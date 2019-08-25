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Все про:демонтаж (110) СЦКК (534) Станица Луганская (50)

 Террористы не проводят инженерных работ по демонтажу укреплений в Станице Луганской, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон сообщает, что 25 августа 2019 года, в очередной раз, пиротехническое подразделение украинской стороны, в количестве 3 человек, начало обследование участка местности для проведения демонтажных работ на участке Станица Луганска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В информации отмечается: "Отмечаем, что на 09.00  с стороны оккупационных властей любых инженерных работ не производится.

Заметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и мероприятий, проводимых.

Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ разбирают стену на своей бывшей передовой позиции в районе Станицы Луганской, - СММ ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3144617
 
 
 Топ комментарии
 
А какой-то даун ожидал, что будут ?
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шут сдал станицу Луганскую....
Кому то это еще не ясно...?
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А пам'ятаєте перед виборами - Путіну не треба вводити танки у Київ, Путіну треба ввести у Київ своїх людей.
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Ну, раз замутил это всё, то, наверное, ожидал..
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По сообщениям наших корреспондентов на местах, Порошенко, ранее ссавший в подъездах зеленороссов, на третьем месяце президентского срока Зеленского начал там уже и срать. Даже страшно представить, что он начнет вытворять к Новому оду
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они послушали рэп на Майдане и поняли,что всё будет "данбаз"..
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И теперь, если наши прекратят, то поднимут вой, что наши отказываются проводить демонтаж, умалчивая при этом, что сами и не начинали. И все будут жевать сопли и упрекать украинскую сторону в срыве договоренностей, т.к. сцыкотно доколупаться до "той стороны". Старый сценарий.
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Это как если родителей вызывают в школу, если их ребенок кого-то стукнул. А потом оказывается, что он долго трепел и просто дал сдачи. А учитель смотрит на тебя стеклянными тупыми глазами и говорит "драться не можна". И упреки все идут тебе, т.к. у того обидчика родители алкоголики и им вообще пофиг, что их чадо делает, их и в школе не видели никогда. Вот и доколупываются до тех, до кого можно доколупаться. Драться и сдачу давать - "не можна". Пипец, как все это знакомо и бесит
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шут сдал станицу Луганскую....
Кому то это еще не ясно...?
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Самі розхерячили, а тепер ждуть, що б за державний кошт все відбудували...
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звичайно що не проводять..вони що дурні? .щоб їх вбивали.?.вони що в атвет не стрелять говорили?
то держава Україна і "мінські договорняки"...ім до дупи ваші договорняки
вони роблять свою "лднр" і вбивають українців
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Скоморох решил поиграться с уйлом. Теперь наблюдаем, кто кого "поиграет"...
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да, понятно уже, что Зеленский всех переиграл. и Наполеона, и Голобородько и кого он только не играл?..
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)(уйло руками Зе повернувся в ПАСЕ і вернеться в G-7..от побачите..оце "не стрелять в атвет"--на руку )(уйла
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сепари херачать зі всіх сволів кожен день і ржуть над тим їдійотом
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попиарились и хватит. демонтаж им подавай... может и ихтамнетов вывести?
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Нет,ну надо быть идиотом,чтобы подписываться под желанием какого - то неадеквата,что-то сделать.Ну хотят восстановить мост?Пусть восстанавливают.Помощник суркова,в интервью "сегодня" четко сказал,что роССия,восстанавливать за свой счет,на донбассе ничего не будет.Их задача впихнуть этот гемор в Украину.Походу гидрант согласен,помимо головняка,еще и гемор украинцам подсунуть.Потому и пришел на один срок.
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то так і є...я ще раніше говорив...що ще Україна і ми з вами будемо платити за "міжебратья" і "адін народ"
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Пока Пукин им такой приказ не даст, они ничего делать не будут... Террористы не проводят инженерных работ по демонтажу укреплений в Станице Луганской, - украинская сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2547
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Нет,ну надо быть идиотом,чтобы подписываться под желанием какого - то неадеквата,что-то сделать.Ну хотят восстановить мост?Пусть восстанавливают.Помощник суркова,в интервью "сегодня" четко сказал,что роССия,восстанавливать за свой счет,на донбассе ничего не будет.Их задача впихнуть этот гемор в Украину.Походу гидрант согласен,помимо головняка,еще и гемор украинцам подсунуть.Потому и пришел на один срок.
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потрібно попросити Зебіла щоб путіну позвонив може він павліяет
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Кто то ждал чего то другого? Это же урюцкий мир, вход рупь, выход два...
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Да ладно вам, срузгие забухали просто, ко вторнику отойдут и начнут делать вид шо шото делают, бодун же...не стоит и нам спешить что-то разбирать)
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Шо, Зєля вже підготував все для наступу рашистів???
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А пам'ятаєте перед виборами - Путіну не треба вводити танки у Київ, Путіну треба ввести у Київ своїх людей.
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Та то все херня. Главное, что мы сделали мужественный и решительный шаг на пути освобождения Донбасса- разобрали свое укрепление возле мост в ст. Луганская. Дальше я предлагаю пану ПрезЕденту идти такими же шагами и дальше : сначала отвести войска на линию административной границы Луганской и Донецкой областей, а потом и до Киева. И наступит мир.
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в Україні появився новий житель і сказав це моя хата..
Україна каже --ось документи..ніяких чужих жителів
..а .я в дупі маю ваші документи..ви ще будете платити мені що я тут живу
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****ука...за !00 днів просрати-то що за 5 років
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Ну і нехай ці лугандони тягають кравчучки по дерев'яним сходам. Можна було б давно відкрити перехід у Золотому. Там все готове.
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152 мм помогут демонтировать укрепления и остатки моста. И все истории со станицей закончатся, а через месяц никто не вспомнит название этого поселка.
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Боюсь, что снаряды помогут кацапам демонтировать остатки укреплений ВСУ.
А новоиспеченный "президент мира" со своими шавками, будет скулить о перемирии.
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Какая неожиданность!
Просто таки невероятный сценарий.
И главное, никаких предпосылок для этого не было.
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..им верить-себе дороже!!Только на их выстрел-два наших позволит завершить эту войну...
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Ай-ай-ай.... Ты представляешь? Ну во кто бы мог подумать??
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Цензор.нет. 1:09."Наемники рф разбирают стену на своей бывшей передовой позиции..." В тексте что-там обсе вякает без конкретики. Видели они что-то там,как обычно. Я ж говорил,что это всё похоже на фуфло. Тщательнее подходите к заголовкам статей.
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Просто-напросто обнести даунов десятиметровым ( в высоту) забором и пусть наслаждаются своим русским миром...их не изменить, у тварей украино-ненависть в генах
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ЦЕНЗОР СТАЛ ПРОСТО РОДНЫМ ДОМОМ ПОРОХОБОТОВ......гадят на президента Украины, оскорбляя и унижая его.
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для меня это не президент. хотя и не порохобот
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