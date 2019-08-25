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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17744) Волкер Курт (488)

 Спецпредставитель США Волкер провел встречу с Порошенко

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер провел рабочую встречу с пятым президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Порошенко.

В сообщении отмечается: "Как всегда теплая и содержательная встреча со Специальным посланником США по Украине Куртом Волкером.

Я поблагодарил его за неизменную и твердую поддержку со стороны Соединенных Штатов в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины. Также отметил преждевременности и ошибочности разговоров о приглашении России к участию во встречах стран группы Большой Семерки.

Для прекращения российской агрессии важно ввести миротворческий контингент ООН на оккупированную часть Донбасса и продолжить военно-техническое сотрудничество Украины с США. Также я подчеркнул необходимость продолжения борьбы за освобождение всех украинских заложников Кремля, в частности Романа Сущенко и Олега Сенцова и 24-х пленных украинских моряков".

Спецпредставитель США Волкер провел встречу с Порошенко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144631
 
   
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Обговорили термін на який порошенко сяде в тюрму за пограбування Приватбанку та України і по іншим епізодам!
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Пограбування Приватбанка, а иы Игорек знатный баран
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ну не з клоуном же Волкеру спілкуватись ...
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Ты как то недоразвитый узнал бы, кто такой Волкер. А потом бы что то мычала...
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какие трусы тебе сегодня снились ?

красные ?

те, шо на клоуне в Одессе были ?
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Если опустить суть вопроса , чисто технически - на каком языке пишешь ?
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Торговец трусами ни русского не знает, ни мовы.... Что с дурака возьмёшь?
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лугандонец, лечись иди.

ты уже часа прожить не можешь без грёз о трусах
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Мне ни ты, ни твоё куцый умишко, а тем более твоё шматье без надобности
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Встретились двое. Ни один ничего не решает, ни второй. Какой может быть результат???
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А че, ***** твоё что-то в мире решает? С зелебобиком,даже базарить никто не хочет
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Отвали, недоразвитый. Я с придурками не общаюсь....
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по сравнению с тобой почти все не придурки
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Ну ты у нас конечно ну очень умный аналитик. Предсказать победу Порошенко в первом туре с 60%может только великий.. Но только придурок....
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Волкер помножил на ноль Суркова и ослабил позиции Кремля , войдя в переговорьі. Ничего не решает , говоришь ?
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Кого он умножить на ноль???? Кто такой Волкер???? Что он решает???? Он спецпредставитель Госдепартамент НА ОБЩЕСТВЕННЫХ НАЧАЛАХ!!!! ЭТО НИКТО!!!!
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Ти це розкажи суркову і малафєєву, у присутності путіна.
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Обсудить что делать с тем кто вроде преЗедент, а тоже ничего не решает.
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результат-ППР (посидели , попи з дели, разошлись)
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Миротворческий контингент*(с). Петр Лексеич, о нём, кроме вас- уже никто не вспоминает, даже Климкин, который врубился ранее вас, как выясняется.
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для Бени ?

пока что доторканість только ему грозит )))
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так Порох же классний дипломат, поміркована, знаюча людина, вихована, нарешті в додачу, на відмінність від цього торчкового дезертира-неука , дешевого паяца, сцикла, брехуна з кварталу...Але зєлохторат продовжує облизувати свого нічкчемного ШанПанЗє за всі його витівки проти самої держави та народу України...Перефразую(трохи) Бенюка :"таки вийшло з маленького Вови велике х*йло"...
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Сколько пэтя курту заплатил за встречу?
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Волкер ты что так низко опустился, что встречался с этим коррупционером.
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