EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  258  6
Материалы по теме:
Все про:Госпогранслужба (3428) пункт пропуска (518) операция Объединенных сил (1531) КПВВ (36)

 Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов. ИНФОГРАФИКА

На прошлой неделе в связи с отсутствием документов в пропуске через линию соприкосновения было отказано 282 лицам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.

"На прошлой неделе установленным порядком через линию разграничения было оформлено 309,5 тысяч граждан и 36,2 тысячи транспортных средств. Было отказано в пропуске через линию столкновения 282 лицам в связи с недостатками в документах, отсутствием необходимого перечня документов", - говорится в сообщении.

Пограничными нарядами было выявлено 31 паспортный документ Украины с признаками частичной подделки.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 01

Читайте также: Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 248 человек из-за отсутствия документов. ИНФОГРАФИКА

"Также пограничниками было оформлено 59 внутренне-перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематического нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации Российской Федерации вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинской властью территории", - говорится в сообщении.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 02

Отмечается, что к административной ответственности в КПВВ на линии разграничения было привлечено 18 граждан за пересечение государственной граница Украины с РФ в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы.

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 03

Материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении 3 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На участке от моста до КПВВ в Станице Луганской для подвоза людей начал курсировать электрокар, - Луганская ОГА. ФОТО

Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 04
Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов 05

Источник: https://censor.net.ua/n3144620
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це ті хто сжігал український паспорт, а тепер за харчами до хунти йдуть. А обдроченці українських паспортів не видають
 показать весь комментарий
 
 
Целые коронованы кормильцев в Украину идут.
 показать весь комментарий
 
 
в Україні хунта і бандєровци--то якого я***у***х..
ааа...То жітелі процветающіхся сран
 показать весь комментарий
 
 
Охренеть новость.
Типа будни колхозника или день доярки!
 показать весь комментарий
 
Нет у украинцев гордости!!! Этих ублюдков надо останавливать всех и разворачивать обратно!!!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх