познакомься, ишь ты, Дон Жуан из кишлака.
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Зе-скот ніяк не нажереться. Вже мало 254 депутати, тре більше.. Худоба ненажерлива.
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найбільший жлоб -це Барига Пєтя..

просто йому 'роги обламали' ВС задовольнив позов кандидата від "Слуги народу" Д'яченко та скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 - Цензор.НЕТ 3364
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да ты и негру отсосешь лишь бы не порошенко
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Тобто ти от... Порошенку?)) Я знав, що ви - 3.14раси, але не знав, що настільки.
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опытом поделишься, просравший 8% бедолага ВС задовольнив позов кандидата від "Слуги народу" Дьяченко та скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 - Цензор.НЕТ 429
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Вибравши Зеленського він зробив це *****.
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Слава выборАм!
Чэсным-прозорым-демократычным, истественно...
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