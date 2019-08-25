 Спецпредставитель США Волкер провел встречу с Порошенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.
В сообщении отмечается: "Как всегда теплая и содержательная встреча со Специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.
Я поблагодарил его за неизменную и твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Также отметил преждевременности и ошибочности разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки.
Для прекращения российской агрессии важно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжить военно-техническое сотрудничество Украины с США. Также я подчеркнул необходимость продолжения борьбы за освобождение всех украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков".
красные ?
те, шо на клоуне в Одессе были ?
ты уже часа прожить не можешь без грёз о трусах
пока что доторканість только ему грозит )))