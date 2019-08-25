 "Палим бандерлогов в нашем городе", - правозащитники заявляют о преследованиях украинских активистов в оккупированном Севастополе

Об этом рассказали руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и представитель группы Владимир Чекрыгин в эфире "Радио Культура", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.
По словам Чекрыгина, пророссийские активисты на севастопольском форуме создали группу "Палим бандерлогов в нашем городе".
"Там откровенные призывы к расправе над украинскими активистами, собирается информация - там 150 страниц. Там есть фото украинских активистов, адреса, информация о семьях, где они живут, каким путем они ведут своих детей в садик. И предлагается их найти и с ними расправиться", - пояснил он.
Скрипник отмечает, что в оккупированном Крыму в целом опасно проявлять украинскую идентичность.
Использование цветов украинского флага часто преследуется в рамках административных дел, часто людей арестовывают по статьям, например, о несанкционированном митинге.
"Или может быть даже уголовное преследование. И здесь есть разные варианты. Иногда, если, например, такие цвета появились на сооружениях или каких стенах, то тогда могут использовать статью уголовную "вандализм". А это чревато даже лишением свободы. В целом таких людей, если говорить и об административном, и об уголовном, десятки - начиная с 2014-го года. И это только те люди, о которых мы знаем и которых смогли найти. Сколько их на самом деле - я боюсь, мы даже не знаем всей цифры", - уточнила правозащитница.
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
В. Войнович.
100% пророцтво про россію.
Справка:
москаль - ублюдок ЛЮБОЙ национальности, поддерживающий имперскую политику кремля...
россиянин - человек ЛЮБОЙ национальности имеющий паРашкинский паспорт...
https://sevpolitforum.ru/viewtopic.php?f=65&t=790473
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Расскажи о честности и справедливости в международной политике.
Сайты создают, хотят нас уничтожить...
Вот что подумалось, как часто я встречаю такие настроения на этом сайте?
Ответ очень прост - очень часто!
Но наши сволочи намного хуже! Наши прикрываются патриотизмом...
И более чем уверен, что они через полгода тоже начнут создавать аналогичные сайты...
Начиная с Абу... Продолжаю вуданами... В общем, полные приветы нас ждут...
а всех кто против оккупации они преследуют и убивают.
https://startko.co.ua/9924/bogun/?fbclid=IwAR0Tv5z-FRjyg7T1OUMP8_GkM4LpocXr9XdwHicWdiSv3rzbOG55xhB8QF0