 Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Bihus.info", присутствие Богдана зафиксировали журналисты телепрограммы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

"Свадьбу праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока Президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте", - сообщают "Bihus.info".

Отмечается, что избранница Довбенко Анна Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины".

Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

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