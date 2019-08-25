Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Українського радіо".
"Дело еще ни одно не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", – сказал он.
По мнению директора НАБУ, появление Антикоррупционного суда позволит правосудию стать более качественным.
"В этом и была идея создания Антикоррупционного суда – и судьи отбирались иностранными экспертами – что все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые сейчас их окружают", – подчеркнул Сытник.
Ни одно расследование, начатое НАБУ, не развалилось, - Сытник
Ни одно расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось. Об этом заявил директор ведомства Артем Сытник,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Українського радіо".
Так будет правильнее.
а итогов - ноль целых шиш десятых (только казну выгребают до дна... на содержанок)))
Назовите хотя бы 2-3 примера " расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось"
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