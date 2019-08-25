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Все про:Абхазия (330) МИД (5109)

 МИД решительно осудил проведение Россией так называемых "президентских выборов" в оккупированной Абхазии

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает проведение под контролем Российской Федерации так называемых "президентских выборов" на оккупированной территории Абхазии, Грузия, 25 августа 2019 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении МИД,

В тесте отмечается: "Украина не признает эти фейковые "выборы" и рассматривает их как очередную провокационную попытку Российской Федерации легитимизировать пророссийский сепаратистский режим оккупированной грузинской территории Абхазия.

Украина неизменно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ и не признает так называемой независимости оккупированных Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия.

Министерство иностранных дел Украины призывает Российскую Федерацию к уважению и неуклонному выполнению норм и принципов международного права и пересмотра решения о признании "независимости" так называемых Республики Абхазия и Республики Южная Осетия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина прекратила политические контакты и сотрудничество с Дамаском, - МИД о признании режимом Асада оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии

Источник: https://censor.net.ua/n3144643
 
   
 Топ комментарии
 
Впізнали цю навіжену бл@дюгу з ходи огидності?

МИД решительно осудил проведение Россией так называемых "президентских выборов" в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 6744
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Жили бы не тужили в Грузии. Теперь мучаются с недоразвитой рашкой у которой ума на саму себя не хватает.
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Впізнали цю навіжену бл@дюгу з ходи огидності?

МИД решительно осудил проведение Россией так называемых "президентских выборов" в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 6744
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Последний абзац- великолепен! МИД решительно осудил проведение Россией так называемых "президентских выборов" в оккупированной Абхазии - Цензор.НЕТ 1387 Читаешь- как будто в глубокое детство нырнул и мультик смотришь. Чес слово! Я даже два раза прочитал. Щас коммент отправлю... и снова прочитаю.
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Для абхазцев это как озабоченность Европы по Украине. Такие же бедолаги как и мы.
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Жили бы не тужили в Грузии. Теперь мучаются с недоразвитой рашкой у которой ума на саму себя не хватает.
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Мені от цікаво - а які міжнародні критерії визначають коли можна визнавати незалежність новоствореної країні, а коли - ні?
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Звичайні, перш за все не має бути претендентів на цю територію, визнаних претендентів, бо інакше почнеться хаос
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Мерзкий народец.
Чуть знаком был с грузином. Во время войны, ТОЙ войны, убили его отца, сыновья за одну ночь выехали все. Мать не захотела.
ЭТИ мрази всё ходили к ней пытались выгнать из дома.
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Не можна робити висновок про націю по одному прикладу, москалів це не стосується, там нема нації.
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А хде курский соловей климкинд?
За шо оно зп получает?
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Забувай про нього, тепер тамада з Кривого буде Європу вчити.
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Та я бы забыл, вот только схрена оно заныкалось, а зп получает?
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Так всі отримують, не впевнений що Бодя в Сан Тропе взяв відпустку за свій рахунок.
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Ещё недельку и все соевое будет слито в унитаз
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После твоих слов тупым ЗЕбилам не так обидно стало. МЗС рішуче засудило проведення Росією так званих "президентських виборів" в окупованій Абхазії - Цензор.НЕТ 7629
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