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Все про:НАБУ (2851) Сытник (703)

 Ни одно расселдование, начатое НАБУ, не развалилось, - Сытник

Ни одно расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось. Об этом заявил директор ведомства Артем Сытник,

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире "Українського радіо".

"Дело еще ни одно не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", – сказал он.

По мнению директора НАБУ, появление Антикоррупционного суда позволит правосудию стать более качественным.

"В этом и была идея создания Антикоррупционного суда – и судьи отбирались иностранными экспертами – что все же правосудие будет отличаться от того, когда судьи руководствуются вовсе не законом, не доказательствами, а теми факторами, которые сейчас их окружают", – подчеркнул Сытник.

Также читайте: Зеленский помирил Сытника с Холодницким, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/n3144614
 
 
 Топ комментарии
 
Ни одно раследование, начатое НАБУ, ни к чему не привело
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Ни один вор, дело которого расследовало Набу не сидит
Так будет правильнее.
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Скоро на роялі буде грати сивочолий екс-гетьман.
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А что думают по этому поводу порохорашисты?
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Ни одно раследование, начатое НАБУ, ни к чему не привело
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Так Зеленский же мешал с роялем
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Скоро на роялі буде грати сивочолий екс-гетьман.
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он походу сам будет "роялем"
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Вони хоч думають, а зебіли - тільки хєрячать на роялях. Редакоторові "двійка" по граматиці. Якесь нове слово "расселдование" видумав. Хоча виходячи з суті - то Ситник каже правду: "расселдования" не завалились, розвалились розслідування.
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Раньше Сытник ездил в Козин и служил Пороху, а теперь места встреч поменялись и тот, кто даёт указания
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то навесні була зустріч ситника і богдана, зрозуміло що тепер набу не буде чіпати команду зеленського, і буде робити все, аби директор бюро був на своєму місці
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Молодці...........
А тепер саджайте баригу з підбарижниками - будете героями.
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щас вообще будет интересно если подадут в конституционный суд Украины о признании не конституционным назначение Президентом Украины Главы НАБУ это будет мощным результатом антикоррупционной реформы
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Пошерстять і Конституційний суд. Залищаться в ньому одні патрєти на стінах.
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Изучай, идиот, значение слова "барыга".
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Ни один вор, дело которого расследовало Набу не сидит
Так будет правильнее.
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Особо одареным. Приговор выносит суд если доказательств не хватает с удовольствием оправдает первую категорию мародеров и барыг. Если доказательств хватает то ситуация и хочется и колится и мамка не велит. Ждут куда кривая выведит.
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Интересно когда НАБУ придет домой к порошенке,там тоже будут картины типа мошонки,Петя цезарь,Петя ампиратор,Петя нобелевский лаурият в области воровства
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раселдование? Тяжело писать после праздника?
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Сильное заявление главного в Украине по борьбе с коррупцией
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Сытник как всегда прав.Ведь он брехун еще тот - портновский.
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Портнов врёт? Так предоставь факты,пока что Петя в панике🐽
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Фамилия Портнов вызывает у Петра Алексеевича неконтролируемый приступ диареи . Ни Сытник, ни Холодницкий , ни Труба не представляют опасности , на каждого есть папочка .....А здесь должок конкретный и принципиальный . Юридический многосерийный триллер . Непредсказуемый финал .
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Так фактично Портнов і править Україною. Зебіл лише виконує свою роль, дурити народ.
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Раньше ты писал что миром правит Израиль или уже коррективы внесли в методичку?
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Вы , Вова , наверное , специалист в вопросах госуправления , знакомы с ней не понаслышке ? В каком министерстве работаете ? Кстати , сколько классов окончили ?
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Это тот Портнов вызывает у тебя оргазм, который обеспечил юридическое обоснование возвращения Фирташу 17 миллиардов кубов газа, конфискованного Юлей?
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Когда недоумки приходят к власти и , не имея ни опыта , ни прфессионализма , ни организаторских способностей , занимаются "шапкозакидательством" , то итог- проигранные дела . Тщательнее нужно готовиться , бездари .
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Портянка сбежал из страны вслед за своим хазяином яныком,он автор законов 16января ,знал что делал.
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Портнов и Порошенко два работали на Януковича,много интересного могут рассказать,учитывая панику Порошенко,много чего узнаем про лжепатриота
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Налогоплательщики Украины платят сотрудникам НАБУ немаленькие зарплаты за то , что дела не развалены ? Сытник терят после ухода Порошенко ориентиры .
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ситник і за порошенка загубив орієнтири. бо згадайте як він обходив стороною усіх його друзів Гонтарєву, Грановського, Кононенка, мера Філатова тощо. Після його поїздки в козин в принципі нема було на що надіятись
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Тогда почему Порошенко до сих пор не в СИЗО.
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У мене питання - а як порохоботи відреагують???? Скажуть зрада???
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Они сейчас напишут, что президент сейчас Зе, и от него все проблемы.
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От скажи-за что конкретно. Потом отвечу.
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Отож ,и не развалилось и не собралось и все благодаря нашему незабвенному противнику коррупции Петру Алексеевичу
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все фигуранты,по отношению к которым набу имитировало расследование теперь не могут быть повторно привлечены к ответственности.то есть недосягаемы для правосудия.
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Це ви про шо, шановні? НАБУ закрило справу Гонтарєвої двічі,бо не мають доказів того, що відпочинок державного службовця на Мальдівах це не нормально. У них справи не розвалюються, бо вони їх просто закривають
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Не развалилось, но и логически не было завершено. Пиар на пустом месте и попытки доказать новой власти собственную нужность и важность
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Тю, та а шо тоді сталося із справою Гладковського? Вона чомусь не в суді і не розвалюється, то що з нею? вже 2 роки Ситник не хоче бачити, як Гладковський краде в армії, тому і справа не рушить з місця
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т.е. под это дело можно еще столетиями получать и зарплаты и премии...
а итогов - ноль целых шиш десятых (только казну выгребают до дна... на содержанок)))
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В Украине априори невозможно создать антикоррупционное ведомство !
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Труханов, например, уже второй год ящики клепает ))
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Балабол с толстой ξοποй. Уже на его месте, кто-то другой тысячу взяточников в тюрьму бы посадил.
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оскільки НАБУ почало працювати,а не імітувати роботу лише коли Ситник зрозумів,що Порошенко ВСЕ,ТО ЦІ РЕАЛЬНІ СПРАВИ І НЕ МОГЛИ РОЗВАЛИТИСЬ СУТО З ПРОЦЕДУРНИХ ПРИЧИН..всі суди тривають місяцями..
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про ЧТО вы трындите?
Назовите хотя бы 2-3 примера " расследование, которыми занимается Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), еще не развалилось"
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Заявление Сытника это юридический факт, а против фактов не попрешь.Прав или не прав Сытник может сказать только суд. Но суды затягивают дела годами.Включайте логику кому это выгодно.Если азбуку права не знаете.
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оце називається ситник нам розказує за що він їсть свій хліб. але давайте подивимось правді в очі. набу не повертає до нашого бюджету стільки грошей, скільки ми витрачаємо на набу. то постає питання, може доцільніше їх лікідувати?
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Девиз НАБУ: .
"Движение ~ все, Конечная цели ~ ничто" Эдуард Бернштейн, лидер правого крыла 2~го Интернационала.😀😀😀😀😀
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Какие ж молодцы - грамоту им выписать срочно!!!! А шо там Сытнк уже прошел полиграф? Уже рассказал всей стране почему какой-то чувак за него заплатил 150к за гульки в Ровно?
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Результат за три года существования НБУ нулевой.... Миллионы гривен пошли на его содержание.
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