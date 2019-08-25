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Все про:мост (486) обрушение (130) Харьков (4410)

 Обрушение моста под Харьковом произошло из-за перегруженной фуры, - "Укравтодор"

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") сообщило что по предварительным данным аварийное разрушение части путепровода через железную дорогу на дороге М-18 в районе с. Песочин (объездная Харькова) произошло из-за динамического удара перегруженной фуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина",

Транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков – Довжанский.

"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, передвигавшихся по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - подчеркивают в пресс-службе "Укравтодора".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто. ВИДЕО

В "Укравтодоре" отмечают, что согласно экспертизе Харьковского автодорожного института, проведенной в мае 2018 года, мост, (построенный в 1977 году) квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился.

Сейчас анализируются камеры видеонаблюдения, изучается тормозной путь и другие факторы для окончательного установления причины разрушения.

Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно.

На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.

По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения.

Также смотрите: В Харькове обвалился автомобильный мост, пострадавших нет, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3144639
 
 
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А фура то где?!
Найти и заставить починить мост!
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Брехня. Так перегрузити фуру, щоб обвалився міст неможна. Вона розвалиться. В моста повинен бути запас більше ніж в фури. Це й дурню зрозуміло.

Міст був вже в тому стані що повинен був розвалитися.
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Мосту еще и 50 лет нет.
Мосты строятся на сотни лет.
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Зачем ты пишешь бред в котором даже приблизительно не разбираешься??? Для таких как ты даже поговорка есть, - "Промолчишь за умного сойдёшь"!
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Фура мост поломала.
Может он для велосипедов строился?
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Порохоботы срочно кидайте фотки 2013 года где ещё Кернес с ногами с без 6 лет политиком Зеленским сфоткался Обрушение моста под Харьковом произошло из-за перегруженной фуры, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 3623
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А тексти 2019 підійдуть?
«Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает UA: Харків.
"Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю, что всем легко будет с ним работать. Не только мне, всем людям.", - сказал Кернес.»
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Я б ще зрозумів якби сказали що через кількох танків які заїхали на міст одночасно...........
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А яка різниця, зараз фура може взяти до 40 т, той самий танк.
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в херовых дорогах виноваты машины
и не поспориш)))
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Є ще версія, мікро локальний землетрус.
Нє благодарітє.
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Ну і яка буде реакція нових законодавців щодо наведення порядку на дорогах?
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Вот оно что, Михалыч. Фура виновата. Гепа и Петя с Омеляном здесь нипричем. Обрушение моста под Харьковом произошло из-за перегруженной фуры, - "Укравтодор" - Цензор.НЕТ 556
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А если бы автобус перегруженый детьми упал в пропасть?
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