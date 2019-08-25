EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 За рубежом
  3456  61
Все про:испытания (224) КНДР (509) ракеты (817)

 Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР

Северная Корея сообщила о проведении успешных испытаний новой ракетной пусковой установки.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, испытания проводились 24 августа под руководством лидера КНДР Ким Чен Ына, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

Отмечается, что ракетная установка является "сверхмассивной". Подробности об оружии не раскрываются.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые ракеты КНДР подозрительно похожи на российские "Искандеры", - Сеул

Напомним, утром 10 августа Северная Корея провела очередные ракетные испытания в знак протеста против общих военных учений США и Южной Кореи. Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал последние запуски ракет "торжественным предупреждением" относительно совместных южнокорейско-американских военных учений.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности.

А в ЕС осудили недавние ракетные испытания КНДР.

При этом в августе Северная Корея провела уже несколько ракетных запусков, последний - 24 августа, в сторону Японского моря. В связи с этим Япония выразила решительный протест и заявила о нарушении резолюций Совбеза ООН.

Также смотрите: Трамп встретился с Ким Чен Ыном и стал первым президентом США, который ступил на территорию Северной Кореи. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3144654
 
 
 Топ комментарии
 
Это мощная ракета один запуск и три года голода в КНДР
 показать весь комментарий
 
У.. смотри как запел зрадофил который ещё не так давно прибегал в абсолютно любую тему и визжал про Порошенко и зраду...
 показать весь комментарий
 
Я так и знал. Сюда тоже прахоботы должны Зе запихнуть. Новости спорта, погода, ДТП - всюда надо вспомнить Зе. Вам там поробылы шото с вашей кукушкой, стэцьки?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Это мощная ракета один запуск и три года голода в КНДР
 показать весь комментарий
 
 
вони як їсти хочуть то завжди запускають якусь ракету, на другий день прилітає американський президент - і вже на пару місяців є рис. )))
 показать весь комментарий
 
 
Хитрая тактика,не то что простачки из Южной Кореи кучу денег тратят на развитие технологий и науки,не научила их Рашка духовности
 показать весь комментарий
 
 
Ой, та они и на солнце ночью уже летали
 показать весь комментарий
 
 
Толерасты всегда проиграют гопнику. Не верю в победу толерастии. Больше сюсюкайтесь с мордатым хомяком как и с ******, и они об вас обязательно вытрут ноги Ывротолерасты тряпочные. Привет безальтернативному миротворцю с односторонним перемирием ЗЕшапито 95.
 показать весь комментарий
 
 
Я так и знал. Сюда тоже прахоботы должны Зе запихнуть. Новости спорта, погода, ДТП - всюда надо вспомнить Зе. Вам там поробылы шото с вашей кукушкой, стэцьки?
 показать весь комментарий
 
 
У.. смотри как запел зрадофил который ещё не так давно прибегал в абсолютно любую тему и визжал про Порошенко и зраду...
 показать весь комментарий
 
 
100% Замычал зрадофил который тут на форуме аж до пены визжал про зраду от Порошенко на каждом шагу.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко гроза кремля,Крым вернул,Донбасс тоже,медведчука посадил😁
 показать весь комментарий
 
 
не... разобрал все укрепления под Луганском и будет сепарам мост строить.
 показать весь комментарий
 
 
Так Донбасс это Украина или ты запутался?😁
 показать весь комментарий
 
 
Так Крым тоже Украина то може твоя ЗЕшмарля начнёт пенсии крымчанам платить, а ЗЕбил??
 показать весь комментарий
 
А Крым Украина или ты уже его Рашке подарил,петяраст забывчивый😁
 показать весь комментарий
 
 
Зеленую шмарклю вчера славный боевой Денис Прокопенко, кавалер ордена Б.Хмельницкого, вчера на органе игры на рояле вертанул...это маленькое говнецо - президент тех, кто ржОт над похождениями вовки зеленского - шута, паяца и клоуна, по 73 кварталу...
 показать весь комментарий
 
Крым под оккупацией, и ответственность несет оккупант. Это, надеюсь, понятно даже зеленйоппу...даже такому восхитительному мягкомозгому зелопоцу, как ... как там тебя в реале??? Сидор иванов???
 показать весь комментарий
 
Так, а зараз він що, чимось другим займається?
 показать весь комментарий
 
він свою норму не виробив, старший зміни дасть не рубля а Шалену Бджілку пососати )))
 показать весь комментарий
 
 
коли треба буде хомяка з ударного БПЛА завалять точковим ударом в його ж ДЕУ чи на чому там жирдоса возять Навіть не зрозуміє як до свого чучхе відправиться..Поки що його погрози-то балабольство пустобріха.
 показать весь комментарий
 
Похоже, этот пзырь мордастый нужен Америке,чтобы пугать америкацев ядерной бомбой и ассоциированными расходами в этой связи
 показать весь комментарий
 
Ну вот всем и привет от Пу, особенно большой семёрке. И напоминание про Будапештский Меморандум.....
 показать весь комментарий
 
 
я о другом О ненависти к неоглобализму США ЕС и НАТО от Северной Кореи, к которой с 1948 года применяют санкции, проводят по 3-4 раза на год учения возлее ее берегов да там свои перекосы у меня вопрос почему они могут запускать ракеты создали опытно промышленные образцы 6 штук ядерные головки... а мы Украина, которую вы..и во все дырки заткнув Будапешстким рулоном туалетного папирца.. не можем..... а задумайтесь если бы КНДР и Украина и Иран совместно свои силы использовала в части ракет малой, средней и межконтинентальной...дальности полета... подумайте.... а не смейтесь.... тупо повторяя дебильную контрпропаганду США, ЕС, НАТО и так далее...
 показать весь комментарий
 
 
Ви згоді, за таке як у КНДР «вєлічіє» отримувати 1 кг рису на місяць?
Ну, і без інтернету само собою.
І так 70 років?
От, тільки чесно.
 показать весь комментарий
 
А Меморандумом, ***** подтєрло сєбє сраку.
Точно, так же, как сдєлалі єго дальокіє прєдкі с «Мартовскімі пісьмамі» Богдана Хмельніцкого.
 показать весь комментарий
 
Вот ценний совєт современним археографам - а, покопайтєсь ка ви, в СОРТІРАХ крємля.
Там найдьотє много чєго інтєрєсного.
 показать весь комментарий
 
вы бы еще 68 размером букв напечатали и красным цветом я н про ЭТО все а про факт что КНДР как то умудряется делать ядерные ракеты.. и ракеты вообще.. и этот факт вызыват истерику у США и НАТО как и действия аналогичные России и Ирана.. вот оч ем я а то что мы как поцы склонив голоову ас Зедебилом вовсе на колени упали и голову закопали на 2 метра в землю.. то и вовсе нет слов.... а вы знатет СКОЛЬКО УКРАИНЕ ОБОЙДЕТСЯ ЧЛЕНСТВО В НАТО В ГОД ВЗНОСЫ.. НЕТ ВАМ СКРОМНО МОЛЧАт а сколько будет если будет настоящее полное членство в ЕС опять ж пока молчат мы только про ассоциацию подписались типа о намерениях и посмотрите что мием в сухом остатке разрушение полное хозяйственнной структуры Украины... как по мне до лампочки платить будет России за зонтик ядерный или НАТО ... но платить будем однозначно... чтобыне платить надло иметь самим ЯО... и вот что я думаю что с 1993 года началось и продолжается уничтожение СОВМЕСТНЫМИ СОГЛАСОВАННЫМИ действиями Европы и НАТО и России государства Украины как сильного и независимогою..... им надо рабы, дешевая рабсила, полигон ядерных и химических отходов слава ЧАЭС, полигон испытаний лекарств и вакцин и наши земли пашни... желательно без украинцев.... вообще...
 показать весь комментарий
 
 
Вот ответь мне порохобот,Петя Украину медведчука сдал за сколько?И не стыдно ему держать гарем монолитов,за украденные у народа деньги?
 показать весь комментарий
 
С ДЕБИЛАМИ ОБРЕЗАННЫМИНЕ ОБЩАЮСЬ У НИХ ИНТЕЛЕКТ НА УРОВНЕ ТИАБУРЕТА А ОДНА ИЗВИЛИНА И ТА В ТАБУРЕТКЕ ОКАНЧИВАЕТСЯ ПШЕЛ ВОН ШМАРКЛЯ ЗЕБОБИКОВАЯ
 показать весь комментарий
 
 
Гром-2 вроде не такой сверхмассивный .Когда же наконец испытания ? И когда он пойдёт в украинские войска а не саудовским скрепным ватанам ?
 показать весь комментарий
 
 
То Дойче Веле писало набагато раніше
Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР - Цензор.НЕТ 5676
 показать весь комментарий
 
Ухх как мощно гнобят Сев.Корею всемирными санкциями, она точно скоро развалится, вслед за рашкой, ога.
 показать весь комментарий
 
 
Но ранее Хомяк ведь извинился перед Трампом, по словах последнего. Чы все таки не извинился, а переводчики шото от себя добавили...
 показать весь комментарий
 
Кто етих иероглифы поймет. У нас не там поставленная запятая делает в предложении совсем другой смысл. А у иероглифах не так закрученая черточка меняет смысл всего раунда переговоров.
 показать весь комментарий
 
 
Трампушка опять утрется молчаливо ...
 показать весь комментарий
 
 
Надо и Украине делать ракет разных и испытывать их в нужном направлении. Может хоть тогда появится уважение к Украине.
 показать весь комментарий
 
 
Ой,та ладно Порошенко даже боялся заткнуться о будапештском меморандуме,все подписал в Минске,что куйло написало
 показать весь комментарий
 
 
робот федор даже в тему про КНДР Пороха приплел, пора санитаров вызывать Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР - Цензор.НЕТ 167
 показать весь комментарий
 
 
Тема выше не про Петю,а про будапештский меморандум,который Петя сдал за липецкую фабрику,учи матчасть балонка рассеянная 😁
 показать весь комментарий
 
Новую "сверхмассивную" ракетную установку успешно испытали в КНДР
робот федор ты заработался, пойди отдохни всех денег не заработаешь
 показать весь комментарий
 
сколько чучхейцев пухлый ын продал в вечное рабство за эту мордовскую вундервафлю?
 показать весь комментарий
 
 
В Лапотном Рейхе им хоть сена на пропитание вдоволь дают. На родной чучхейщине и сено по талонам.
 показать весь комментарий
 
 
на чучхейщине у рабов такие же замашки как и у русни на изгойке засрашке. хоть с голой жопой зато с вяличием.
 показать весь комментарий
 
 
Трамп обосранся по полной программе. Сначала Ын вопреки таким пафосным переговорам плюнул Трампу в спину, продолжив испытания и производство ядерных ракет. Потом ***** вопреки переговорам и просьбам Трампа освободить наших моряков и корабли плюнул тоже Трапу в затылок. Х*евый из Трампа переговорщик.
 показать весь комментарий
 
Якаби на місці Трампа був би Джордж Буш-молодший,то людство вже давно забуло б про цього жирного ублюдка...
 показать весь комментарий
 
"Позже президент США Дональд Трамп заявил, что лидер КНДР Ким Чен Ын извинился за испытания ракет малой дальности"

Ну, блин, так это все меняет! Ыну остается только расписать график извинений на год вперед и испытывать все, что захочется.
 показать весь комментарий
 
Во пуздро даёт! Шмалит ракетами куда хочет---японцам спать не даёт! Рядом ведь южане, как вечные заложники. А так давно стёрли идиотов в шахтах что сидят ракетных.
 показать весь комментарий
 
какие нах. испытания. то русня им совковую некондиционную и просроченную вундервафлю сбагрила по цене пачки сигарет. а чучхейцы ноздри раздувать стали от вяличия.
 показать весь комментарий
 
Кацапы подсобили. Но толерасты с европы, америки и наши местные ******* будут волать про хорошую расейку...
 показать весь комментарий
 
кроме свиновальца и его шнырей у нас никто не будет блеять что тамжынашилюди - адиннарот.
 показать весь комментарий
 
***** на свиновальцев всяких. Их уже нету. А вот соевые клоуны-******* монополию получили...
 показать весь комментарий
 
так не бывает. забыть про мыролюбные злочины свиней вальцманата равносильно прощению этих преступлений против народа Украины.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх