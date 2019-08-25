 ВС удовлетворил иск кандидата от "Слуги народа" Дьяченко и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", соответствующее решение суд принял 24 августа по иску кандидата в депутаты по данному округу от "Слуги народа" Наталии Дьяченко, передает Цензор.НЕТ.
"Признать противоправным и отменить протокол Центральной избирательной комиссии о результатах выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе 198 от 21 августа 2019 года", - говорится в решении суда.
Суд также обязал ЦИК продолжить действия по установлению результатов выборов в округе 198 по результатам выполнения решений Шестого апелляционного административного суда от 6 и 10 августа, и Верховного Суда от 12 августа.
Напомним, Верховный Суд 12 августа признал противоправным и отменил протокол ЦИК о результатах выборов в округе №198 от 5 августа. Кроме того, были признаны противоправными действия ЦИК, и комиссию обязали продолжить устанавливать результаты выборов в округе с учетом постановлений Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и 10 августа.
При этом в ЦИК отметили, что постановлением Большой палаты Верховного Суда от 17 августа решение Верховного Суда от 12 августа в части признания противоправными действий ЦИК по установлению результатов выборов в округе №198 было отменено с принятием нового решения, которым в удовлетворении этого искового требования отказано. В остальной части решение Верховного Суда от 12 августа оставлено без изменений.
ЦИК проанализировала данное решение Верховного Суда, а также решения Черкасского окружного административного суда от 25 июля, 3 и 9 августа, которые были оставлены в силе постановлениями Шестого апелляционного админсуда об отказе в удовлетворении исков кандидата в народные депутаты в округе 198 от "Слуги народа" Наталии Дьяченко и кандидата от партии "Сила и честь" Николая Сташука к окружной комиссии №198.
"На основании проведенных действий ЦИК пришла к выводу, что постановления Шестого апелляционного административного суда от 7 августа и от 10 августа 2019 года не могут повлиять на установление результатов внеочередных выборов народных депутатов Украины в округе № 198. С учетом этого, комиссия постановила учесть указанные постановления Шестого апелляционного административного суда при продолжении действий по установлению указанных результатов выборов", - отмечалось в сообщении ЦИК от 21 августа.
В свою очередь в команде кандидата от партии "Слуга народа" Дьяченко агентству "Интерфакс-Украина" тогда подчеркнули, что ЦИК проигнорировала ряд решений судов.
"ЦИК ссылается на решения, где было отказано истцу, а те, где суд удовлетворил иски и обязал ОИК и ЦИК возобновить избирательный процесс и установить результат, выполнив эти решения, в том числе пересчет по большинству участков - нет", - указали в штабе кандидата.
20 марта 2015 [Сергей Ярославович Рудик] остановил членство в «Свободе» и в межфракционной парламентской группе ВО «Свобода» 11 апреля 2016 вступил в парламентскую фракцию БПП.
Все серьезные общественные организации Днепропетровщины просили Рудыка не назначать Чувпыло, но он проигнорировал просьбы всех активистов, в том числе Люстрационного комитета. В результате за Рудыка не заступился ни один человек. ----
Справка: Вадим Чувпило является начальником криворожского управления агенства, и его общественные организации обвиняют в создании коррупционных схем. Об этом «Обозревателю» стало известно от общественников и Люстрационного комитета Днепропетровской области.
По информации источников, Рудык собрал совещание актива днепропетровского управления Госземагентства, чтобы представить Чувпило в качестве их нового руководителя.https://dosye.info/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D1%8B%D0%BA,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
Особисто мені нецікава доля мажоритарників-самовисуванців.
, чтобы не допустить незаконного назначения, общественники позвонили в Штаб национального спасения, активисты которого вмешались в ситуацию. После этого председатель Госземагентства начал звонить неизвестным лицам и рассказывать о том, что его захватили и применяют силовое воздействие. Однако прибывший на место прокурор области засвидетельствовал неправдивость данной информации.
Помимо попытки назначить Чувпило Рудык, по информации «Обозревателя», дал указание отключить Днепропетровскую область от электронного реестра документации по землеустройству и оценке земель, целью чего является вымогательство денег за срочное решение вопросов, связанных с куплей-продажей земли и другими процедурами.
При этом официально представители днепропетровского управления утверждают, что реестр отключен из-за технических проблем.
В далеком 1937 году, когда сталинский репрессивная машина достигла апогея в своей смертоубийственной деятельности, в СССР проходили выборы депутатов Верховного совета СССР по новой "сталинской Конституции", принятой накануне. Вождь трудящихся масс, разумеется, также был лично выдвинут благодарными за счастливую жизнь гражданами кандидатом в депутаты по избирательному округу Сталинского района Москвы. По случаю такого торжественного события Иосиф Виссарионович выступил с речью на избирательном собрании, где помимо прочего сказал: "Депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет".
але одночасно вважаю миротворчу політику Зе помилковою,а "ходу від Бадоєва' взагалі ідіотським шоу( співаючий зайчик на мосту,дітки ,супроводжувані секюріті,тіна кароль в позі з"оновного інстинкту' і дико виглядаюча реперша,за якою плаче 'миротворець'..
просто вважаю,що відлік 100 днів у зе піде 29..
просто йому 'роги обламали'
Чэсным-прозорым-демократычным, истественно...