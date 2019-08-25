 В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание АТН.
Видео образовавшегося обрыва водители опубликовали в соцсетях.
На записи видно, что внутри моста теперь отсутствует также балка, которая должна была выдерживать нагрузку.
В настоящий момент движение транспорта на харьковской объездной дороге перекрыто, - сообщает издание.
Информация о пострадавших не поступала.
Вместе с тем в Украине сейчас огромное количество мостов находится в критическом состоянии. Основная опасность заключается в отсутствии данных о том, насколько изношены конструкции внутри - балки, бетон, арматура. Проверить их внешне невозможно.
Зачем им деньги?
Угадал?
демонтаж
и никакого кап ремонта полотна
опоры еше кое как можно восстанавливать
осталтное - никак
повезло шо люди не пострадали
Тотальный мостопад: почему в России рушатся мосты
Так «теперь отсутствует» или ее не бьіло изначально?
Или ето подсказка будущим адвокатам «мостостоителей»?
Виконується завжди.
Не знаю, наши мосты остаются заминированными.. ..за ваши нам трудно судить ,у нас здесь Украина
Бо в Україні «губєрнаторш» нема.
Все эти мостики, по-хорошему, сносить надо, и строить заново.