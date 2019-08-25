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Все про:Житомирщина (733) осквернение (37) памятник (1875) вандализм (432)

 Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине. ФОТО

В Житомирской области в военном городке Озерное на День Независимости красной краской облили Мемориал памяти воинам АТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.

"Облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.

Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли несколько дней назад - на День флага. На открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне боевых действий на Донбассе.

Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.

Напомним, в марте этого года в Харьковской области облили краской памятный знак участникам АТО.

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Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144642
 
 
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Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине - Цензор.НЕТ 9661

У войны не бывает выходных - на Востоке Украины воины продолжают отстаивать свободу и независимость своей страны. В воскресенье, 25 августа, во время вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.
Один боец скончался во время эвакуации. Двоих же героев доставили военным вертолетом в Днепр, в знаменитую Мечьку (больница им. Мечникова)
«Состояние Защитников тяжелое, минно-взрывные ранения во время обстрела, политравма (множественные ранения, еще и глаза). В сознании, но кислородозависимые. Направлены в больницу имени Мечникова. Так нам дается наша Независимость и Свобода - кровью и жизнью наших героев»
Мы приносим свои соболезнования близким воинов и надеется на скорейшее выздоровление раненых. Украина не простит... Вечная слава Героям.!
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Це триватиме доти поки за глум над пам'яттю національних Героїв не даватимуть мінімум 10 років + серьйозі штрафи (на відновлення пошкоджених пам'ятників
)
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А ви помічаєте - частіш всього паскудять пм"ятники АТОвцям саме в населених пунктах, де, при Союзі, військові гарнізони стояли і стоять, і де осіла велика кількість "відставників", що не побажали їхать на "історичну батьківщину", і мінять пшеничну паляницю і сало, на щі та "аржануху"?
Лежав у Чернігівському шпиталі, так два старих "пердуни" сиділи і, тихцем, "кістки перемивали" хлопцям з АТО, які там лікувалися, та лаяли Путіна, що побоявся "дальше идти".... Я їх спитав: "Вам не соромно паплюжить тих, хто захищає можливість вам лікування отримувать безкоштовно? Пенсія українська, кишеню, не пече?!"
Заткнулися... А на ранок, дивлюся, обоє на "виписку" рвонули... І у одного під оком - "синець". Видно, почув хтось з хлопців, і не витримав...
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Неужели в подобных местах трудно организовать видеонаблюдение?
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А хто фінансуватиме? Це задоволення не з дешевих...
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Лише кінчені моральні виродки та ублюдки можуть воювати з пам'ятниками, могилами і меморіалами!
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Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине - Цензор.НЕТ 9661

У войны не бывает выходных - на Востоке Украины воины продолжают отстаивать свободу и независимость своей страны. В воскресенье, 25 августа, во время вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.
Один боец скончался во время эвакуации. Двоих же героев доставили военным вертолетом в Днепр, в знаменитую Мечьку (больница им. Мечникова)
«Состояние Защитников тяжелое, минно-взрывные ранения во время обстрела, политравма (множественные ранения, еще и глаза). В сознании, но кислородозависимые. Направлены в больницу имени Мечникова. Так нам дается наша Независимость и Свобода - кровью и жизнью наших героев»
Мы приносим свои соболезнования близким воинов и надеется на скорейшее выздоровление раненых. Украина не простит... Вечная слава Героям.!
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Це триватиме доти поки за глум над пам'яттю національних Героїв не даватимуть мінімум 10 років + серьйозі штрафи (на відновлення пошкоджених пам'ятників
)
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От падлюки. Треба зловити цих тварюк та ****** гарячою смолою.
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Хаим Вейцман, первый президент Израиля...Залман Шазар, президент Израиля...Шимон Перес, президент Израиля...Менахем Бегин, премьер-министр Израиля...Биньями́н (Биби) Нетанья́ху... - всі вихідці з Білорусії...чи не тому політика Білорусії та Ізраїлю стосовно України та Росії схожі, як дві краплі води?...
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А ви помічаєте - частіш всього паскудять пм"ятники АТОвцям саме в населених пунктах, де, при Союзі, військові гарнізони стояли і стоять, і де осіла велика кількість "відставників", що не побажали їхать на "історичну батьківщину", і мінять пшеничну паляницю і сало, на щі та "аржануху"?
Лежав у Чернігівському шпиталі, так два старих "пердуни" сиділи і, тихцем, "кістки перемивали" хлопцям з АТО, які там лікувалися, та лаяли Путіна, що побоявся "дальше идти".... Я їх спитав: "Вам не соромно паплюжить тих, хто захищає можливість вам лікування отримувать безкоштовно? Пенсія українська, кишеню, не пече?!"
Заткнулися... А на ранок, дивлюся, обоє на "виписку" рвонули... І у одного під оком - "синець". Видно, почув хтось з хлопців, і не витримав...
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...для таких нужно выписывать одно-единственное лекарство...
Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине - Цензор.НЕТ 7422
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Вивести в чистий лан, поставити особою до стіни, навести прицільну комашку стовбура в лоба та розстріляти повною крамницею набоїв, щоб на все життя запам'ятали.
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ВАтників в Україні як мінімум 20% населення. Скоро до них добавиться частина обнадіяних зєльників.
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Порохобото рашисты и есть ватники раскалывающие Украину ,но недождетесь,ваши Петя и куйло уже списаные
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Кацап ольгінський, скільки тебе вже ловили, що ти кацап, а ти все одне всюди лізеш.
Ось тут, наприклад - Африкан_Свиридович доводить, що робот кацап.
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да мацкавиты денег проплатили, а найти ****** который это сделает за деньги вообще не сложно, вот вообще в любом месте страны(((( не думаю шо это кончелыжная пенсовата сделала, хотя это просто мнение
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Сколько ублюдков шатается по Украине-уму непостижимо.
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Искать надо, и выжигать заразу каленым железом.
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будет,всё будет..
после Валоди придёт такой проукраинский Президент,что Порошенко будет казаться записным ватником и ярым украинофобом..
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Украина же либеральная страна. Как нас учили и учат, что нужно вытереть сопли и терпеть и простить. Зато раз в год умеем с украинским флагом ходить по Крещатику и петь про перемогу. В любой другой стране тварь сепарскую уже поймали бы и там же прикопали поменяв ему руки с ногами местами.
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З потворами лише так
20.08.19 15:01 "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3143802/u_mene_malenka_dytyna_u_mene_drujyna_vypustit_mene_pid_zastavu_ya_povajayu_viyiskovyh_sorochenko_yakyyi
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Скажите спасибо Парашенку который считает что визовый режим с врагом и выдворение из Украины вражеского посольства, где укрываются и координируют свои действия вражеские диверсанты, применять нельзя.
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Вот тут море работы воспитателям из НК,Свободы,ПС,и других организаций.А не за ЛГБТ гоняться .Поскольку полиция,СБУ адекватно не работают,а суды не дают адекватного наказания.Такие преступники просто должны терять глаза по дороге в магазин ,по неосторожности.
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Садить!
И не обязательно на длительный срок...
Просто сообщать туда, что это за чувак (и) прибыли...
А там им и три месяца как тридцать лет покажутся! Меморіал загиблим воїнам АТО осквернили на Житомирщині - Цензор.НЕТ 6738
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Разве такие объекты не должны находиться под пристальным вниманием правоохранителей ? Где камеры ? Где наряд полиции быстрого реагирования ?
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Було б бажання вирішувати питання, наприклад могилу Джима Моррісона у Парижі досі охороняє поліцейський від фанів-вандалів
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С врагами Украины внутри страны вообще ни кто не борется.
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Ходят-бродят хунвейбины,
Ищут статуи, картины
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».
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100%, що тобі подібна потаора це зробила заради провокації, зебобик.
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Москалье которое осталось в Украине после развала ссср
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