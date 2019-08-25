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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Китай (1006) Мотор_Січ (27) США (15246) Болтон (56)

 Советник Трампа Болтон пытается предотвратить покупку украинской компании "Мотор Сич" Китаем, - The Wall Street Journal

Cоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пытается предотвратить предстоящую покупку Китаем украинской аэрокосмической компании "Мотор Сич".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "The Wall Street Journal".

"Американский советник по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать предстоящему приобретению Китаем украинской аэрокосмической компании на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии, считают высокопоставленные представители администрации США, знакомые с этим вопросом", - отмечает "WSJ".

В издании отмечают, что личный интерес и участие Болтона в этой сделке, признанные высокопоставленными представителями администрации США, подчеркивают растующую важность этого дела для учреждения национальной безопасности США.

Также СМИ сообщают, что на следующей неделе Болтон посетит Киев, где планирует встречу с руководством "Мотор Сич".

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продажа Китаю даст шанс "Мотор Сич" выйти на китайский рынок, сохранить коллектив и портфель заказов, - ЦТС

Как сообщает издание "LIGA.net", недавно американское издание Washington Post опубликовало большую статью, посвященную сотрудничеству китайских военных и Мотор Сичи. В ней говорится, что американское правительство обеспокоено действиями правительства Китая, которые могут нести угрозу национальной безопасности США. По мнению экспертов издания, в этот список попадает углубление сотрудничества Китая и Украины в области авиастроения. Мол, более тесные отношения с Мотор Сичью могут позволить Китаю импортировать нужные ей технологии для самостоятельного производства истребителей, в то время как западные страны пытаются ограничить военное перевооружение Поднебесной.

Издание указывает, что украинскому правительству придется сделать выбор: Украина не сможет долго лавировать между США, которые поддерживают ее в войне с Россией, и Китаем, заинтересованным в получении украинских военных технологий.

Практически одновременно еще одно американское издание The Washington Times опубликовало материал, в котором раскритиковало Мотор Сич за поставки двигатели для военных самолетов Китая. В частности, газета сообщила о поставках Мотор Сич 20 двигателей (всего контракт предполагает поставку 250 двигателей на сумму $380 млн) для 12 китайских учебно-боевых самолетов JL-10 и призвала Вашингтон надавить на Киев для прекращения поставок, ведь это способствует "укреплению обороноспособности стратегического противника США".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предприятие "Мотор Сич" обвиняет американское издание в лоббировании интересов РФ

Источник: https://censor.net.ua/n3144615
 
 
 Топ комментарии
 
Правильно робить.
Китай не союзник України, часто-густо голосує в ООН разом із рашею.
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Ножкою ще топні, продавець.
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Такі підприємства взагалі повинні належати державі і мати заборону на продаж будь-кому.Спільні проекти,співпраця можлива,але не продаж
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То же самое Шо патякали про Петю в ростовЄ. Бредятину не чеши тут. При чому тут прокуратура? Хіба тільки прокуратура може відкривати карні справи? Хотіли б відкрити то давно б уже відкрили. Нічого не змінеться коли змінять генпрокурора та КМ, а стане ще хуже. Економіка пока що тримається по енерції яку їй задали , але скоро потрапить в руки бєніних зебілів і він захоче навЄрстать своЙО.
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При Пете уже все порешали с китайцами,а по 112 каналу с россиянами,у Пети гибкая позиция по многим вопросам
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Після того як 112-й купив кум ***** взагалі ним не цікавлюсь шо там габіновічі, бойки-шмойки, натахи кормолєвські та ганці з мертвечиною птякають...
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И тут в Украине происходит торговая война между Китаем и Америкой...
Китайцы молодцы заметили угасающий завод и предложили сделку,американцы встали в позу
Посмотрим кто кого
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Единичные заказы ты считаешь продуктивными?
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Большая часть заказов с рашки и в 2014 их количество упало в разы. А богуслаев не бизнесмен, он комуняка-директор с вытекающими от сюда последствиями.
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А почему были единичные заказы? Конкурирующий завод ни ЕС ни США не был нужен.
Почему мы заказали вертолеты во Франции?
Потому, что и нашему правительству он тоже не был нужен. И тем не менее продукция продавалась завод был в плюсах даже в кризис.

Двигатели вполне конкурентные и современные ничего нового с тех по не изобрели. Китайцам, конечно, такое предприятие нужнее. Рабочие места им нужнее. Мы были одной из немногих стран с авиастроением. Теперь из нас предлагается окончательно сделать аграрную страну, при этом без своей земли.

Китайцам это предприятие нужно самим, оно оборонное поэтому переносить производство они будут к себе. Нам такое предприятие в войну, очевидно, не нужно. Да и не в войну тоже... Рабочие места для десятков тысяч человек не нужны.

Американцам это предприятие в принципе не нужно им бы закрыть его просто. Никто нам лучшего не хочет, а сами за себя мы не боремся.
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Почему мы заказали вертолеты во Франции?

Потому что сами серийно не выпускаете (не считая единичных прототипов)
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Мы можем их выпускать, мы должны их выпускать, вертолеты нам нужны, у нас война. Мы не должны поддерживать Францию мы должны поддерживать себя и давать заказы предприятию, которою нам нужно.
В гос планировании нельзя думать краткосрочно нужно думать стратегически к чему это приведет. А власть стратегически не думает, а думает где откаты больше. Так и с хундаями было, которые не для нашего климата так со всем. А остальное сказки для дураков.
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Я с вами в принципе согласен, однако же хочу заметить: В Украине можно наладить производство вертолётов (правда на мой взгляд - скорее на Антонове, чем на Мотор Сич. Для производства вертолётов надо много специфического оборудования и рабочих со специфическим опытом - каких не может быть у Мотор Сич). Но сомнительно что они будут конкурентоспособны на внешнем рынке. А рынка самой Украины - слишком мало. Экономически выгодным этот проект точно не будет. А Украина не производит впечатление страны которая как СССР готова растить кукурузу на вечной мерзлоте, лишь бы обеспечить ею свои потребности.
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Д.Болтон прав. США нам помогают конкретно. Китай, как всегда, покупает с целью стырить технологии, которых у него сейчас нет.
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В чем нам помогает США? Они помогают пока есть их интерес, когда их интереса нет они нас либо топят либо не вмешиваются. Они сами нас используют. Они только за свои интересы как и все. Тех кто не имеет патриотов у власти, тех кто не в состоянии себя защитить используют со всех сторон.
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Во первых завод давно частный. А во вторых - ищи американцев для покупки! Ну на худой конец пусть ролс-ройс покупает!
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Они купят и закроют, оно им нужно?
Не те не те нам не друзья.
Предприятие частное но часть акций принадлежат государству и есть соответствующие законы. Понятное дело, что китайцам оборона и раб места нужны больше, видимо, а США хочет наиболее полный контроль авиастроительной отрасли, стран с авиастроением единицы, поэтому предприятие им до фени, наоборот они его не хотят. А мы и дальше будем молча смотреть как нас превращают в аграрную страну без собственной земли.
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Богуслаев через фирмочки поставляет в РФ то, что под санкциями. На нары его.
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Я не защитница Богуслава он тот ещё гад, но я считаю, что во всем нужно действовать с умом. Нам это предприятие нужно как воздух и прежде чем запрещать что-то нужно было сделать гос заказ, того что, кстати, нам необходимо и как доп выгода были бы раб места сохранены, зарплата и налоги! А его начали щемить со всех сторон плюс сомневаюсь, что делал он это без откатов кому надо, а жадность их всем известна.

Его утопили со всех сторон, не только богуслаев виноват в этом во всем. Вопрос в том, что мы хотим для Запорожья, для авиастроения, для Украины. Пока только все абы развалить...
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ДАК ПУСТЬ КУПИТ АМЕРИКА В ЧЕМ ПРОБЛЕМА? БУДУТ ТАМ ПО ЛИЦЕНЗИИ СОБИРАТЬ ДВИГЛО ДЛЯ АПАЧЕЙ! А ТАК ТИПО НЕ ПРОДАВАЙТЕ ПУСТЬ ЗГНИЕТ ? ОТ КИТАЙЦЕВ ХОТЬ БАБКИ ПОЛУЧАТ МОЖЕТ ЗП ДАДУТ...
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Америка его тупо закроет им судя по всему контроль неба нужен. Ничего там не гниёт, китайцам оборонка, видимо, нужна а нам нет.

Предприятие не убыточное, в войну нужное как воздух, его делают убыточным. Почему мы вертолеты заказываем во Франции, почему не боремся за себя за воздух? Кто мы будем аграрной страной без земли? Кто с нами в мире считаться будет? Мы уже никто, а будет ещё хуже.
Власти надо дать за такое как следует, преступление так разваливать производство в стране, все разваливать.
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такой завод за месяц два не продается, так что спроси Свинарчуккомандующего зачем продали
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Ну так, братья американцы, вы купите, инвестируйте. Предложите альтернативу. А то просто запрещать это уже определённо перебор. Не охерели вы часом?
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Как говорится - прЫнца можно ждать всю жизнь, а кушать хочется каждый день Радник Трампа Болтон намагається запобігти купівлі української компанії "Мотор Січ" Китаєм, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7986
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Какие они братья? У нас братьев нет. Им контроль неба нужен. Всей отрасли и пассажироперевозок, всего. Стран с авиастроением по пальцам пересчитать.
А нам оно в войну не нужно? Нам предприятие такое под своим контролем не нужно, нам раб места не нужны? Власть должна решить вопрос заказами, а мы заказываем вертолеты во Франции за откаты. У власти патриоты? Были бы патриоты мы бы не становились аграрной страной без своей земли.
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Американцы если купят то закроют, мы им нафиг не нужны.
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Весь прикол в том, что они уже продали. А вот наши спец службы и антимонопольный комитет тормознул сделку.
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А работники будут чии после продажи? Или китай сюда пришлет на завод 5-10млн китайцев?
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эта сделка поссорит украину со штатами.
собственно ради этого ее и проводят.
путину нельзя продать. зебилы могут не понять, а китайцам простят и похлопают в ладоши.
на два шага вперед они не способны видеть
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Китайцы - циничные кидалы.
Они кинули Илона Маска на гигазаводе по выпуску батарей.
Китай хочет заполучить технологию обработки лопаток турбин - причём, на шару.
И хоет штамповать любые двигатели сам - и к истребителям и к китайским Мриям...
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Где комуняка богуслаев денег взял, чтобы быть собственником такого гиганта? Конечно аферы с перегистрациями, когда большое количество собственников ваучеров обрубывалась от собственности.
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А где юный "дипломат" Порошенко взял денег на рошен,кузню,богдан...?
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Там же. Махинации с ваучерами и перегистрациями сообственности: общественной, коллективной, ограниченной и личной.
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а там все наши "богатем"и брали - воровали...
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К нам собирается Болтон. Нет не к Вове. К "Мотор-Сичи". Будет мягко объяснять им что продаваться китайцам с российскими паспортами - это плохо...(с)
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Амерыканцы-это те кто собрался Россию возвращать в G7? Да стоит ли таких слушать?
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Сірожа, ти в букви не вмієш? Там написано Болтон...
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"Собраться" на словах - не значит возвратить.
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Болтон - республіканець, який не завжди погоджується з Трампом.
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Чем больше Америка будет беспокоиться, тем больше будет расти цена сделки.
Надо просто доказать, что Богуслаев стал владельцем "Мотор Сичи" незаконно - это правда.
Богуслаев - сепаратист, разжигавший войну, предатель, торговавший с агрессором,
и это основание заморозить все его активы и возможные сделки.
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Не только это оборонка, должны быть законы ограничивающие возможность продажи. Плюс часть акций принадлежит государству. Только вот если предприятие останется нужно делать так чтобы оно приносило прибыль и работало. Кто-нибудь без соответствующего образования им управлять не может. Но у нас всем управляет кто-нибудь,кто мало в чём понимают, понимают они только свой карман, поэтому мы там где мы есть.
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Надеюсь, у Болтона получится, так как продажу Мотор сич нельзя допустить. Это единственное предприятие в Украине, и полсе продажи оно станет банкротом, сразу же как Китай построит завод у себя. Им не нужно производство в Украине - им нужны рабочие места в Китае.
Так же с любыми другими инвестициями китайцев - все направлено на скупку технологий. и ни о каком сотрудничестве речи быть не может. У них такой менталитет - нае..бать.
Нет у них такого понятия - сотрудничество, нет такого иероглифа у них.
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Та хай пытается
Акции уже куплены, хай теперь перекупит
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это борьба двух экономик ( американской и китайской) даже не за Украину, а за сферу влияния или за господство.
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Макрон ещё будет полировать Джонсону ботинки.
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Не можна підставляти своїх стратегічних партнерів. Треба скасувати цей контракт. Болтон - справжній друг України.
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Если завод придётся остановить, коллектив может получать твёрдую компенсацию от США.
А потом провести модернизацию и выпускать двигатели для современных западных самолётов и вертолётов.
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Угу... А ещё личного единорога каждому - в виде моральной компенсации...
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Убеждён что необходимо сохранять курс на стратегическое партнёрство с США, экспансия Китая несёт немало угроз безопасности Украины, считать гроши в таких случаях очень глупо и недальновидно, лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
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Болтону следовало бы поэнергичнее советовать своему придурковатому президенту предотвращать такое явление,как рф,а не лобызаться с ботоксной мразью.
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Сами не хотят и другим не дают. Задолбали уже эти америкашки.
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в 2020 году выборы в США
Байнден слудуюший президент.
Трамп уже никто.
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Пусть амеры и купят завод, дороже, чем китаезы. Какие проблемы?
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Які проблеми ? У блондинчика є бабло на Гренландію.Запропонуй більшу сумму,і завод в кишені !
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