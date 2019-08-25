 Обрушение моста под Харьковом произошло из-за перегруженной фуры, - "Укравтодор"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина",
Транспортные потоки направлены по другой части Окружной - по дороге Киев-Харьков – Довжанский.
"По предварительным данным, разрушение произошло из-за существенной перегрузки одной из фур, передвигавшихся по мосту, в результате чего произошло смещение плиты и разрушение конструкции. Смещение конструкции, по предварительной информации, мог вызвать динамический удар перегруженной фуры, о чем свидетельствует четко выраженный тормозной путь в пределах места разрушения", - подчеркивают в пресс-службе "Укравтодора".
В "Укравтодоре" отмечают, что согласно экспертизе Харьковского автодорожного института, проведенной в мае 2018 года, мост, (построенный в 1977 году) квалифицировался как работоспособный и к категории аварийных не относился.
Сейчас анализируются камеры видеонаблюдения, изучается тормозной путь и другие факторы для окончательного установления причины разрушения.
Движение железнодорожного транспорта на подъездах к путепроводу замедленно.
На месте происшествия работают дорожники, мостовики, представители полиции.
По результатам обследования будет принято решение о возобновлении или участка моста, или необходимости полной реконструкции мостового сооружения.
Найти и заставить починить мост!
Міст був вже в тому стані що повинен був розвалитися.
Мосты строятся на сотни лет.
Может он для велосипедов строился?
«Мэр Харькова Геннадий Кернес поздравил Владимира Зеленского с убедительной победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает UA: Харків.
"Хочу сказать, что я знаю его лично. И я верю, что всем легко будет с ним работать. Не только мне, всем людям.", - сказал Кернес.»
и не поспориш)))
Нє благодарітє.