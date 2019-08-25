 Мемориал погибшим воинам АТО осквернили на Житомирщине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет УНИАН.
"Облили красной краской скульптуру Божьей Матери, которая символизирует оберег для воинов", - говорится в сообщении.
Мемориал памяти воинам АТО в поселке официально открыли несколько дней назад - на День флага. На открытие собрались местные жители и военнослужащие, которые дислоцируются в Озерном, семьи погибших воинов в зоне боевых действий на Донбассе.
Жители Озерного обратились к правоохранителям и планируют объявить вознаграждение за информацию о злоумышленнике, который совершил надругательство над мемориалом.
Напомним, в марте этого года в Харьковской области облили краской памятный знак участникам АТО.
У войны не бывает выходных - на Востоке Украины воины продолжают отстаивать свободу и независимость своей страны. В воскресенье, 25 августа, во время вражеских обстрелов четверо военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени тяжести.
Один боец скончался во время эвакуации. Двоих же героев доставили военным вертолетом в Днепр, в знаменитую Мечьку (больница им. Мечникова)
«Состояние Защитников тяжелое, минно-взрывные ранения во время обстрела, политравма (множественные ранения, еще и глаза). В сознании, но кислородозависимые. Направлены в больницу имени Мечникова. Так нам дается наша Независимость и Свобода - кровью и жизнью наших героев»
Мы приносим свои соболезнования близким воинов и надеется на скорейшее выздоровление раненых. Украина не простит... Вечная слава Героям.!
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Лежав у Чернігівському шпиталі, так два старих "пердуни" сиділи і, тихцем, "кістки перемивали" хлопцям з АТО, які там лікувалися, та лаяли Путіна, що побоявся "дальше идти".... Я їх спитав: "Вам не соромно паплюжить тих, хто захищає можливість вам лікування отримувать безкоштовно? Пенсія українська, кишеню, не пече?!"
Заткнулися... А на ранок, дивлюся, обоє на "виписку" рвонули... І у одного під оком - "синець". Видно, почув хтось з хлопців, і не витримав...
Вивести в чистий лан, поставити особою до стіни, навести прицільну комашку стовбура в лоба та розстріляти повною крамницею набоїв, щоб на все життя запам'ятали.
Ось тут, наприклад - Африкан_Свиридович доводить, що робот кацап.
после Валоди придёт такой проукраинский Президент,что Порошенко будет казаться записным ватником и ярым украинофобом..
20.08.19 15:01 "У мене маленька дитина, у мене дружина, випустіть мене під заставу ... Я поважаю військових", - Сороченко, який побив ветерана АТО, під час обрання йому запобіжного заходу. ВIДЕО https://censor.net.ua/ua/video_news/3143802/u_mene_malenka_dytyna_u_mene_drujyna_vypustit_mene_pid_zastavu_ya_povajayu_viyiskovyh_sorochenko_yakyyi
И не обязательно на длительный срок...
Просто сообщать туда, что это за чувак (и) прибыли...
А там им и три месяца как тридцать лет покажутся!
Ищут статуи, картины
Вместо статуй будут урны
«Революции культурной».