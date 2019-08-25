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 Общество
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 В "деле Мартыненко" 18 нардепов и 3 министра осуществляли непосредственное давление на судью, - Сытник

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "непосредственное давление на судью".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украинского радио" заявил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушался мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министры, осуществляли непосредственное давление на судью", - сказал Сытник.

Также он подчеркнул, что в таких условиях очень трудно осуществлять правосудие.

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Как сообщалось, 22 мая 2018 года САП направила в суд обвинительный акт по обвинению бывшего парламентария Н.Мартыненко, а также Сергея Переломы, Руслана Журило, Александра Сорокина, Владимира Богданца и Валерия Василькова в деле о завладении средствами госпредприятий "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) и "Энергоатом". Им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины (создание преступной организации)".

Так, Н.Мартыненко и В.Василькову инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" при заключении и исполнении контрактов по поставке оборудования для указанного предприятия от чешской компании Skoda JS, заключении и исполнении контракта между Skoda JS и компанией Bradcrest Investments SA на общую сумму EUR6,4 млн.

Кроме того, Н.Мартыненко, С.Перелома, Р.Журило, А.Сорокин и В.Богданец обвиняются в завладении средствами ГП "ВостГОК" в сумме $17,28 млн путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника Steuermann Investitions- und Handelsgesellschaft mbH, подконтрольную участникам преступной организации.

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20 апреля 2017 года НАБУ и САП задержали Мартыненко по подозрению по делу о растрате средств ГП "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

22 апреля 2017 суд отпустил его на поруки пятнадцати депутатов парламента, министра молодежи и спорта Игоря Жданова, министра образования Лилии Гриневич, министра инфраструктуры Владимира Омеляна и заместителя председателя Центральной избирательной комиссии Андрея Магеры.

НАБУ подозревает Мартыненко в совершении преступлений по четырем статьям Уголовного кодекса.

В январе 2018-го суд отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства.

Также читайте: Суд изучил панамские материалы по делу Мартыненко, - САП

Источник: https://censor.net.ua/n3144626
 
 
 Топ комментарии
 
Сытник, расследуй: кто и сколько бабок влил в избирательные кампании Зеленского, Медведчука и Разумкова, и не были ли то иностранные деньги недружественных государств, а главное: не подпадают ли такие инвестиции ( и пользование ими) под статью 111-ю УК Украины ?
Или ты боишься что заденешь слишком важных и влиятельных людей ?
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Безкарність породжує злочин
Якщо корумповані чиновники нездатні навести лад у країні, це право належить патріотам
Тим, які без будь якої допомоги держави у 14 йшли захищати країну ціною власного життя
Корупція має бути знищена фізично за будь яку ціну
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а мартыненко и порошенко не слишком влиятельны?
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Всі ці депутати та міністри мають сісти на довічне до в'язниці разом з Мартиненком, з конфіскацією майна!
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вот это реально труба. пиарятся все время на старых делах, которые выеденного яйца не стоят + выслуживаются перед новой властьюУ "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник - Цензор.НЕТ 7648
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давить не давить всех не передавишь я так думаю
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Сытник, расследуй: кто и сколько бабок влил в избирательные кампании Зеленского, Медведчука и Разумкова, и не были ли то иностранные деньги недружественных государств, а главное: не подпадают ли такие инвестиции ( и пользование ими) под статью 111-ю УК Украины ?
Или ты боишься что заденешь слишком важных и влиятельных людей ?
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а мартыненко и порошенко не слишком влиятельны?
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а чё ты так засуетился ? Кошелек Кролика то же важная персона , и не только по Энергоатому , но и о призабытом Интерпорт Ковель , Ковель на месте ,а вот Интерпорта как и бабок нет ,ты случайно не в курсе кто там этими НьюВасюками заведовал ?
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Меня интересуют сугубо заданные вопросы: какие иностранные финансы и от кого поступали на избирательные кампании упомянутых персонажей.
Больше никаких вопросов я не задавал.
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а причем тут "какие то персонажи и откуда у них бабки " на ветке обсуждения не они , а Мартыненко
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А потому что в расследовании вопросов коррупции должны быть правильно расставлены приоритеты. Дача взятки патрулю ГАИ - это уголовщина, но всё же мелкая по сравнению с государственным переворотом на иностранные деньги.
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кузнечик австралийский , не подскажешь зачем тебе это всё в стране диких собак Динго ? Плохо живётся ? Как на тебя влияет ситуация в Украине, лобная кость давит на остаток серого вещества ?
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Ты чё заёрзал, шнырь ? Жареным запахло ? У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник - Цензор.НЕТ 7891
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в глазах австралийского шныря , все шныри . Всосал, "математик"- нищеброд ?
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Ай, как некрасиво. У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник - Цензор.НЕТ 2028
Правда, может оказаться что Разумков - не "отец народа",а иностранный агент ? У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник - Цензор.НЕТ 352
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він не австралійський..він'ольгінський' У "справі Мартиненка" 18 нардепів і 3 міністри здійснювали безпосередній тиск на суддю, - Ситник - Цензор.НЕТ 6758
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до чого тут Ситник? якщо 111 це стаття підслідна - СБУ.
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Тем более: его долг - собрать материалы по данному вопросу, и передать в СБУ.
Чтобы Баканов всех чертей переловил.
Да и 368-я вполне для такого следствия подходит. На чьи бабки существует "Центр Разумкова" ?
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Безкарність породжує злочин
Якщо корумповані чиновники нездатні навести лад у країні, це право належить патріотам
Тим, які без будь якої допомоги держави у 14 йшли захищати країну ціною власного життя
Корупція має бути знищена фізично за будь яку ціну
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Мда Україна в велчезній дупі. Пришли "рЄшали". Ну не може бути такого в США чи Польші, Латвії чи Литві. А тут прийшли "сматрясчие". Офшори, дЄпутани. Коли вже в Україну прийде цивилізація?
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Сытник опять пиарится. Продвигай дело в Антикоррупционном суде , если собрана доказательная база , доводи до вынесения приговора. А так , это похоже на попытку оправдаться за отсутствие реальных результатов деятельности НАБУ . Было бы желание ...
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Сытнику вечно кто-то мешает. Если у вас плохая доказательная база - то никакие министры не смогут повлиять на суд. Там же не дураки сидят, они ж понимают, что дело тупо разваливается на кусочки
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Какой-то цирк... Одни громкие заявления вместо юридических доказательств, такое ощущение, что их нет вовсе. Ну и если анткор суд его оправдает, то кто за все ответит, а?
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