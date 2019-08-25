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 Экономика
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Все про:гривня (1772) НБУ (4472) подделка (226)

 В первом полугодии 2019 количество поддельных гривен снизилось на четверть, - НБУ

Национальный банк отмечает снижение количества поддельных банкнот национальной валюты по итогам первого полугодия 2019 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Так, количество и сумма подделки банкнот гривни за первое полугодие 2019 года, если сравнить с аналогичным периодом 2018 года, снизились на 26% и 20% соответственно.

"Поэтому в целом количество поддельных банкнот национальной валюты является стабильно низким", - говорится в сообщении.

Традиционно большинство (99%) изъятых из обращения в первом полугодии 2019 года поддельных банкнот гривни приходилось на банкноты четырех номиналов: 500 грн (50% от общего количества изъятых подделок), 100 грн (24%), 200 грн (14%), 50 грн (11%).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты номиналами от 1 до 20 гривен составили лишь 1%.

Чаще всего обнаруженные поддельные банкноты сбывались через кассы заведений быстрого питания, торговли и автозаправочных станций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144630
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
І що саме за цим стоїт, чому саме такі дані НБУ може пояснити?

Чи як в пісну - що бачу про те й співаю?
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А тебе шо за дело ? Вычищай туалеты и задницы европенсов и не лезь не в свое дело В первом полугодии 2019 количество поддельных гривен снизилось на четверть, - НБУ - Цензор.НЕТ 7819
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Навіть кількість фальшивих гривень в обігу зменьшується. А кількість слів "задніца", "туалєт" тощо з рашкороту в день не може зменьшитись в принципі. Бо як зменьшиться, то то вже буде не рашик. а щось більш схоже на homo sapiens.
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Не удивлюсь если он ещё и гривны подделывал,на всем деньги делал,моральные вопросы этого индивид а не волновали
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Ввсе ХВальшивомонетчики пАшли работать в банки... В первом полугодии 2019 количество поддельных гривен снизилось на четверть, - НБУ - Цензор.НЕТ 2372 Будут печатать там В первом полугодии 2019 количество поддельных гривен снизилось на четверть, - НБУ - Цензор.НЕТ 2372
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стопудово, євро і долари вигідніше, навіть виходячи з курсу
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прогнали Порошенко и гривна постоянно укрепляется
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так это.... все грымчаку впарили...вместе с календариками )))))
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А куди поділися фальшиві гривні? Усі роздали зебілам за агітацію, голосування та участь у масовках?
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