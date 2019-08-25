 Советник Трампа Болтон пытается предотвратить покупку украинской компании "Мотор Сич" Китаем, - The Wall Street Journal

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "The Wall Street Journal".

"Американский советник по национальной безопасности Джон Болтон пытается помешать предстоящему приобретению Китаем украинской аэрокосмической компании на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии, считают высокопоставленные представители администрации США, знакомые с этим вопросом", - отмечает "WSJ".

В издании отмечают, что личный интерес и участие Болтона в этой сделке, признанные высокопоставленными представителями администрации США, подчеркивают растующую важность этого дела для учреждения национальной безопасности США.

Также СМИ сообщают, что на следующей неделе Болтон посетит Киев, где планирует встречу с руководством "Мотор Сич".

ПАО "Мотор Сич" - один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

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Как сообщает издание "LIGA.net", недавно американское издание Washington Post опубликовало большую статью, посвященную сотрудничеству китайских военных и Мотор Сичи. В ней говорится, что американское правительство обеспокоено действиями правительства Китая, которые могут нести угрозу национальной безопасности США. По мнению экспертов издания, в этот список попадает углубление сотрудничества Китая и Украины в области авиастроения. Мол, более тесные отношения с Мотор Сичью могут позволить Китаю импортировать нужные ей технологии для самостоятельного производства истребителей, в то время как западные страны пытаются ограничить военное перевооружение Поднебесной.

Издание указывает, что украинскому правительству придется сделать выбор: Украина не сможет долго лавировать между США, которые поддерживают ее в войне с Россией, и Китаем, заинтересованным в получении украинских военных технологий.

Практически одновременно еще одно американское издание The Washington Times опубликовало материал, в котором раскритиковало Мотор Сич за поставки двигатели для военных самолетов Китая. В частности, газета сообщила о поставках Мотор Сич 20 двигателей (всего контракт предполагает поставку 250 двигателей на сумму $380 млн) для 12 китайских учебно-боевых самолетов JL-10 и призвала Вашингтон надавить на Киев для прекращения поставок, ведь это способствует "укреплению обороноспособности стратегического противника США".

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