 В Харькове обрушился мост вместе с пешеходной частью, движение на объездной перекрыто. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание АТН.

Видео образовавшегося обрыва водители опубликовали в соцсетях.

На записи видно, что внутри моста теперь отсутствует также балка, которая должна была выдерживать нагрузку.

В настоящий момент движение транспорта на харьковской объездной дороге перекрыто, - сообщает издание.

Информация о пострадавших не поступала.

Вместе с тем в Украине сейчас огромное количество мостов находится в критическом состоянии. Основная опасность заключается в отсутствии данных о том, насколько изношены конструкции внутри - балки, бетон, арматура. Проверить их внешне невозможно.