 Министр иностранных дел Ирана Зариф срочно прибыл на саммит "Большой семерки"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает корреспондент Укринформа.



Перед этим лидеры G7, кроме президента США Дональда Трампа, согласовали общую позицию в отношении Тегерана с целью удержать его от невыполнение обязательств по ядерной программе и во избежание торговой войны с Соединенными Штатами.



"Мы согласовали, что должны совместно сказать Ирану ... Все хотят избежать конфликта, и Дональд Трамп был очень четким в этом вопросе", - заявил в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон.



Зато Трамп заявил, что не обсуждал этот вопрос, поэтому США будут действовать по собственной позиции.

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