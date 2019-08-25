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 Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция

Во время задержания грабитель выстрелил в полицейского в г. Днепр.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Днепропетровской области.

"25 августа в полицию поступил вызов о совершении грабежа на территории Индустриального района Днепра. Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки и побежал в направлении Слободского проспекта. Обладая оперативной информацией об указанном преступлении, заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко заметил подозреваемого. При попытке его задержать, злоумышленник начал стрельбу в сторону полицейского. С ранением ноги Владимира доставили в больницу", - говорится в сообщении.

28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире. В ходе отработки территории совершения преступления патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего). Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК.

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Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция 01
Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция 02
Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/n3144624
 
   
 Топ комментарии
 
А должна быть новость о том, как героические полицейские пристрелили вооружённого грабителя.
Разницу чувствуете?
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А ВАЩЕ СМЕШНО, ЧТО ПОДПОЛКОВНИК И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА БЕГАЕТ ЗА ПРЕСТУПНИКОМ. И ЕЩЕ И ПУЛЮ ПОЛУЧАЕТ. НАВЕРНОЕ ОТАКОЕ ЛОВИЛО

Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6159
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НУ, НАЧИНАЙТЕ СВОИ "ЗЕДЕБИЛЫ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО РАЗОМ" И "ПЕТЯ ДО СИХ ПОР НА ВОЙНУ СВОИ ДЕНЬГИ ЖЕРТВУЕТ" Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4221
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НУ, НАЧИНАЙТЕ СВОИ "ЗЕДЕБИЛЫ, ВЫ СДЕЛАЛИ ЭТО РАЗОМ" И "ПЕТЯ ДО СИХ ПОР НА ВОЙНУ СВОИ ДЕНЬГИ ЖЕРТВУЕТ" Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4221
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А должна быть новость о том, как героические полицейские пристрелили вооружённого грабителя.
Разницу чувствуете?
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Силуминовый пистолетик. У меня такая рамка, продержалась обоймы две, может быть три. Правда, это при стрельбе из правильных травматических патрончиков. Ослабленные держит.
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Zoraki вроді. Це не травмат, а стартовий. Але умільці допилюють. На пару раз вистачає... Надіюсь, він мушку спиляв?
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Ну, да. У меня обычный газовик был. Не помню точно, кажись таки на третьей обойме рамка развалилась.
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А ВАЩЕ СМЕШНО, ЧТО ПОДПОЛКОВНИК И ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА БЕГАЕТ ЗА ПРЕСТУПНИКОМ. И ЕЩЕ И ПУЛЮ ПОЛУЧАЕТ. НАВЕРНОЕ ОТАКОЕ ЛОВИЛО


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Та нє, то на вихідні і свята людей не вистачає, тим більше кількість патрулів збільшена, на свято до охорони громадського порядку залучають навіть з управи.
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"и побежал в направлении Слободского проспекта. Источник:
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Гы, хотели себе забрать, подчинённым не доверили
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Каким же дебилом надо быть, чтобы грабить и каким же супердебилом надо быть чтобы стрелять в мента. Если разделить сумму возможной добычи на количество месяцев в зоне. то... короче дебил и супердебил.
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А урка дурень круглий, та бігом би здався підняв руки, угода з слідством віддав той хрестик і пару соток морального, могли б статтю перебити і навіть закрити справу за мирової з потерпілою. А так падаль нехай здихає десь на зоні від тубіка (туберкульозу)
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