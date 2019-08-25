 Террористы не проводят инженерных работ по демонтажу укреплений в Станице Луганской, - украинская сторона СЦКК

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.
В информации отмечается: "Отмечаем, что на 09.00 с стороны оккупационных властей любых инженерных работ не производится.
Заметим, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и мероприятий, проводимых.
Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1".
Кому то это еще не ясно...?
то держава Україна і "мінські договорняки"...ім до дупи ваші договорняки
вони роблять свою "лднр" і вбивають українців
Україна каже --ось документи..ніяких чужих жителів
..а .я в дупі маю ваші документи..ви ще будете платити мені що я тут живу
А новоиспеченный "президент мира" со своими шавками, будет скулить о перемирии.
Просто таки невероятный сценарий.
И главное, никаких предпосылок для этого не было.