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Все про:G7 (302) Россия (73688) саммит (741)

 Лидеры "Большой семерки" решили, что возвращать Россию в группу рано, - AFP

На саммите во французском городе Биарриц лидеры "Большой семерки" согласились, что возвращать Россию пока рано, но диалог и координацию надо укрепить.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает AFP со ссылкой на дипломатические источники.

"Они согласились с идеей, что G7 должна укрепить диалог и координацию с Россией относительно текущих кризисов, однако отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сказал источник.

Ранее издание Bloomberg сообщило, что Президент Дональд Трамп заявил, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в США в следующем году, чтобы создать точку соприкосновения с другими странами.

Напомним, 24 августа лидеры всех стран, входящих в "группу семи", прибыли во Францию для участия в саммите в городе Биаррице.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Канада и Великобритания против возвращения России в "Большую семерку"

Источник: https://censor.net.ua/n3144635
 
 
 Топ комментарии
 
А москалі вже шкарпетки попрасували...
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...отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сказал источник.

Правильно. Как это, свинью - за стол?
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Оце набагато точніше... В Біаріцці - "Джі7", а в Сколково - "Жо1"
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А москалі вже шкарпетки попрасували...
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Такую зраду соевым обломали😀
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Тобто, ти б радів поверненню окупантів у G-7(8)? Якщо соєвих це б засмутило, то зекоксовані б раділи? Я правильно зрозумів?
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Шо ты там зрозумить можешь?😀
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Не "грузи" йому мізки... Логічні конструкції подібного масштабу він осмислить не здатен...
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...отметили, что слишком рано возвращать россиян за стол", - сказал источник.

Правильно. Как это, свинью - за стол?
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Судя по тону обсуждений в россми, главной нитью было одно - "очень лестно, конечно, а оно нам надо?" Как и с ПАСЕ.
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Делікатно, красиво, по буржуйські у відповідь на ядерний шантаж лошаріком та бурєвестніком цивілізований світ показав ботоксному карліку велику дулю.
Лидеры "Большой семерки" решили, что возвращать Россию в группу рано, - AFP - Цензор.НЕТ 6764
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Мóцквалі, а як вам плавається на Містралях? Лидеры "Большой семерки" решили, что возвращать Россию в группу рано, - AFP - Цензор.НЕТ 4304
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"лидеры "Большой семерки" согласились, что возвращать Россию пока рано, но диалог и координацию надо укрепить"...про укрепление им навеял просмотр в ютубе избиение и пытки полицией РФ своих граждан? Лицемерные ,продажные наследники Мюнхинского сговора...
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Рано порадовалась кацапня )) Запад он такой...
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Просто "молниеносная" реакция лидеров G7.
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Что там макаронники делают? Лоббируют интересы русни? К примеру Норвегия или Швеция в разы более достойны быть предсталены в этой говорильне.
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это правда. как блеет мордва - время еще не пришло. Кацапне не встречаться с гейропейцами нужно а подумать о вечном, о новых напользе для русни, о санкцЫях.
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Я чомусь думаю, що такий результат через те, що з Джонсоном і Трюдо переговорили. І не з зебільного жОПУ, а з офісу Порошенка. Можливо, і сам Петро перетер.
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офису порошенка это та комната в которой свиновальц соскладировал снятые мониторы?
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А я считаю, что до тех пор, пока в России оправдывают чудовищные преступления проклятого маньяка Сталина ни о каком возвращении их в общество цивилизованных стран не может быть и речи.
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Самі підняли це питання - самі ж і намагаються його закрити. Лідери "Великої сімки" вирішили, що повертати Росію до групи рано, - AFP - Цензор.НЕТ 3989
Цікава позиція Росії. Вона веде себе так ніби їй зовсім байдуже ця "сімка".
А може так воно і є?
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