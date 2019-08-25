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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Одесса (5629) Труханов Геннадий (216) Сытник (703) Антикоррупционный суд (453)

 Апелляционная палата Антикоррупционного суда даст, надеюсь, надлежащую оценку доказательствам по делу Труханова, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник ожидает, что апелляцию по делу, в котором фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов, будет рассматривать апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

Об этом он сказал в эфире Украинского радио, информирует Цензор.НЕТ.

"Здесь первая инстанция прошла, но я не думаю, что они успеют это "прогнать" в апелляционном суде Одесской области. 5 сентября не за горами, я думаю, что все-таки это не произойдет, и апелляция будет слушаться уже в апелляционной палате Антикоррупционного суда, и там уже будет, надеюсь, дана надлежащая оценка этим доказательствам", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд по делу одесского завода "Краян", после вынесения оправдательного приговора Труханову, провел еще одно заседание, - САП

Антикоррупционный суд, создание которого предусмотрено законом о судоустройстве и статусе судей от 2016 года, должен начать работу 5 сентября этого года.

Напомним, суд полностью оправдал Геннадия Труханова, его заместителя Павла Вугельмана и других фигурантов по делу о продаже завода "Краян", так как их вина не была доказана.

Также читайте: Дело о недостоверных декларациях Труханова начнут рассматривать по существу 19 июля, - САП

САП намерена обжаловать оправдательный приговор, а НАБУ заявило о поддержке позиции САП. В САП указали, что, по мнению стороны обвинения, детективы провели всестороннее, полное и объективное досудебное расследование в этом уголовном производстве, собрали множество надлежащих и допустимых доказательств, которые в своей совокупности в полном объеме доказывают виновность городского головы Одессы и других лиц в совершении инкриминируемых им преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3144648
 
   
 Топ комментарии
 
Зараз багато чого буде залежати від того чи людна з "проста прєкратіть стрєлять" чи з іншого боку. До того часу поки лялька не опиниться в Ростові. Не сама опиниться звичайно, а її опинять.
Апелляционная палата Антикоррупционного суда даст, надеюсь, надлежащую оценку доказательствам по делу Труханова, - Сытник - Цензор.НЕТ 5591
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Рано делать такие оптимистические прогнозы . Пусть НАБУ и САП доказывают свою состоятельность и эффективность . Им дали срок доказать , что их руководители останутся в своих креслах , не зря едят хлеб налогоплательщиков
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Результат определяется не тем сколько потратили, а что получили. А результат нулевой, по простой причине. Топтание на месте и имитация деятельности за бешенную зарплату.
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Посмотрим. Создали кучу органов с заоблачной зарплатой, а результат пока нулевой....
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Чому нульовий? Наші кармани фіскали для їх панського, багатого життя щомісячно чистять.
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Результат определяется не тем сколько потратили, а что получили. А результат нулевой, по простой причине. Топтание на месте и имитация деятельности за бешенную зарплату.
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Почему имитация? они просто сначала ловят ,а затем за мзду от пойманных их дела так строят,что государство еще должно остается..минимум за моральный ущерб как в случае с портновым
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Сроки посадки Порошенко или всех в отставку и набрать эфективных
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😚 думаю тут ігарьвалєрич буде проти
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Зараз багато чого буде залежати від того чи людна з "проста прєкратіть стрєлять" чи з іншого боку. До того часу поки лялька не опиниться в Ростові. Не сама опиниться звичайно, а її опинять.
Апелляционная палата Антикоррупционного суда даст, надеюсь, надлежащую оценку доказательствам по делу Труханова, - Сытник - Цензор.НЕТ 5591
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Рано делать такие оптимистические прогнозы . Пусть НАБУ и САП доказывают свою состоятельность и эффективность . Им дали срок доказать , что их руководители останутся в своих креслах , не зря едят хлеб налогоплательщиков
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Ну они как то не просто хлеб едят, а с маслом и чёрной икрой
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Вот пусть за икорку и шевелят жопами , оторвавшись от уютных кресел .
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если трушок её не купит как гепа с дупой муд ))
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Ситник любить здобувати докази "неналежним" чином. Так що, може і таке статися, що суспільство, ознайомившись з деталями "справи Труханова" вирішить: "да, Труханов порушив Закон, вчинив корупцію"; але притягнути Труханова до відповідальность виявиться неможливим (антикорсуд відмовить) саме через незаконність здобуття доказів злочинів Труханова.
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Политшаманы пети переводят стрелки с реформированы судов на Сытника. Их воля они бы всех оправдали,обеспечив себя и внуков,но боятся и выжидают спуская дела на тормозах,
не за так а за щиру подяку. Скоро 5 сентября а там все станет предельно ясно без всяких слов.
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