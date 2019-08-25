Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на запрос Galnet в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.
Речь идет о машинах, которые въехали в Украину в режимах "транзит" и "временный ввоз".
В ГФС отметили, что с 22 августа ввели новые штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств в таможенных режимах временного ввоза и транзита – штраф в 170 тыс. грн или конфискация автомобиля, если срок превышен более чем на 30 суток, а также в случае потери или раскомплектования машины.
Верховная Рада 15 мая приняла во втором чтении и в целом проект закона №8371 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым продлила льготный период растаможивания "евроблях" до конца августа. Льготный период до принятия закона заканчивался 24 мая, после чего за управление автомобилем с иностранной регистрацией полагался штраф в размере 170 тыс. грн.
С нарушением сроков растаможки в стране находится почти 195 тыс. "евроблях", - ГФС
По состоянию на 19 августа на территории Украины с нарушением сроков вывоза за пределы страны находится более 194,8 тыс. транспортных средств.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на запрос Galnet в Государственной фискальной службе (ГФС) Украины.
Читай, баран.... ти ж польську знаєш? чи тільки вялікій іпучій ?
Sprowadzając samochód z Niemiec, podstawowym obowiązkiem będzie opłacenie akcyzy. Można to zrobić, wybierając się bezpośrednio do Urzędu Celnego albo złożyć wniosek online. Na opłacanie podatku mamy 30 dni. Jego wysokość zależy od wartości samochodu, która jest potwierdzona dokumentem sprzedaży.
Do tego osoba rejestrująca pojazd z Niemiec musi zapłacić za wydanie:
tablic rejestracyjnych - 80 zł (lub 1000 zł, jeśli będą to tablice indywidualne),dowodu rejestracyjnego - 54 zł,pozwolenia czasowego (miękki dowód rejestracyjny) - 13,50 zł,naklejki kontrolnej - 18,50 zł,naklejki legalizacyjnej - 12,50 zł,karty pojazdu - 75 zł.
А ты пригони машину из Турции и растаможь, тогда будем говорить.
Alex Surov 3d90a6e3 - "Зеленский через неделю сформирует новое правительство и отменит диктаторские и воровские законы......."
Кстати вся Грузия в классных иномаркам, которые везут пароходами, 300 долларов растаможка и оформление за один час, не 3 тыс. долларов, не надо сертификатов соответствия Евро-5. Везде власть относится к гражданам, как к людям, а не к лохам, скотам.
Видно по наивной дурости...
Не скулите! Вы будете платить!
Как все...
Если Зе этим еще продлит лафу на 3 месяца... то ... и для вас ничего хорошего не ждите в следующие пять лет.
Увы
Порохосрань 8%-я,вы как полуфабрикаты,как тол ко вас на свет выводить так вы вонять начинаете.
Земля отменит ваши законы,которыми обворовывают на каждом шагу,и порошок ваш сядет.
Иди работай...платить все равно будешь...