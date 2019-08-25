 Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Для Республики Молдова важнейшим приоритетом было и остаётся поступательное развитие добрососедских, дружественных отношений с Украиной по различным направлениям, основанным на конструктивном и взаимовыгодном партнёрстве и доверии", - говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах.

Кроме того, президент Молдовы заявил, что хочет в ближайшее время встретится с Зеленским.

"Рассчитываю на проведение в ближайшее время двусторонней встречи, на которой мы могли бы обсудить весь спектр вопросов, касающихся молдавско-украинских отношений", - подытожил Додон.

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