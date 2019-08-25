 Украинские пограничники не пропустили через линию разграничения 282 человека из-за отсутствия документов. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС.
"На прошлой неделе установленным порядком через линию разграничения было оформлено 309,5 тысяч граждан и 36,2 тысячи транспортных средств. Было отказано в пропуске через линию столкновения 282 лицам в связи с недостатками в документах, отсутствием необходимого перечня документов", - говорится в сообщении.
Пограничными нарядами было выявлено 31 паспортный документ Украины с признаками частичной подделки.
"Также пограничниками было оформлено 59 внутренне-перемещенных лиц, которые из-за гуманитарного кризиса и систематического нарушения прав человека со стороны оккупационной администрации Российской Федерации вынуждены были покинуть места своего постоянного проживания и искать лучшей жизни на контролируемой украинской властью территории", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к административной ответственности в КПВВ на линии разграничения было привлечено 18 граждан за пересечение государственной граница Украины с РФ в недействующих пунктах пропуска на временно неконтролируемом участке украинско-российской границы.
Материалы дел об административных правонарушениях составлены в отношении 3 иностранцев, которые нарушили правила пребывания на территории Украины.
ааа...То жітелі процветающіхся сран
Типа будни колхозника или день доярки!