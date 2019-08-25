EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2183  11
Все про:задержание (5479) Мариуполь (3669) Национальная гвардия (1222) блокпост (204)

 Нацгвардейцы со стрельбой задержали пьяного гражданина, пытавшегося прорваться через блокпост под Мариуполем

Воины Национальной гвардии с применением оружия задержали пьяного гражданина, который пытался прорваться через блокпост на автомобиле неподалеку Мариуполя.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "Во время несения службы на блокпосту, расположенном на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя. В нарушение требований военного наряда гражданин К. пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блокпост на транспортном средстве.

С целью прекращения противоправных действий, старшим контрольного пункта было сделано предупреждение голосом о применении оружия и предупредительный выстрел вверх. Однако, автомобиль продолжал движение в противоположном направлении в сторону населенного пункта Сопино, сбив при этом шлагбаум. Такие действия водителя заставили военнослужащих применить оружие для остановки автомобиля, открыв огонь по колесам.

Гражданин К. был задержан и ему предоставлено домедицинскую помощь в связи с травмированием, а на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь.

Сейчас нарушителя передано сотрудникам Национальной полиции Украины г. Мариуполя".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водитель Lada Kalina пытался прорвать блокпост на Донетчине: полиция открыла огонь по колесам. Пострадавших нет. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3144640
 
   
 Топ комментарии
 
Гуманисты блин, не по колеса надо, а по глазам.
 показать весь комментарий
 
Для храбрости тяпнул. И вперед в ненавистную Украину под пулями )) Да. У нас в Донецке много идиотов.Помните об этом ))
 показать весь комментарий
 
Заметьте- на Восточной Окраине Мариуполя блок-пост! Надо быть законченным кретином, чтобы устроить такую хрень именно на этом блок-посту. Как будто выбирал, придурок. Странно, что не пристрелили. Даже очень странно.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Гуманисты блин, не по колеса надо, а по глазам.
 показать весь комментарий
 
 
...это, часом, не Игарешка Л. к компу торопился? Нацгвардейцы со стрельбой задержали пьяного гражданина, пытавшегося прорваться через блокпост под Мариуполем - Цензор.НЕТ 3943
 показать весь комментарий
 
 
Для храбрости тяпнул. И вперед в ненавистную Украину под пулями )) Да. У нас в Донецке много идиотов.Помните об этом ))
 показать весь комментарий
 
 
Заметьте- на Восточной Окраине Мариуполя блок-пост! Надо быть законченным кретином, чтобы устроить такую хрень именно на этом блок-посту. Как будто выбирал, придурок. Странно, что не пристрелили. Даже очень странно.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
В якогось чергового порохососа дах знесло. Нацгвардійці зі стріляниною затримали п'яного громадянина, який намагався прорватися через блокпост під Маріуполем - Цензор.НЕТ 7992
 показать весь комментарий
 
 
Кожен день черговий порохосос тоби на голову сре.
 показать весь комментарий
 
 
ну постреляли в зебила-нарушителя, что сразу "дах знесло"?
 показать весь комментарий
 
 
У тебе вавка в голові тваринко - заради гуманності тебе потрібно "присипити" бо зевірус дуже заразний!
 показать весь комментарий
 
 
А чьо? Шахтьору вже в "свой празднік" і забухать ніззя? Панять і прастіть! І ваще, чьо ви сюда припьорлись?
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх