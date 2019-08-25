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 Один наш воин погиб, трое получили ранения в результате обстрелов 25 августа, - штаб ООС

В результате обстрела, совершенного террористами один украинский воин погиб, трое получили ранения 25 августа на Донбассе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В сообщении отмечается: "25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.

К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших побратимов от полученных ранений скончался.

Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.

Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего".

Также читайте: Наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3144623
 
 
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не будет укросвиньям никакого Царства Небесного, каждую укросвинью черти встречают с тризубом.
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хорошо что хоть не как вас с мутировавшим двухглавым питухом
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Пацаны гибнут и ствновятся инввлидами,а гидранта заклинило на - надо просто не стрелять.В окопы уклонистов и миротворцев из зажоп и зе-зе!
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Михал Гирняк. Поговори с Х**лом. Пусть выведет войска и вооружения.
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Ща зеля сольет Станицу Луганскую и обстрелы прекратятся..в его фантазиях естественно.
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Перемирие!
Осталось разобрать укрепления и отобрать у солдат боевые патроны.
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При мародёре такой куйни не было! Верните нам мародёра!!!
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Блин.......нет слов........
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром..........
Раненным - выздоровления.........
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где достойный ответ или опять зе ии хо в штаны наложили(((((((((((( кстате сторонники зе пора вам на передовую там же перемирие и не стреляют
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Пора туда Бадоева отсылать.

Пусть там рояли расставляет
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В очередной раз нажралась свинья и сдохла, а списать решили на боевые потери. Для укролохов прокатит, это же не первый раз.
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"ответки" судя по рапорту... так и не последовало..
и кто тут скажет что им "никто не запрещал" ? т.е. получается... они сами не хотят??? ложь!
.
Царство Небесне Герою... співчуття родині
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А где рапорт? Или тебе лично все рапорта заносят, клоун соевый?
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а..що я говорив..--патерь нет?....шляк би вас трафив
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Пора Топазу Зельцману уже и команду давать!
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стреляли час....
Зе старался дозвонится путину все это время..... - что бы повлиял на ту сторону...
Или нет?



IgorGirkin

@GirkinGirkin

·13 мин

найбільш потужним і тривалим за часом був обстріл, здійснений противником біля с. Південне, що розпочався о 09.00 і тривав рівно годину. Тоді російсько-окупаційні війська застосували практично увесь спектр наявного у них піхотного озброєння, включно зі снайперським.
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