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 Политика Украины
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Все про:Мартыненко (422) Сытник (703)

 У Мартыненко обвинили Сытника в нарушении закона о презумпции невиновности в ответ на заявления главы НАБУ о давлении на судей

Директор НАБУ Артем Сытник продолжает незаконно пиарится на упоминаниях Николая Мартыненко, нарушая презумпцию невиновности.

Об этом заявила пресс-служба экс-депутата, сообщает Апостроф.

"Господин Сытник в публичных комментариях снова начал вспоминать имя Николая Мартыненко, без решения суда подавая его как якобы виновного. Хотя судебные слушания в суде первой инстанции показали: доказательная база по Мартыненко было сфабрикована, защита аргументированно показала юридическую ничтожность всех обвинений НАБУ", - говорится в сообщении.

У экс-депутата заявили, что "директор НАБУ очень любит пиар и прикрывает им свои провалы. Он бесцеремонно нарушает презумпцию невиновности и выходит за рамки закона и своих полномочий, когда берет на себя роль одновременно следователя, прокурора и судьи в отношении Николая Мартыненко".

"Господин Сытник рад служить любой власти. Но директор НАБУ стал токсичным, его не взяли ни в один избирательный список. Против него расследуется ряд дел о коррупции. Он является фигурантом американского дела о вмешательстве в выборы президента США - и говорит неправду, когда отрицает, что его допрашивало ФБР… Поэтому Артем Сытник пытается любой ценой удержаться в должности. Но за все нарушения закона, за фальсификацию обвинений в "деле Мартыненко" рано или поздно наступит уголовная ответственность", - утверждают у Мартыненко.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "непосредственное давление на судью".

Источник: https://censor.net.ua/n3144629
 
 
 Топ комментарии
 
Хрюканье переходило в истерический визг, похоже не просто корыто забирали, дело шло к забою...
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Во как у барыг.Любое заявление-нарушение презумпции невиновности.А уголовные дела-преследования политические.Что такие как Мартыненко "петь" будут,когда антикоррупционный суд работать начнет?Там уже по году уголовные дела зачитывать не будут,как Насирову.
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У мартышки жопа пригорает. Чует,что могут за неё взять в любой момент.
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А у кошки четыре ноги,
А сзади у ней длинный хвост.
А ты трогать ее не моги
За ее малый рост, малый рост

Припев:

А ты не бей, не бей, не бей кота по пузу,
Кота по пузу, кота по пузу.
А ты не бей, не бей, не бей кота по пузу,
И мокрым полотенцем не моги.
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Хрюканье переходило в истерический визг, похоже не просто корыто забирали, дело шло к забою...
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Ни одно расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось. Об этом заявил директор ведомства Артем Сытник, сообщило 25 августа "Українське радіо".

"Дело еще ни одно не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - сказал он.

По мнению директора НАБУ, появление антикоррупционного суда позволит правосудию стать более качественным.

"В этом и была идея создания антикоррупционного суда - и судьи отбирались иностранными экспертами - что все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые сейчас их окружают", - подчеркнул Сытник.
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мсье из пресс-службы депутата знают толк....
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А скільки раз цей субьект піарився ? ..
..Заявления Сытника о давлении Мартыненко на судью - это нарушение презумпции невиновности, - пресс-служба депутата - Цензор.НЕТ 2722..
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СЛУГИ НАРОДУ,, АЮШКИ.. де ви?? Для чиновників потрібно вводити закон "ПРИЗУМЦІЯ ВИНУВАТОСТІ" і вони мають дрожати, що люба кава у компаніі потенційного ідвідувача, може і буде розцінюватися як зговор і каратися строками від 5 років.. хай на совість працюють .. і боятся..
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Во как у барыг.Любое заявление-нарушение презумпции невиновности.А уголовные дела-преследования политические.Что такие как Мартыненко "петь" будут,когда антикоррупционный суд работать начнет?Там уже по году уголовные дела зачитывать не будут,как Насирову.
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У мартышки жопа пригорает. Чует,что могут за неё взять в любой момент.
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