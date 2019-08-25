 Лидеры G7 уполномочили Макрона вести диалог с Ираном

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Как пояснил Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей".

По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.

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Подробности текста послания "группы семи" Тегерану не сообщаются.

Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия, пишет dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".

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