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 Общество
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Все про:растаможка (128) ГФС (3398) евробляхи (141)

 С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС

По состоянию на 19 августа на территории Украины с нарушением сроков вывоза за пределы страны находится более 194,8 тыс. транспортных средств.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на запрос Galnet в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.

Речь идет о машинах, которые въехали в Украину в режимах "транзит" и "временный ввоз".

В ГФС отметили, что с 22 августа ввели новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита – штраф в 170 тыс. грн или конфискация автомобиля, если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования машины.

Верховная Рада 15 мая приняла во втором чтении и в целом проект закона №8371 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым продлила льготный период растаможивания "евроблях" до конца августа. Льготный период до принятия закона заканчивался 24 мая, после чего за управление автомобилем с иностранной регистрацией полагался штраф в размере 170 тыс. грн.

Также читайте: Зампред ГФС Кривицкий рассказал, что ждет владельцев неоформленных евроблях

Источник: https://censor.net.ua/n3144618
 
   
 Топ комментарии
 
Бомжи, а не граждане.....носят. секонд... ездят на металлоломе...жрут дешевое дерьмо...пьют дешевое пойло....быдло пузатое одним словом.
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Быдлан, ты не платишь налоги, официально не работаешь, но хочешь высокую пенсию, хорошие дороги и пр. ништяки..... выглядишь как пузатое лысое быдло.
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зебил, если ты не можешь отличить Европу от Евросоюза, то это твои проблемы, а не Пороха)
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Раньше можно было ездить на иностранной регистрации,пока старый вор и по совместительству депутат Звягильский,любитель Кучмы не додумался облазить налогом,конечно за процентов,вот где хитрые твари,живущие за счёт народа
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завалили зебилы Украину автохламом еще и платить за него не хотят
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За все содрал мародёр с людей и за газ и свет,а за иномарки не успел,обидно да?вывели вас,как мусор😁
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счас клоун твой отменит и вою коммуналку и растормошу твоего автохлама, не плачь, голодранец
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Граждане Украины имеют права на дешёвую растаможку,а кто против враг народа,как Южанина
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Бомжи, а не граждане.....носят. секонд... ездят на металлоломе...жрут дешевое дерьмо...пьют дешевое пойло....быдло пузатое одним словом.
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Быдлан, ты не платишь налоги, официально не работаешь, но хочешь высокую пенсию, хорошие дороги и пр. ништяки..... выглядишь как пузатое лысое быдло.
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Я на свои налоги содержу таких маргиналов,как ты и твоя семейка,по лексике и манере разговора,видно что образование ты не получил,живёшь физическим трудом и мелкими кражами,обычный маргинал,завистливый как все маргиналы
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Які податки, малозабезпечене? Шо ти там можеш платити, субсидію оформило уже?
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Большие налоги,на которые тебя содержу,бесполезного иждивенца,ты на своих комментариях заказных,себя не прокормить😁
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Я тебе разом з твоєю бляхою, тобою і твоєю жінкою можу купити...
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Поляки массово ввозят подержанные авто из Германии,горазда больше,чем Украины и никому в голову не придет их назвать бомжами,а все потому что они люди,а ты завистливое быдло
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Просто поляки не такие хитросделанные, как наши.
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Поляки бы тебе эти грабительские пошлины знаешь куда засунули бы? При чем в течении 24 часов,они себя уважают
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Почему мне пошлины куда-то засунули, нарываешся, ДА ???
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а шо ж не засунули? Какие пошлины у поляков?
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розкажи цьому довбню про податки в Польщі, а то живе бидло ілюзіями шари, а потім шаблон тріскає
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я хочу послушать бред про "200 долл. растаможки" сначала Пусть до конца выставит себя тупым быдлом, а потом макнем его рылом в какашки
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Какашки,рыло,фу соевое подзаборное быдло,вы главное не размножайтесь😁
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Так это твой соевый коллега Гыг утверждал,что налога нет,ты в шлаки долбиться?Быдло невоспитанное😁весь в родителей пошел
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поляки в евросоюзе...то практически в одной стране с немцами,с общими законами о налогообложении.ты тоже можешь взять без налогообложения машину в соседней области.или даже в закарпатской. но легализованную в Украине
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Тоесть Украина цэ нэ Эвропа??? С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС - Цензор.НЕТ 5365 Даже не сомневался от Парашенка и его порохосрани что таежный союз ето Петина родина.
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А Украина принята в Евросоюз?... С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС - Цензор.НЕТ 2553 Да ты гигант мысли... С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС - Цензор.НЕТ 7746
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Та воно звичайний бидлан з манією ,що держава йому щось винна, бо воно вилупилось на цей світ. Працює на чорно, субсидії пооформлював, діти на прізвищі цивільної дружини щоб отримувати допомогу на матір-одиначку і т.д.
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зебил, если ты не можешь отличить Европу от Евросоюза, то это твои проблемы, а не Пороха)
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Это российский бот,которому в методичке не написали,что в Польше тоже есть растаможка,оно не знает,для него хорошо только высокие цены,высокие тарифы и высокая растаможка,все что устраивает его хозяев,которые его содержат😁
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шоб ты ото ,донецкое, в расийских ботах саображало?
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Лично ты меня спешишь,такой глупенький,как девочка😁
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куда я тебя спешу,умненький? З порушенням термінів розмитнення в країні перебуває майже 195 тис. "євроблях", - ДФС - Цензор.НЕТ 7757то ты сам торопишься
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и своими гомосексуальными наклонностями тоже смешишь😁
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ідіот, податок при реєстрації німецької машини в Польщі, мінімум 500 євро..... а в Німеччині, за тривале перебування авто на іноземній реєстрації буде штраф більше 1000 євро....
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Не никакого минимального налога,идиот как раз ты,при чем с рождения😁
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Jak zarejestrować samochód z Niemiec?

Читай, баран.... ти ж польську знаєш? чи тільки вялікій іпучій ?
Sprowadzając samochód z Niemiec, podstawowym obowiązkiem będzie opłacenie akcyzy. Można to zrobić, wybierając się bezpośrednio do Urzędu Celnego albo złożyć wniosek online. Na opłacanie podatku mamy 30 dni. Jego wysokość zależy od wartości samochodu, która jest potwierdzona dokumentem sprzedaży.

Do tego osoba rejestrująca pojazd z Niemiec musi zapłacić za wydanie:
tablic rejestracyjnych - 80 zł (lub 1000 zł, jeśli będą to tablice indywidualne),dowodu rejestracyjnego - 54 zł,pozwolenia czasowego (miękki dowód rejestracyjny) - 13,50 zł,naklejki kontrolnej - 18,50 zł,naklejki legalizacyjnej - 12,50 zł,karty pojazdu - 75 zł.
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мало тог,часть раиськи тоже европа.вот только в ес ей ходу нет пока. С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС - Цензор.НЕТ 3906может быть пока не ужмется до размеров мацковской области
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Тормозок,тебе в Рашке не сообщили,что Германия и Польша разные страны и что бы зарегистрировать машину тоже есть растаможка😁которая стоит от нуля до 300 евро,сидишь там у себя на болотах ничего не знаешь
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робот,ты даже с мкс состыковаться не смог...а приполз сюда нетакимрускавым учить нас уму -разуму.изучи законодательство ес...
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Глупышка российская,я в Польше две машины покупал и регистрировал,на них и объездил окрестные страны,в отличии от тебя методичкоеда😁
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ну и?каким боком тут растоможка германской машины в польше? ты сам то читаешь,чего пишешь?
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Конечно есть,привези машину с Германии и сходи в уженд для регистрации,там тебе расскажут,попроси методичку подкорректировал😁как всегда порохорашисты косячат
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сходил и там надо всего-то заплатить РАЗНИЦУ между ставками налога в Польше и Германии а не ВЕСЬ налог.
А ты пригони машину из Турции и растаможь, тогда будем говорить.
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более половины населнеия страны (все кто не причастен к дирибану "бюджетного корыта", те кто зарабатывает мизер своим честным трудом) "...носят. секонд... ездят на металлоломе...жрут дешевое дерьмо...пьют дешевое пойло." и эвакуируются из этой страны семьями, а те кто не успел еще мечтают это сделать в самое ближайщее время. Можешь радоваться и готовиться завозить китайскую рабочую силу. Всё будет Китай!
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Опять тему для порохосрани дали, которые будут визжать что лучше новый росийский таз чем старая евробляха
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До конца года и половина не останется на ходу,и нафига все это было,может люди поймут,что старьё покупать дороже выходит
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Бляхи исчезают с дорог даже растаможенные....хлам просто разваливается.
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У меня во дворе паркуют Порш Каен на бляхах. Такой хлам, не то, что рядом стоящие китайцы и ВАЗы на гос. номерах.
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Порш Каен просто так не продают, это уже хлам, который содержать очень дорого, умный человек никогда такое не купит, только понтовитый нищеброд без мозгов.
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Вот не надо нести чушь. Ладно порш - отдельный вариант. Но пчтилетнее авто из Европы всё равно лучше, чем дешёвый новый китаец. А в случае покупки нового авто в нашем автосалоне, тебя откровенно обкрадывают. Почему в самой бедной стране Европы, самые дорогие автомобили?!! Я покупал два раза автомобиль. И оба раза новые из салона. Да у меня не премиум автомобиль. Но отдав за машину 17000$, реально понимаешь, что в Европе это же авто стоим значительно дешевле. Или же за эти деньги можно купить 2-3х летний автомобиль классом выше.
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ну давай расскажи что 10-летняя шкода на евробляхах купленная за 3 тысячи долларов это хлам в сравнении с 15-20 летними дэу за ту же цену на украинских номерах, которые у нас на каждом шагу
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Твоя брехня может только насмешить,можешь ездить на Дэу,это хороший автомобиль для тебя
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Нищеброд на бляховедре, у меня новый европейский автомобиль, за который я заплатил налоги и взнос в пенсионный фонд, а ты и дальше наслаждайся обделанной развалюхой.
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Давай колись какая у тебя тачка,а мы порадуемся
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Те у кого есть деньги на новый,да ещё европейский автомобиль,им вообще плевать на бляхи,а во такое малоимущий жлоб,как ты,которое на последним деньги купило в салоне,боится снижения цен,что бы на твое ведро цена не упала,а то получится зря годами экономил не доедал и деткам зимнюю обувь не покупал😁
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Да успокойтесь вы уже. Зеленский через неделю сформирует новое правительство и отменит диктаторские и воровские законы Парашенка. Конечно придется на неделю спрятать свои авто от винницких мусоров и таможенников которые уже пошили себе глубокие карманы и пустили слюни в надежде поживиться
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Звучит как начало анекдота;

Alex Surov 3d90a6e3 - "Зеленский через неделю сформирует новое правительство и отменит диктаторские и воровские законы......."

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ПреЗЕдент категорически не хочет потерять эти 195 000 голосов.... С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС - Цензор.НЕТ 792
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У каждого из владельцев евроблях есть родственники, друзья и знакомые, умножай смело на 30-40, все против откровенного грабежа. К сведению, у меня не евробляха, но за владельцев евроблях душа болит.
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Где тёзка знаменитого польского Замка ??? Его тема! И ему есть что сказать!!!
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Говорят что хорошая машина только та которая едет,а поломаться в дороге может и самая крутая
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Заметте, кто против снятия безумных акцизов с б/у европейских авто- ето мусора, чиновники, слесари-жестянщики которые сваривают гнилые и распиленые тазы и порохосрань которая на зарплате у автосалонов торгующих росийско-китайским мусором. Так же посмотрите как порохосрань ненавидит украинцев. Столько ненависти даже от кацапов не всегда можно было увидеть.
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Против голодранцев на автохламе те, кто покупают машины в салонах и платят все налоги, а не вихляют, в надежде ничего не платить, но получить и пенсии и льготы
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Сто пудов.Я уже говорил,что порохосрань это самая конченая,гнилая,самая подлая и гнусная часть населения Украины..Абсолютно ничем не отличаются ,а во многом и превосходящая в своей злобе и злорадству самих кацапов.
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Ослан, тобі чого на українському сайті? там, в горах, купа ослів тебе чекають
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Если бы Парашенка еще выбрали на 5 лет етот металолом на расхват по 5000у.е. разобрали бы в очередь, отрихтовали и еще ездили бы а потом внукам по наследству передавали бы как на Кубе и других странах победившего комунизма и маразма
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Лишь бы не на евробляхе https://www.youtube.com/watch?v=nZ4G0f0xdzQ&t=325s
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Если хотя бы половину из них штрафануть по минимальной ставке, получится доход в бюджет, около 1млрд гр, которого так не хватает на пенсии их же родителям...
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Чтобы пенсий хватало,нужно было вашей порохосрань просто не обворовывают страну,чем вы как раз и занимались последние пять лет.Ворье погнали,теперь они визжат как не дорезанные поросята.Непереживайте,дорежут.
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Для сильно "умных" к сведению, в Литве до Евросоюза ввоз и оформление автосэконда был 100 долларов, теперь Литва в Евросоюзе. Вопрос-Нужны ли в Евросоюзе самые хитросделанные, обкрадующие свой народ ???
Кстати вся Грузия в классных иномаркам, которые везут пароходами, 300 долларов растаможка и оформление за один час, не 3 тыс. долларов, не надо сертификатов соответствия Евро-5. Везде власть относится к гражданам, как к людям, а не к лохам, скотам.
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За ЗЕбобу голосовал?
Видно по наивной дурости...

Не скулите! Вы будете платить!
Как все...
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Значит остальные лохи?
Если Зе этим еще продлит лафу на 3 месяца... то ... и для вас ничего хорошего не ждите в следующие пять лет.
Увы
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Ваших пять лет мы уже почувствовали,как там...Жити по новому??
Порохосрань 8%-я,вы как полуфабрикаты,как тол ко вас на свет выводить так вы вонять начинаете.
Земля отменит ваши законы,которыми обворовывают на каждом шагу,и порошок ваш сядет.
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А то что лохи-это да,вы лохи,можешь это признать по честному.
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Кто хотел растамаживать за 300% стоимости от авто тот голосовал за Парашенка. Тот кто хотел растаможить за $300, как в Европе, Грузии, Молдове, других странах отгородившихся от совка, тот голосовал за Зеленского. Я думаю все по честному. Каждый получит то что он хотел. З порушенням термінів розмитнення в країні перебуває майже 195 тис. "євроблях", - ДФС - Цензор.НЕТ 7860
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??? ЗЕ вас лохов еще натянет на кукан по самые помидоры!)))
Иди работай...платить все равно будешь...
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