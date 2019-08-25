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Все про:Иран (500) переговоры (3675) ядерное оружие (608) Макрон (306)

 Лидеры G7 уполномочили Макрона вести диалог с Ираном

Лидеры стран "Большой семерки" согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Об этом сообщил в воскресенье, 25 августа, президент Франции Эммануэль Макрон, которому как главе председательствующего в G7 государства поручено передать Тегерану совместное послание "группы семи".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

Как пояснил Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей".

По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США собирались ударить по Ирану, но Трамп передумал за 10 минут до атаки

Подробности текста послания "группы семи" Тегерану не сообщаются.

Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия, пишет dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".

Также читайте: Госдепартамент США обвинил Иран в нападении на два нефтяных танкера в Оманском заливе

Источник: https://censor.net.ua/n3144644
 
 
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Макрон потримає за ножку Президента Ірану і всі конфлікти вирішаться! Макрон вже показав свою повне неспроможність у вирішенні питань з путіним, тому всі подальші дії G7 будуть гарантовано провалені!
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Тегеран = Москва
Или наоборот
Москва = Тегеран

Ждём Тегеран 2019?
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) про яку неспроможність ви мовите?) Макрон саме й мав намір домовитися з путіним .. і домовився. Макрон і ЕС не повинні виконувати забаганки України. Європа дбає лише за себе. Для Макрона ці зустрічі - бонуси в зростанні довіри серед французів. Більше нічого.
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Шото у трампа совсем плохо с мозгом становится последнее время.
Мож его в дурке проверить нужно?
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Что бы поржать. Праздник всё таки. Та пусть макрон-патрон свою люську возьмёт с собой туда. Персы увидав---та всё подпишут, и подарков дадут на дорожку. Лишь бы местные беременные не успели увидеть. Слово выкидыш замаскирую под слово нож-выкидуха.
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Однако! Реакция просто молниеносная! Лидеры G7 уполномочили Макрона вести диалог с Ираном - Цензор.НЕТ 8220

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф терміново прибув до французького Біарріца, де проходить саміт «Групи семи» (G7).
Це підтвердило головування Франції у G7, яка цього року приймає зустріч високого рівня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
«Ми погодили, що повинні спільно сказати Ірану… Усі хочуть уникнути конфлікту, і Дональд Трамп був надзвичайно чітким у цьому питанні», - заявив у неділю президент Франції (с)
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Думаю, всё уже договорено заранее!
Сейчас просто переводят в официальную плоскость...

В общем, ждём очередную политическую туфту...
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" По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога "

Ну , шо ? Всем понятно , чи не ? А пан Куприк давно топит за ядерную Украину , тем более шо все для этого имеется .
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Макрона за шестёрку все держат. В том числе и престарелая супруга.
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