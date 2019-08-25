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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2554) Молдова (1040) Додон (117)

 Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон

Президент Республики Молдова Игорь Додон в поздравлении ко Дню Независимости Украины сообщил, что хочет в ближайшее время встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.

"Для Республики Молдова важнейшим приоритетом было и остаётся поступательное развитие добрососедских, дружественных отношений с Украиной по различным направлениям, основанным на конструктивном и взаимовыгодном партнёрстве и доверии", - говорится в сообщении.

Также он подчеркнул, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах.

Кроме того, президент Молдовы заявил, что хочет в ближайшее время встретится с Зеленским.

"Рассчитываю на проведение в ближайшее время двусторонней встречи, на которой мы могли бы обсудить весь спектр вопросов, касающихся молдавско-украинских отношений", - подытожил Додон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Молдова никогда не заплатит РФ за поставленный Приднестровью газ, - Додон

Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144622
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем столько ваты в одном месте?
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посередник від хуйла пропонує свої послуги в оформленні капітулції.
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ИМЕЕШЬ В ВИДУ СЕБЯ И СВОЙ СОЕВЫЙ "ОТДЕЛ РВАНЫХ ЗА ПЕТЮ ПЕРДАКОВ"?
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поздравляю презідента Зеленского і виражаю соболезнованія
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Ти диви, в адміністрації Путлєра з'явився новий співробітник-перемовник... Цей Додон - саме та падлюка, яка стверджувалша, що Крим належить Росії...
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*****, в нас своїх помідорів вистарчає..... ще цей дон Кондом зі своїми лізе
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посередник від ***** пропонує свої послуги в оформленні капітулції.
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Зелебеня тихо теряет рейтинг Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон - Цензор.НЕТ 648
От Макрона до колорада г...одона Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон - Цензор.НЕТ 6038
Следующая станция - Ростов
Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон - Цензор.НЕТ 6889
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интересно посмотреть на зелю с колорадкой.
когда , наконец, прилепит?
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путя назначил зеле официального куратора ????
поздравляю зебенят ))))))
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Два "долдона" встретятся и осыпят комплиментами, друг друга...Старший "долдон", научит младшего, как удобней "подстелиться"...
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Этот тоже будет рассказывать о мире и дружбе народов?Холуй путинский!
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Молдаване - да! Но к ним приклеились так же, как и Укре - намертво!
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Соберутся два голубка и будут вместе кукарекать.
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Шойгу праздновал вна днях в Кишинёве 75 летие освобождения Молдавии..Страна оттяпавшая часть молдавии запрвляет на празднике.Большего мазохизма я не знал.
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Микола Бульба

@SantaNikol

·15 ч

Ситуация с моряками похоже такая: через 2 недели Путин должен был либо отпустить моряков, либо у РФ пошли бы проблемы с заходом в чужие порты. Путин попросил Зеленского помочь ему и тот помог. Пленных не отпустят, как было постановлено трибуналом, а обменяют.
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Колорадская шестерка Ху..ла - Дондон надеется на встречу? прощупать и доложить все Х..йлу? пшел... со своими встречами. и все ту да же... в трещиу Пуйлу...
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У меня вопрос к молд и укр президентам!
Какого хр-на это Приднестровье ещё живёт?
Вы как два пальца обоссать можете им перекрыть кислород. Они бы за 5-10 лет бы сдохли. Но из за вашей политики (типа денег на крови) они ещё шо то вякают.
И вообще - как рашинские солдаты и материалы попадают на базу в Приднестровье? Шо глазки закрываем?
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Додоша хоче звісточку від Х...ла передати.
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