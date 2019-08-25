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Все про:Зеленский (2554) отставка (2446) Богдан Андрей (140) Офис Президента (72)

 "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана. ВИДЕО

Во время приема в честь годовщины независимости Украины Владимир Зеленский прокомментировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана, назвав ее "внутренним флешмобом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Вообще-то каждый человек не должен держаться за свое кресло. И вообще это был наш внутренний флешмоб. Если каждый член нашей команды, если он не справится с какой-то задачей - не ждать от него, никого не уговаривать, а готов сразу пойти в отставку, поэтому заранее пишет заявление (об отставке. - Ред.), - я думаю, в этом ничего страшного нет", - заявил Зеленский.

Напомним, 1 августа ряд СМИ распространили фотографию заявления Андрея Богдана об отставке с должности председателя Офиса президента.

2 августа информацию об отставке Богдана опровергли глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков и замглавы Офиса Президента Руслан Рябошапка.

Богдан в свою очередь подтвердил, что писал заявление также, как и все.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Отставка" Богдана - это использование традиционных медиа людьми, которые не знают, что такое журналистика, - Севгиль Мусаева. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3144637
 
 
 Топ комментарии
 
Скажений Оскар‏ @magnat107557910

"Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 2319

Читаю у зелефаноф: «Вам техники на параде не хватает? Едьте в Марьинку,Авдеевку etc". Напишу небольшой тред об этом на правах человека,прожившего 2,5 года в оккупации. Первое,с чем ассоциируется война-это колонны техники.1.1
Куда бы мы не ехали,я машу в окно нашим солдатам. Медикам на чёрных номерах. Я хочу видеть эту технику в своём освобождённом городе. Я хочу видеть эту технику на Параде в Киеве. Это гордость за нашу Армию! За тех,кто выстоял в 2014,несмотря ни на что. Как-то так.Слава Украине!
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Таких жидовских выкрутасов ещё предстоит наслушаться. "Это был наш внутренний флешмоб", - Зеленский об "отставке" Богдана - Цензор.НЕТ 8033
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А это был, наверное, перфоманс. Нужно учиться разбираться в новой украинской политике, а то шо мы как люди пещерные...
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шутка - аднажди к сталіну прішлі русскіі і єврєйскіі дєті...какіі ви харошиі! сказал сталін...я вас щяс на шашлик зажарю!...русскіі і єврєйскіі дєті іспугалісь і заплакалі, а сталін засмєялся і сказал - да ета я пашутіл!...і пріказал бєріі расстрєлять русскіх і єврєйскіх дєтєй.
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Між іншим, у античних Греції та Римі, де народилась демократія, виборні посадові особи взагалі не отримували грошей, а займались вирішенням державних питань, безоплатно...
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как только депутаты начнут работать на рiвнi, так и сразу...
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может у них игра такая в смартфоны, но памятники павшим героям на житомирщине оскверняют реально...и за это надо сурово наказывать.
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впечатление такое, что Зеленский до сих пор не понял, что 73% для него, это был шанс, а не индульгенция. и что они в любую секунду могут обратиться против него. не помогут ни Разумков, ни Богдан! что ты, пан президент, сделал для этих людей, чтобы они тебя в трудную минуту поддержали? ответ - флешмоб. т.е. - НИЧЕГО. ну, так не обижайся потом. тебе припомнят все. и национальность, и твой рост, и профессию, и даже друзей и родных, маму Римму не пощадят. оно тебе надо? займись уже делом, трепаться мы и сами умеем.
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Зеленський відзначив орденами понад 50 гірників до Дня шахтаря , интересно а переходящие знамёна тоже дают при капиталистическом устройстве государства или это будет называться внутренний флешбом?
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Зеля ще не зрозумів, що він президент України. Підозріваю , що розумння ситуації не настане.
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Занадто вузьким був профіль його акторства впродовж більшої частини життя .Занадто специфічну публіку він задовольняв , й на ворожих та чужих для укрїнців просторах , щоб душа його артистична навчилась влазити в шкуру героїв, які були б справжніми великими особистостями , з долоеносними для людей долями лідерів... Голобородько - то так -несерйозний треніг перед вчрашнім виступом на Майдані.
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Интересная логика Президента Украины. Заявление об увольнении не может быть без числа, это нарушение КЗоТа выходит мы плюнул и на КЗоТ , потому что нам так нравиться. Чего можно ожидать от других????
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Ну что лохмандеи зеленского теперь хоть понятно что вас развели, или нет. Вы и есть его флешмоб всего навсего. Зелохмандеи.
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Да им понятно уже. Только страшно самим себе признаться в этом.
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Ну, сравнивать президенство Зеленского с президентством Порошенко пока нет никакой возможности. При нем еще ни один склад с вооружениями в воздух не взлетел, Хотя мотивация у его противников для совершения таких действий, в целях снизить его рейтинг, намного сильнее чем это было тогда, когда у власти был Порошенко и все искренне желали чтобы его демагогия хоть как-то стыковалась с окружающей его реальностью.
Для достижения свершений подобных тем, которых добился Порошенко, Зеленскому потребуется, как минимум, обвалить курс гривны еще дополнительно в три раза ниже от того уровня, который существует в настоящее время.
Это не так просто делается как кому-то может казаться. Для этого нужно разворовать значительную часть бюджетных средств. Без поддержки судебной власти и всех правоохранительных органов такой план практически не представляется возможным для реализации. В криминальном аспекте власть, пока еще, не устоявшаяся и далека от стабильности, хотя при определенных условиях такое ее состояник может рассматриваться как положительный фактор.
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Кажуть він не дурний й серце в нього добре. То як йому було вчора дивитись ОТОЙ СПРАВЖНІЙ Марш Гідності, на людей на колінах перед захисниками , вдоами, матерями та діточками з портретами своїх загиблих рідненьких , як йому було пишатись отією тисячою гривень кинутою як кістку з ресторану у Франціїї після Богдана ???
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Перекличка сосунов порошковых закончилась? Чё так слабо? Продолжайте, клоуны, гавкайте, блейте, свистите,кукарекайте, ржите, хрюкайте... хор тупого скота. Был порох- его с грязью мешали ( заслуженно, тут ничего не скажешь, но какими словами))>, теперь проплата от другого хозяина и скот поменял берега. На ровном месте гвалт, кудахтанье, тьфу, базарные бабы, курятник, зверинец! Плебеи!
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