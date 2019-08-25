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Все про:Львов (3507) суд (22486) цыгане (128)

 Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове

Пустомытовский районный суд Львовской признал виновными в хулиганстве двух старшеклассников, которые в прошлом году напали на табор ромов во Львове.

Однако суд освободил их от отбывания наказания (по 4,5 года тюрьмы) и назначил по 1,5 года условно, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net.

Суд установил, что участники группировки готовились к нападению в гаражном кооперативе по ул. Трускавецкой. За день до нападения, которое состоялось 24 июня, они приготовили деревянные палки, ножи, металлические трубы, цепи и молоток. Также они взяли маски, чтобы скрыть свои лица.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд отменил сообщение о подозрении координатору С14 Мазуру в разгроме поселения ромов на Лысой горе

Часть членов группировки нападали на табор, а другие оставались на подступах к нему, чтобы сообщить о приближении людей.

В августе 2019 года Пустомытовский райсуд Львовщины закончил рассматривать дело в отношении двух из 14 нападающих - Андрея И. и Юрия Г., которые учатся в 11 классе лицея им. Ивана Пулюя. В судебном приговоре указано, что один из парней непосредственно разрушал цыганский табор металлической трубой и "выгонял ромов с занимаемой территории", а другой "стоял на шухере". Их обвиняли в хулиганстве с применением оружия, что наказывается лишением свободы от 3 до 7 лет. Андрей И. и Юрий Г. заключили соглашение о признании вины с прокурором.

Поэтому судья Пустомытовского райсуда Львовщины Евгений Данилов признал Андрея И. и Юрия Г. виновными в хулиганстве и назначил наказание в виде 4,5 лет тюрьмы каждому, однако освободил их от отбывания этого наказания, назначив по 1,5 года условно. В течение этого времени они периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам

пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

Дела других 12 нападающих, трое из которых обвиняются в умышленном убийстве, продолжают рассматривать в суде.

Также читайте: ЕСПЧ установил, что государство не предприняло каких-либо попыток предотвратить эти погромы, или же защитить ромов, - Игорь Луценко о решении суда по правам человека

Напоминаем, в ночь с 23 на 24 июня 2018 года группа подростков, которым руководил 20-летний организатор, напала на ромский лагерь вблизи Львова. Агрессивные юноши были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Под крики "Убирайтесь отсюда вон!" они били ромов, среди которых были женщины и дети.

В результате нападения получил смертельные ранения 24-летний мужчина. Попал в больницу с ранами грудной клетки и правого плеча 19-летний юноша, а женщине и 10-летнему мальчику, которые тоже пострадали от действий нападавших, медики оказали помощь на месте.

Против нападавших возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Задержанные могут быть лишены свободы сроком до 15 лет или пожизненно. Были задержаны восемь человек, причастных к этому преступлению. Устанавливают причастность других.

Читайте также: Шестеро нападавших на лагерь ромов во Львове остаются под стражей, двум изменили меру пресечения на домашний арест

Как прокомментировали правоохранители, нападавшие принадлежат к группировке "Трезвая и злая молодежь", которое связывают с неонацистским движением Misanthropic Division.

Источник: https://censor.net.ua/n3144652
 
   
 Топ комментарии
 
У Пебилов еще больше истерика Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 4267
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Тут я согласен с судом. А вот самих цыган под суд.
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Это кореша, они вчера вместе бухали и общались как старые друзья. У ЗЕбилов была истерика...
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У Пебилов еще больше истерика Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 4267
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Ага. Говорят ЗЕбилы теперь с Цензора все на порнохаб уйдут )))
Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 1388
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ты ещё здесь - ЗЕшлунок? Дуй на свою альмаматер макака беззубая )))
Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 2171
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знатно ты чмо ватное обоссанное обосралось Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 2977
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Ты ещё здесь преЗЕдент? Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 2624
Все никак с бутылки из под Кристала не соскочишь которую слуги народа выпили и тебя посадили на неё?
Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 4319
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кто про что. а ты петух штамбовый про бутылку свою, плотно ты чушка сидишь на ней, то то тебя по всем веткам опускают, чмо ватное обосцанное Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому - Цензор.НЕТ 4159
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ты не саша днепр-ТЫ САША ДЕБИЛ,а твоя свыня петямародер скоро будет на нарах кукарекать
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Чотаржу? А то что Порох общается с прокацапской марионеткой вас не смущает? Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 4689
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Этот руснявый клуон вчера был под немецким ай-пи и через яндекс твердил, что оно не рюзьге свинособака, а "украинец" из Германии
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Тебе смешно когда президент Порошенко смотрит на Зеленую Соплю как на ватника?
Тогда ты от этого фото описяешься. ))Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 5432
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На зоне место занято мародерами и барыгами Зеленой Соплей + Богдан + Разумков.
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Исключено, даже если Зеленский по полной облажается - Пепу уже не выберут
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в петушинном углу зоне, будет премьерствовать, считать, сколько отс осил
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Чого ти ржош? Там були всі президенти окрім Проффесора, а недомірка прилаштували збоку поруч з Кравчуком.
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Послали гонца----вот интересно, а догадается литру взять, или как всякое дурко бутылку притянет?
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Команда Зеленського прийняла "дорожню карту" боротьби з Ахметовим, - ЗМІ

19 серпня на нараді з питань енергетики за участю Володимира Зеленського було сплановано, що слід зробити для того, щоб змусити ДТЕК Ріната Ахметова знизити ціни на вугілля до 1500 гривень за тонну.
Про це йдеться в публікації "Цензору".
"У Зеленського вирішили вдарити по монополісту і змусити Ахметова знизити ціни, скоротивши свої прибутки. ДТЕК обіцяє кризу в разі відсутності плану закупівлі вугілля, і це було головним скандалом наради, проведеної Зеленським", - стверджує головний редактор видання Юрій Бутусов.
Для запобігання цій кризі нібито узгоджено "дорожню карту" дій, яка складається із шести основних пунктів:
реформа на ринку електроенергії з метою зниження гуртових цін
поділ ДТЕК або продаж ним частини активів
блокування експортних постачань із "Бурштинського острова", який контролює ДТЕК
заміна керівництва "Енергоатому" і збільшення частки атомної енергії
заміна керівництва "Центренерго" для створення конкуренції ДТЕК
екологічні перевірки на підприємствах ДТЕКНагадаємо, що 21 серпня на засіданні Кабміну було прийнято рішення про покладання спецзобов'язань на "Енергоатом" і "Укргідроенерго". За словами представника президента в Кабінеті Міністрів Андрія Геруса, це згодом дозволить знизити тариф на електрику для непобутових споживачів приблизно на 10%.
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Тут я согласен с судом. А вот самих цыган под суд.
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Не "стоял на шухере", а "наблюдал за обстановкой".
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У мене є сусід Рома. Однокласник був Рома. А звідки з'явився цілий табір Ром? Вони по іменам кучкуються?
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Не-а...паааа рацтвуууу бродяжьей душиииии... меня возмущает романтизация цыганвы... с чего вдруг они стали гражданами ромской национальности??? Немытая, безграмотная, воровитая срань, имеющая самое поверхностное понятие о гигиене как физической, так и моральной...эти рондолевые зубы, грязные косынки на грязнющих головах, стадное поведение...к тому же от них очень воняет... и - на тебе, цыганва стала ромами... как можно было санскритский дамару произнести как ром??? Нижайшая презренная каста, разбежавшаяся из индии по всему миру...я их не люблю... собственно, как украинских однокровок вовки зеленского...в частности, гепу, **********, мишуЙобкина, рабиновича, шифира, мендель, червоненко, мураевсон и прочую обрезную срань
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В противном случае суд отпустил бы цыган на следующий день.
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Цыгане - это не национальность, а стиль жизни. Наркота, воровство, криминал и полная бесполезность для страны проживания. Не знаю откуда они приперлись, но лучше бы ехали назад всем кодлом. В США свои цыгане - негры и мексиканцы, такой же криминал.
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та та в була історія..їх ціле село виганяло ..

Конфликт между цыганской общиной и жителями Чемодановки
13 июня в Чемодановке произошла массовая драка между местными жителями и представителями цыганской общины. По словам селян, столкновения начались из-за того, что кто-то из цыган попытался изнасиловать женщину, за нее вступились мужчины из Чемодановки.
В итоге пострадали не менее пяти человек, один мужчина скончался в реанимации. В тот же день жители Чемодановки устроили сход на площади у сельского дома культуры, требуя от властей наказать виновных. Часть из них затем блокировала трассу М5.
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Ви цигана бачили на фабриці чи заводі?
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А как у ЗЕбила вальцман должен оправдать зельцмана ?
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бачив---і на фабриці і заводі..і на овочебезі директором
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Я еврея видел на заводе. Он был мастером цеха.
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Бачили,найменше то завлабораторією чи комірник Суд звільнив від покарання двох підлітків, що напали на на табір ромів у Львові рік тому - Цензор.НЕТ 1812
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так же, где вы видели жидов шахтеров? они в ломбардах, банках,писари
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Розслідування: Разумков володів мережею ломбардів «Про100Кредит», але потім переписав бізнес на дружину
https://thebabel.com.ua/news/34680-rozsliduvannya-razumkov-volodiv-merezheyu-lombardiv-pro100kredit-ale-potim-perepisav-biznes-na-druzhinu

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glava-slugi-naroda-perepisal-na-jenu-set-lombardov---tsjr

P.S. Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.Суд освободил от наказания двух напавших год назад на табор ромов во Львове - Цензор.НЕТ 5275
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поки їм звіздюль не відвісили то вони не заспокоїлись...
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Я считаю, рассадник наркоты нужно уничтожать,ради детей!
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Давно пора рассадник наркоты уничтожить весь 95 квартал!
Тем более лысый любовник ЗЕленой Сопли - это и не отрицает.
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Кто это придумал - лица ромской национальности ? Чем термин "цыгане" плох?
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цыгане это типа не полит коректно..вроде как жиды или коцабы или хохлы считаеца оскорбительным. Хотя в первых двух случаях я не совсем уверен в оскорбительности, точнее совсем не уверен..
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Ромы - социальные паразиты. Есть оседлые. Есть и работающие. Но 90% - абсолютные ничтожества.
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СОглашусь как бы не визжали про толерантность и полит коректность цыганва в основной массе весьма омерзительные типы...Работать категорически не хотят, шляюца как правило толпами, основойной доход -- воровство, наркота, проституция.
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Господи, навіщо було бить? Проблема в "таборі"? Він та його мешканці заважають довкіллю і оточуючим? Нема проблем... Кілька пляшок з аміачною водою виливаються з навітряного боку, за межами табору (бажано, вище по схилу - аміак важкий). Можна змішать порошок сірки з тирсою і порошком алюмінію, та підпалить, за тих же умов, що й з аміачною водою - сірчаний газ вижене звідти навіть мишей з жуками...
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9 подростков с символикой Misanthropic Division
В совершенном преступлении подозреваются девять учеников двух львовских школ. Пятеро подростков учатся в школе №85, еще четверо - в №36. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение. Всем молодым людям по 16-17 лет, а вероятному организатору - 20 лет.
Подозреваемые подростки, которые порезали женщину ножом за попытку защитить своего 10-летнего ребенка, признали себя членами группы Трезвая и злая молодежь, которые используют символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.
https://nv.ua/ukraine/events/napadenie-na-tsyhanskij-tabor-vo-lvove-vse-podrobnosti-2478561.html


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Ну и детки пошли. Кто из них вырастет один Бог знает.
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В городе, где я жил цыган было немерено. И я только одного цыганавидел работающего водилой, одного сварщиком. Все. Остальные на базаре или возле него. Ещё с советских времен.
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