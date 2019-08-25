 Саммит "нормандской четверки" организуем в скором времени во Франции, - Меркель

Об этом заявила на полях саммита "Группы семи" канцлер ФРГ Ангела Меркель, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы подчеркнули, что хотим в скором времени, после подготовительной встречи советников и министров иностранных дел, организовать саммит с российским и украинским президентами", - сказала она.

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"Мы давно говорили о том, что, поскольку прежняя встреча проходила в Берлине, то эта должна пройти в Париже", - добавила Меркель.