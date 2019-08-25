 Рассчитываю на проведение в ближайшее время встречи с Зеленским, - президент Молдовы Додон

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в сети Facebook.
"Для Республики Молдова важнейшим приоритетом было и остаётся поступательное развитие добрососедских, дружественных отношений с Украиной по различным направлениям, основанным на конструктивном и взаимовыгодном партнёрстве и доверии", - говорится в сообщении.
Также он подчеркнул, что Республика Молдова всегда поддерживала, поддерживает и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность Украины в её международно-признанных границах.
Кроме того, президент Молдовы заявил, что хочет в ближайшее время встретится с Зеленским.
"Рассчитываю на проведение в ближайшее время двусторонней встречи, на которой мы могли бы обсудить весь спектр вопросов, касающихся молдавско-украинских отношений", - подытожил Додон.
От Макрона до колорада г...одона
Следующая станция - Ростов
когда , наконец, прилепит?
поздравляю зебенят ))))))
Микола Бульба
@SantaNikol
·15 ч
Ситуация с моряками похоже такая: через 2 недели Путин должен был либо отпустить моряков, либо у РФ пошли бы проблемы с заходом в чужие порты. Путин попросил Зеленского помочь ему и тот помог. Пленных не отпустят, как было постановлено трибуналом, а обменяют.
Какого хр-на это Приднестровье ещё живёт?
Вы как два пальца обоссать можете им перекрыть кислород. Они бы за 5-10 лет бы сдохли. Но из за вашей политики (типа денег на крови) они ещё шо то вякают.
И вообще - как рашинские солдаты и материалы попадают на базу в Приднестровье? Шо глазки закрываем?