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 "Палим бандерлогов в нашем городе", - правозащитники заявляют о преследованиях украинских активистов в оккупированном Севастополе

В Севастополе после оккупации много пророссийски настроенных жителей фактически охотятся на украинских активистов.

Об этом рассказали руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и представитель группы Владимир Чекрыгин в эфире "Радио Культура", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Крымской правозащитной группы.

По словам Чекрыгина, пророссийские активисты на севастопольском форуме создали группу "Палим бандерлогов в нашем городе".

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"Там откровенные призывы к расправе над украинскими активистами, собирается информация - там 150 страниц. Там есть фото украинских активистов, адреса, информация о семьях, где они живут, каким путем они ведут своих детей в садик. И предлагается их найти и с ними расправиться", - пояснил он.

Скрипник отмечает, что в оккупированном Крыму в целом опасно проявлять украинскую идентичность.

Использование цветов украинского флага часто преследуется в рамках административных дел, часто людей арестовывают по статьям, например, о несанкционированном митинге.

"Или может быть даже уголовное преследование. И здесь есть разные варианты. Иногда, если, например, такие цвета появились на сооружениях или каких стенах, то тогда могут использовать статью уголовную "вандализм". А это чревато даже лишением свободы. В целом таких людей, если говорить и об административном, и об уголовном, десятки - начиная с 2014-го года. И это только те люди, о которых мы знаем и которых смогли найти. Сколько их на самом деле - я боюсь, мы даже не знаем всей цифры", - уточнила правозащитница.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144647
 
 
 Топ комментарии
 
той серіал взагалі не про Україну, а про рашку.
Там навіть номера автівок росіскі.
Не знаю, допоки нам промиватимуть мізки кацапщиною..
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Лепший друг президента и 95 квартала вновь нарушает Закон Украины!!! Зато Сваты на ТВ шуруют, аж гай шумит...

"Палим бандерлогов в нашем городе", - правозащитники заявляют о преследованиях украинских активистов в оккупированном Севастополе - Цензор.НЕТ 7909
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Парахоботику ,шо ти жуєш?
-шаКАЛадку!
-А шо так смердить?!
-Другий раз жую!)))
Потребив продукт "вторичный",
Ты лизнул Барыге лично!))
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З романа «Москва 2042».
В. Войнович.
100% пророцтво про россію.
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свинорчуки и петриллы 5 лет помогали своим торговым партнёром убивать украинцев.
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Цього не було, а от переконання зебілів та впертість у питанні вивчення української мови підтверджують антиукраїнську суть зебілів.
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Хорошо бы построить великую Европейскую стену, чтобы орки не совались на цивилизованную землю.
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А шо вы так сразу запаниковали? Любите крымский пляж?
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Приїду, коли деокупують Крим та втікатимете на росію.
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Вони відчувають свою неповноцінність, y паРашi вони все одно будуть завжди хахли яким би паспортом не махали перед носом, там через південний акцент відразу визначають НЕ кацапів, в Україні вони крисчане, а в Європу їх не пускають (принаймні з кримськими паспортами), тому і агресія у них надмірна проти України і українців
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Пускай хорошо поищут: там при желании и солдаты наполеоновской армии могут найтись.
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Кажуть, шо пiсля сьемок фiльма бондарчука в лiсах пiд Бородино до се бродят пьяни гусари.
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Не хочется лишний раз говорить об этом, но если уж и сообщать такую информацию, то хотя бы подкрепляли ее фактами и наглядными доказательствами , иначе все это выглядит как призыв к национальной розне, которая во всех цивилизованных странах является уголовно наказуемой деятельностью.
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Жирик на федеральному каналі закликав скинути ядерну бомбу на Стамбул, в якій в'язниці він зараз?
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Рознь между какими НАЦИЯМИ???? С каких пор москали и россияне стали нацией???
Справка:
москаль - ублюдок ЛЮБОЙ национальности, поддерживающий имперскую политику кремля...
россиянин - человек ЛЮБОЙ национальности имеющий паРашкинский паспорт...
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Зато *украинская* власть оправдывается каждый день кацапам что не притесняет рузьгий языг.
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Чуть не в тему. Только вот прочёл и посмотрел. Именно в Токио, именно на чемпионате мира по дзюдо, именно у японки в финале победила чисто Дарья Белодед! А теперь главное, в 18 лет чемпион мира и во второй раз! Единственная в мире двукратная чемпионка в 18 лет!!! Во наши девки дают! Ну вот догадается хлопец весёлый завтра квартиру в Киеве купить и ключи в Борисполь привезти к прилёту!?
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Что именно профукал? В 15-04, 25-08 прошла новость в первые скорее всего. Я нарвался в 19-30. На Цензоре не было по части дзюдо и не только. Может виноваты 2 маленькие рюмки *Кампари*---так люблю побаловать себя на старости!
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Оно поощряет по своим ватным критериях
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Русские варвари в Севастополе убивают украинцев , а украинцы с материковой части Украины ездят к ним отдыхать и платят им деньги. Где логика ? Ее нет ! Не народ вы украинцы , а быдло ? Потому и вами управляют такие как Зеля и компания. Вы сами во всем виноваты ! Аминь!
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Бред сивой кобылы, лаптеногий, кокошник то поправь
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Забугорний, їздять туди хахли-малароси і криворізького малароса обрали вони ж.
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И таких в стране аж 73 % , я правильно понимаю ?
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Мля...Крым вернется в Украину по-любому, исход белой гвардии 1920 года просто отдыхает в сравнении с тем, как будут драпать недороссияне, которые считают себя россиянами
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Ага ! С зебилам смотри чтобы ещё границы по збручу не было с москалями
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сначала туда на пару недель нужно запустить крымско-татарский батальйон,
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А он существует?
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чтобы они распродали русне всю паленую водку и стекломой? Толку от кр. татар как боевой единицы 0. На крым зайдут наши патриоты, и крысы умоются красными соплями.
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Что вы хотите от фашисткой *********? Кто мешает оглашать все списки этих рашистких ублюдков и устроить охоту на них?
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вот так то...я не раз уже здесь предлагал постояльцам тролям и ботам президента! пойти на сеперско вражеские ресурсы или ютуб. и там проявлять свою украинскую позицию с толком для страны а не делить страну на ЗЕ и ПО! запомните повторяю дебилы...чем больше вы будете ставить палки в колёса и подножки новому президенту тем хуже будет стране и вам как жителям страны. но мозги у вас куринные...поэтому вам насрать...вот зайдите на этот ресурс и трольте рашку и сепарню там делая поддержку патриотам рискующим жизнями...а не кидаться тут гавном в друг друга у кого лучше вышиванка или лучше украинский язык и так далее. болезненные вы наши троли...((
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Зеб, расскажи это своему Зелемойскому, который отменил парада защитников и устроил спектакль и людям пришлось самоорганизовываться для отдания должного защитникам, а не участвовать в спектакле...
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тебе отдельно повторяю. я голосовал в первом за ПО. во тором ни за кого! понял что ПО УЖЕ конец в президенстве... так что ненужно попой на меня тарахтеть...я за честность и справедливость и большенство! как то так... тебя тоже призываю сидеть на рос. сайтах и там отбивать атаки сепаров и роосиян на УКРАИНУ. нефуй тут на сайте шастать без дела...(( далее мои атовци друзья меня фотками с киева парада закидали и мы были на связи все сутки по вайбер. они представляли нашу область. так что тоже неподелу ко мне...всё прошло изумительно и все довольны парадом и ходой...начитался отзывов и смотрел много трансляций парадов делая скриншоты и кидал своим в киев .
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Ты врагов внутри Украины не видишь, что всех приглашаешь на кацапские сайты?
Расскажи о честности и справедливости в международной политике.
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для кого эта новость
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кто в это поверит?
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Що там роблять ці проукраїнські активісти? Пильнують своє майно?
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И почему я не удивлен? Ты хоть немного представляешь сколько их там???
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Эти суки ненавидят украинский народ и державу!
Сайты создают, хотят нас уничтожить...

Вот что подумалось, как часто я встречаю такие настроения на этом сайте?
Ответ очень прост - очень часто!

Но наши сволочи намного хуже! Наши прикрываются патриотизмом...
И более чем уверен, что они через полгода тоже начнут создавать аналогичные сайты...
Начиная с Абу... Продолжаю вуданами... В общем, полные приветы нас ждут...
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Тогда странно, что человекооборот с Крымом составляет 10тысяч человек в сутки.
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кацапские фашисты оккупировали Крым и оставили людей без воды,

а всех кто против оккупации они преследуют и убивают.
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Оставили людей без воды. "Палимо бандерлогів у нашому місті", - правозахисники заявляють про переслідування українських активістів в окупованому Севастополі - Цензор.НЕТ 3708
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Крым постепенно умирает после нашествия кацапской саранчи.
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У них там воды и так немеряно, практически вокруг. Прорыть бы еще канал в Азовское море, так Крым станет вообще островом.
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А это идея - сделать Крым островом. Ведь во всех международных документах он обозначен как полуостров. А после этого все документы станут недействительны.
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а если еще убить всех, кто против кацапской оккуппации, то Крым станет еще и безлюдным островом.
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Хто заважає відповідним чином відшуковувати їх закордоном? Вякнуло щось на Україну, наколка на шкурі провокаційного змісту або футболка, все, злазь, приїхав.
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кто верит в этот бред отзовитесь
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Остап Дроздов: Сьогодні я побачив блискучий акторський виступ, ба навіть цілий перформанс. Украй небезпечне явище.
https://startko.co.ua/9924/bogun/?fbclid=IwAR0Tv5z-FRjyg7T1OUMP8_GkM4LpocXr9XdwHicWdiSv3rzbOG55xhB8QF0
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Дурні кацапи, ті що радіють цьому. Вони не розуміють, що після українців візьмуться за них.
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