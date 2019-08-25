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Все про:Госпогранслужба (3428) контрабанда (1805) сигареты (642)

 Контрабандисты бросили более 4,6 тыс пачек сигарет на границе с Румынией, - Госпогранслужба

На украино-румынской границе при попытке задержания контрабандистов последние оставили на месте более 4 тыс пачек сигарет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

"Вчера в ходе реализации оперативной информации вблизи государственной границы обнаружено движение группы неизвестных лиц с пакетами. При попытке задержания пограничниками отдела "Селятино" Черновицкого отряда осуществлен один предупредительный выстрел вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями. Неизвестные лица обратились в бегство в тыл участка украино-румынской границы, оставив на месте 10 пакетов табачных изделий ", - говорится в сообщении.

Сейчас поисковые мероприятия уже завершены. Обнаруженные табачные изделия, а именно - 4620 пачек сигарет, доставлены в пограничное подразделение.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144611
 
   
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Рапорт: "До кінця 2019 року, особовий склад застави повністю забезпечений тютюновими виробами за рахунок волонтерських структур".
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Со словами к пограничникам "ну, когда вы уже накуритесь? ".... Контрабандисты бросили более 4,6 тыс пачек сигарет на границе с Румынией, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 708
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укурятся менты - вусмерть - и контрабаса будет - ео и так горы )))))))))))
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от же шустрые ребята. как ящерица, хвост отбросили... вот кого надо привлекать для снабжения ВСУ дефицитными деталями из-за поребрика. а то Свинарчуки какие-то... Контрабандисти покинули понад 4,6 тис. пачок сигарет на кордоні з Румунією, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 5531
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