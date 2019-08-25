 Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

"Облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.

Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли несколько дней назад - на День флага. На открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне боевых действий на Донбассе.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.

Напомним, в марте этого года в Харьковской области облили краской памятный знак участникам АТО.

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