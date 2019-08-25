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Все про:Зеленский (2554) награда (1186) шахтеры (534)

 Зеленский наградил орденами и медалями ряд шахтеров по случаю профессионального праздника

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня шахтера.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ № 624/2019 опубликован на сайте главы государства.

Горняков наградили "за весомый личный вклад в укрепление энергетического потенциала государства, обеспечение устойчивой работы угольной промышленности, высокий профессионализм".

В частности, один человек была награжден орденом "За заслуги" II степени, четыре человека получили ордена "За заслуги" III степени.

Трое человек были награждены орденом княгини Ольги III степени, 16 человек - орденом "За доблестный шахтерский труд" III степени.

Медаль "За труд и доблесть" получили 13 человек.

Кроме того, данным указом одному человек было присвоено почетное звание "Заслуженный горняк Украины", еще 16 человек получили звание "Заслуженный шахтер Украины".

Также читайте: Зеленский поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником, - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3144621
 
 
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За свободу от киевской хунты воюю тлишь местные шахтеры и трактористы!
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Лугандонские "шахтеры" тоже граждане Украины.
Почему Зеленский их не награждает ?
За сегодня они отличились: один наш воин убит и трое ранены.
Вова, ты уже получил СМС из штаба?

Ты уже отдал приказ ни в коем случае не открывать ответный огонь ? 👿
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Військовий парад на День Незалежності - "совок". Нагородження у день Шахтаря працівників гірничої галузі ореденами/медалями - не "совок". Ви б, хлопці з ОПУЗу (офіс прєзіка України Зе), визначилися та склали перелік того, що вважаєте "совком".
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у нас, оказывается, "устойчивая работа угольной промышленности"
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Так Пансельванские чуваки шо-то зажали уголек,одну баржу прислали когда-то в Одессу и все.И то неизвестно,может она з Новоросийска или Таганрога приплыла.
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им бы еще бы зар/платы выплатить,
награды на хлеб не намажешь и сыт не будешь
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И где-то в поле забетонировать им гектар земли, чтобы, если какие-требования, могли ездить туда касками стучать.
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Комменты под статьями "Порошенко наградил……" /гибрид медальки вешать умеет/ читал статью на тему во сколько Украине обходятся медальки. /мне медальки даром не нужны,/ Кинуть косточку шестёркам ,то дело святое / награждённому лучше бы дало не висюльку а краденными у него же деньгами/Вот такая работа как раз для его: ленточки резать, медальками награждать, грозные заявы на СМИ выкладывать... Любит наш гидрант это дело.
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В забой, этого пятуха зелёного, дать отбойный молоток, пусть хотя бы нишу на два распила возьмёт, клоун недоделанный. Поздравить бы его балдой по голове.
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Когда не знаешь что делать - повесь на грудь кому-то медальку! Правда, ЗЕ!
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Это директоров убыточных шахт орденами и медалями наградили...и роботяг горноробочих что лопатой махают？
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