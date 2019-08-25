 Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Bihus.info", присутствие Богдана зафиксировали журналисты телепрограммы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".
"Свадьбу праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока Президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте", - сообщают "Bihus.info".
Отмечается, что избранница Довбенко Анна Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины".
Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.
Следующие 5 лет будет весело. Особенно жалко Зебилов искренне верящих, что новая власть пришла не воровать, а обустоить их нищенское жалкое существование.
У неё более важные дела.
Не вижу зрады и новости впритык!
ВКЛЮЧАЙ УЖЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННУЮ СВЯЗЬ, ЖыВОТНОЕ
Olga Vasilevskaya-Smagliuk
Мені розповіли, що 18 серпня рейсом Відень-Київ прилетіла цікава особа - права рука Сергія Курченка, директор російської фірми «Газ альянс» Роман Перегудов. Ця його фірма постачає газ на окуповану територію Донбасу і «експортує» звідти вугілля в РФ.
Останні кілька років, як повідомляють джерела, Перегудов проходив у СБУ як свідок по справі з фінансування тероризму. Органи навіть не могли викликати його на допити - уникав. За законом, він мав би бути затриманий і, як мінімум, допитаний на кордоні.
Щоб безперешкодно потрапити на територію України, потрібно було заплатити 30 тисяч доларів. Стільки ж правлять за виїзд. Кажуть, це нормальна такса для працівників Служби безпеки за зустріч і супроводження особи, яка не хоче приковувати до себе увагу прикордонників.
зграя мародерив и зрада.
Эти нареинтегрируют...
https://youtu.be/_W0uz8PcvKk
Политик посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.
СМИ нашли в сторис Instagram видео, на котором Богдан поет гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу, которые несли бутылки с шампанским и бенгальским огнем.