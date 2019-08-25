 Лидеры G7 уполномочили Макрона вести диалог с Ираном

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.
Как пояснил Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей".
По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.
Подробности текста послания "группы семи" Тегерану не сообщаются.
Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия, пишет dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".
Или наоборот
Москва = Тегеран
Ждём Тегеран 2019?
Мож его в дурке проверить нужно?
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).
Це підтвердило головування Франції у G7, яка цього року приймає зустріч високого рівня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми погодили, що повинні спільно сказати Ірану… Усі хочуть уникнути конфлікту, і Дональд Трамп був надзвичайно чітким у цьому питанні», - заявив у неділю президент Франції (с)
Сейчас просто переводят в официальную плоскость...
В общем, ждём очередную политическую туфту...
Ну , шо ? Всем понятно , чи не ? А пан Куприк давно топит за ядерную Украину , тем более шо все для этого имеется .