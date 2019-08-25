 Один наш воин погиб, трое получили ранения в результате обстрелов 25 августа, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В сообщении отмечается: "25 августа, в районе проведения операции Объединенных сил во время вражеских обстрелов четыре военнослужащих Вооруженных Сил Украины получили ранения различной степени тяжести.
К сожалению, во время эвакуации в медицинское учреждение один из наших побратимов от полученных ранений скончался.
Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов.
Командование Объединенных сил выражает соболезнования родным и близким погибшего".
Осталось разобрать укрепления и отобрать у солдат боевые патроны.
Вечная и светлая память погибшему. Пусть покоится с миром..........
Раненным - выздоровления.........
Пусть там рояли расставляет
и кто тут скажет что им "никто не запрещал" ? т.е. получается... они сами не хотят??? ложь!
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Царство Небесне Герою... співчуття родині
ТопазуЗельцману уже и команду давать!
Зе старался дозвонится путину все это время..... - что бы повлиял на ту сторону...
Или нет?
IgorGirkin
@GirkinGirkin
·13 мин
найбільш потужним і тривалим за часом був обстріл, здійснений противником біля с. Південне, що розпочався о 09.00 і тривав рівно годину. Тоді російсько-окупаційні війська застосували практично увесь спектр наявного у них піхотного озброєння, включно зі снайперським.