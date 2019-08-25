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 Происшествия
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Все про:мост (486) Харьков (4410)

 В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто. ВИДЕО

В Харькове, в направлении посёлка Песочин, часть автомоста рухнула вместе с пешеходной частью. Инцидент произошёл утром 25 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание АТН.

 Видео образовавшегося обрыва водители опубликовали в соцсетях.
На записи видно, что внутри моста теперь отсутствует также балка, которая должна была выдерживать нагрузку.

В настоящий момент движение транспорта на харьковской объездной дороге перекрыто, - сообщает издание.

Информация о пострадавших не поступала.

Вместе с тем в Украине сейчас огромное количество мостов находится в критическом состоянии. Основная опасность заключается в отсутствии данных о том, насколько изношены конструкции внутри - балки, бетон, арматура. Проверить их внешне невозможно.

Источник: https://censor.net.ua/n3144628
 
 
 Топ комментарии
 
Это не мост обвалился, это обвалились потужные рехформы Омеляна и прочих.
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И никаких вопросов к соратнику мародёра - Гепе быть не может! Верно, соя?
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Давай в ст Луганской сначала отстроим , а потом тут. Там то нужнее. А тут...
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Так це просто пістець, панове! Кращий мер та кращий губернатор довели ситуацію до катастрофи! Ура, товарищі! Коли будуть арештовані та розстріляні Кернес та всі відповідальні?
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Упал вашу мать! Упал!В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 4362Перед выборами завалился В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 3372
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Скоро їх всіх Єеленський посадить в тюрму і януковича також!
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Без коментарів твого психіатра, твій текст нічого не вартує.
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Всі хто причетний до знищення України за 28 років - будуть сидіти в тюрмі!
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А в это время Витя "Донбасс" больше вот так снимается В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 146 В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 9822
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И никаких вопросов к соратнику мародёра - Гепе быть не может! Верно, соя?
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А как на это отреагировал глава ОПУЗе - Богдан?
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Он попрыгал во чудному Мостику Влюблённых, в Сан-Тропе. Трижды! Говорят- помогло.
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по трещинам бетона многое можно увидеть.трещина на бетоне - значит держится лишь на арматуре
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Какіе вопроси? Дєйствітєльно, какіє?

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Я так понимаю это вторая новость об одном и том же мосте.Мост сначала доблестно отремонтировали, потом он так же доблестно рухнул. Для постройки моста сепарам деньги как то нашлись. А на Харьков найдут? Или денег нет?
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Гепа с Допой такие же сепары.
Зачем им деньги?
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Это сейчас тренд такой, новости по два раза печатать?
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Спасибо всяким бляхерам и прочим халявщикам.
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Каждый обворовывает страну как может....
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Это не мост обвалился, это обвалились потужные рехформы Омеляна и прочих.
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Навіть не треба звітуВАТИ про 100 днів президентства. Все на поверхні.
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Точно . Это проклятый Зеленский ночью с лопатой вокруг моста бегал . Я свидетель , я видел , шо это Зе этот мост поломал .
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Трамп, Обама і Порох мочаться в підїздах путєна. А зе в своїх підїздах і це дуже сумно.
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Ты сортиры в ЕС тряпкой или языком обрабатываешь ? Шось от тебя воняет дюже ... В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 8155
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Давай в ст Луганской сначала отстроим , а потом тут. Там то нужнее. А тут...
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шо там обследовать????
демонтаж
и никакого кап ремонта полотна
опоры еше кое как можно восстанавливать
осталтное - никак
повезло шо люди не пострадали
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Ой, увас там на Россіі, прямо реалії якісь інші....
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«На записи видно, что внутри моста теперь отсутствует также балка, которая должна была выдерживать нагрузку. Источник: https://censor.net.ua/n3144628»

Так «теперь отсутствует» или ее не бьіло изначально?
Или ето подсказка будущим адвокатам «мостостоителей»?
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У проезжающих по огрызку моста синдром Дарвина.
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Закон Дарвіна, це закон Природи.
Виконується завжди.
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Не знаю, наши мосты остаются заминированными, в Мариуполе, или нет. Помню фотки, на сайте 0629, в 2015-м... Если кто-то знает- не пишите!!! А то ведь, неровен час- в шпионы запишут.
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Андрей Шевченко 73396fdd
Не знаю, наши мосты остаются заминированными.. В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 2788 ..за ваши нам трудно судить ,у нас здесь Украина В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто - Цензор.НЕТ 2153
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Ты как был, так и остался звизданутым. При этом- на всю твою башку. Хочешь, поздравлю?
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Вальку урождьонную Стакан-Красниє-Труси?
Бо в Україні «губєрнаторш» нема.
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Всё это - барахло эпохи СССР. Никто не знает: сколько там цемента свистнули при отливке балок, и заменили его песком.
Все эти мостики, по-хорошему, сносить надо, и строить заново.
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Проблема в том что сейчас построят не лучше
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Да, харьковская окружная дорога наверное самая убитая)
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