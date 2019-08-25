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Все про:G7 (302) Иран (500) саммит (741) ядерное оружие (608)

 Министр иностранных дел Ирана Зариф срочно прибыл на саммит "Большой семерки"

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф срочно прибыл во французский Биарриц, где проходит саммит "Группы семи" (G7).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Перед этим лидеры G7, кроме президента США Дональда Трампа, согласовали общую позицию в отношении Тегерана с целью удержать его от невыполнение обязательств по ядерной программе и во избежание торговой войны с Соединенными Штатами.

"Мы согласовали, что должны совместно сказать Ирану ... Все хотят избежать конфликта, и Дональд Трамп был очень четким в этом вопросе", - заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.

Зато Трамп заявил, что не обсуждал этот вопрос, поэтому США будут действовать по собственной позиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры G7 уполномочили Макрона вести диалог с Ираном

Источник: https://censor.net.ua/n3144646
 
 
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Иран теперь в г8? Так ведь порохоботы трактуют приглашение рашки как гостя.
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Пока что Макрон слил Зелебеню. Ватан, твой ус отклеился . У кацапов ума меньше чем у парнокопытных
Министр иностранных дел Ирана Зариф срочно прибыл на саммит "Большой семерки" - Цензор.НЕТ 1644
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Північну Корею запросять..Инка кусять хоче--Северная Корея сообщила об успешном испытании еще одного нового вида вооружений - сверхкрупной реактивной системы залпового огня. В распространенном в воскресенье, 25 августа, сообщении северокорейского информагентства ЦТАК, говорится, что испытания прошли безупречно, поражены все цели. Технические характеристики новой системы вооружений не приводятся, сообщает dw.com.
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Коли Україна почне створювати ядерну зброю нас теж туди викликатимуть?
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Если бы речь шла об Украине, зе-лупенфюррер ждал бы дней пять,но сначала просил бы разрешение у свого шефа бени, учил бы текст и роль.
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