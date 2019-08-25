 Советник Трампа Болтон пытается предотвратить покупку украинской компании "Мотор Сич" Китаем, - The Wall Street Journal

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "The Wall Street Journal".
"Американский советник по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать предстоящему приобретению Китаем украинской аэрокосмической компании на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии, считают высокопоставленные представители администрации США, знакомые с этим вопросом", - отмечает "WSJ".
В издании отмечают, что личный интерес и участие Болтона в этой сделке, признанные высокопоставленными представителями администрации США, подчеркивают растующую важность этого дела для учреждения национальной безопасности США.
Также СМИ сообщают, что на следующей неделе Болтон посетит Киев, где планирует встречу с руководством "Мотор Сич".
ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.
Как сообщает издание "LIGA.net", недавно американское издание Washington Post опубликовало большую статью, посвященную сотрудничеству китайских военных и Мотор Сичи. В ней говорится, что американское правительство обеспокоено действиями правительства Китая, которые могут нести угрозу национальной безопасности США. По мнению экспертов издания, в этот список попадает углубление сотрудничества Китая и Украины в области авиастроения. Мол, более тесные отношения с Мотор Сичью могут позволить Китаю импортировать нужные ей технологии для самостоятельного производства истребителей, в то время как западные страны пытаются ограничить военное перевооружение Поднебесной.
Издание указывает, что украинскому правительству придется сделать выбор: Украина не сможет долго лавировать между США, которые поддерживают ее в войне с Россией, и Китаем, заинтересованным в получении украинских военных технологий.
Практически одновременно еще одно американское издание The Washington Times опубликовало материал, в котором раскритиковало Мотор Сич за поставки двигатели для военных самолетов Китая. В частности, газета сообщила о поставках Мотор Сич 20 двигателей (всего контракт предполагает поставку 250 двигателей на сумму $380 млн) для 12 китайских учебно-боевых самолетов JL-10 и призвала Вашингтон надавить на Киев для прекращения поставок, ведь это способствует "укреплению обороноспособности стратегического противника США".
Китайцы молодцы заметили угасающий завод и предложили сделку,американцы встали в позу
Посмотрим кто кого
Почему мы заказали вертолеты во Франции?
Потому, что и нашему правительству он тоже не был нужен. И тем не менее продукция продавалась завод был в плюсах даже в кризис.
Двигатели вполне конкурентные и современные ничего нового с тех по не изобрели. Китайцам, конечно, такое предприятие нужнее. Рабочие места им нужнее. Мы были одной из немногих стран с авиастроением. Теперь из нас предлагается окончательно сделать аграрную страну, при этом без своей земли.
Китайцам это предприятие нужно самим, оно оборонное поэтому переносить производство они будут к себе. Нам такое предприятие в войну, очевидно, не нужно. Да и не в войну тоже... Рабочие места для десятков тысяч человек не нужны.
Американцам это предприятие в принципе не нужно им бы закрыть его просто. Никто нам лучшего не хочет, а сами за себя мы не боремся.
Потому что сами серийно не выпускаете (не считая единичных прототипов)
В гос планировании нельзя думать краткосрочно нужно думать стратегически к чему это приведет. А власть стратегически не думает, а думает где откаты больше. Так и с хундаями было, которые не для нашего климата так со всем. А остальное сказки для дураков.
Не те не те нам не друзья.
Предприятие частное но часть акций принадлежат государству и есть соответствующие законы. Понятное дело, что китайцам оборона и раб места нужны больше, видимо, а США хочет наиболее полный контроль авиастроительной отрасли, стран с авиастроением единицы, поэтому предприятие им до фени, наоборот они его не хотят. А мы и дальше будем молча смотреть как нас превращают в аграрную страну без собственной земли.
Его утопили со всех сторон, не только богуслаев виноват в этом во всем. Вопрос в том, что мы хотим для Запорожья, для авиастроения, для Украины. Пока только все абы развалить...
Предприятие не убыточное, в войну нужное как воздух, его делают убыточным. Почему мы вертолеты заказываем во Франции, почему не боремся за себя за воздух? Кто мы будем аграрной страной без земли? Кто с нами в мире считаться будет? Мы уже никто, а будет ещё хуже.
Власти надо дать за такое как следует, преступление так разваливать производство в стране, все разваливать.
А нам оно в войну не нужно? Нам предприятие такое под своим контролем не нужно, нам раб места не нужны? Власть должна решить вопрос заказами, а мы заказываем вертолеты во Франции за откаты. У власти патриоты? Были бы патриоты мы бы не становились аграрной страной без своей земли.
собственно ради этого ее и проводят.
путину нельзя продать. зебилы могут не понять, а китайцам простят и похлопают в ладоши.
на два шага вперед они не способны видеть
Они кинули Илона Маска на гигазаводе по выпуску батарей.
Китай хочет заполучить технологию обработки лопаток турбин - причём, на шару.
И хоет штамповать любые двигатели сам - и к истребителям и к китайским Мриям...
Надо просто доказать, что Богуслаев стал владельцем "Мотор Сичи" незаконно - это правда.
Богуслаев - сепаратист, разжигавший войну, предатель, торговавший с агрессором,
и это основание заморозить все его активы и возможные сделки.
Так же с любыми другими инвестициями китайцев - все направлено на скупку технологий. и ни о каком сотрудничестве речи быть не может. У них такой менталитет - нае..бать.
Нет у них такого понятия - сотрудничество, нет такого иероглифа у них.
Акции уже куплены, хай теперь перекупит
А потом провести модернизацию и выпускать двигатели для современных западных самолётов и вертолётов.
Байнден слудуюший президент.
Трамп уже никто.