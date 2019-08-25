EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  87  2
Все про:мост (486) Нацполиция (9967) Харьков (4410)

 Обрушение моста в Харькове расследуют по двум статьям УК - служебная халатность и нарушение правил эксплуатации, - полиция

Полиция Харьковщины начала уголовное производство по факту обрушения части автомобильного моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) и ч. 2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины. Санкциями статей предусмотрено наказание от 2 до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто. ВИДЕО

Напомним, утром 25 августа в Харькове обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. В результате происшествия никто не пострадал.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило, что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Транспорт направлен по другой части окружной дороги - Киев-Харьков - Довжанский.

Источник: https://censor.net.ua/n3144645
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Все, теперь я спокоен, теперь разберутся
 показать весь комментарий
 
А я би додав таку статтю як теракт! Службові особи Служби автодоріг в Харківській області свідомо довели стан мосту до критичного і це терористичний акт!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх