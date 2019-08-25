 Террористы не проводят инженерных работ по демонтажу укреплений в Станице Луганской, - украинская сторона СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В информации отмечается: "Отмечаем, что на 09.00 с стороны оккупационных властей любых инженерных работ не производится.



Заметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и мероприятий, проводимых.



Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1".

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