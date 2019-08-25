EN|RU|UK
Темы дня: Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Политика Украины
  23508  326
Все про:Довбенко (2) Бигус (39) Богдан Андрей (140) Вавриш (6)

 Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Bihus.info", присутствие Богдана зафиксировали журналисты телепрограммы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

"Свадьбу праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока Президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте", - сообщают "Bihus.info".

Отмечается, что избранница Довбенко Анна Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины".

Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам

Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info 01
Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе смотрящего за минюстом Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144610
 
 
 Топ комментарии
 
Так это давно стало понятно: назначенцы беглого олигарха Бени не имеют к Украине никакого отношения. Для них Украина лишь место откуда можно попытаться выкачать деньги (ЗВР пока не разграблен - руководство Нацбанка сопротивляется).
 показать весь комментарий
 
У Богдана только жизнь наладилась, а вы тут со своими вопросами....это он еще только разминается... Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - "Наші гроші з Денисом Бігусом" - Цензор.НЕТ 9780
 показать весь комментарий
 
Продублировали зашквар пупса. А то с первого раза не понятно,какое дерьмище до власти дорвалось.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Новое лицо новой власти Богдан на свадьбе в Сен-Тропе у решалы клана Курченка-Януковича, смотрящего за Минюстом времен Порошенка - господина Довбенко. Невеста на свадьбе тоже под стать - известная киевская судебная решала Анна Огренчук.

Следующие 5 лет будет весело. Особенно жалко Зебилов искренне верящих, что новая власть пришла не воровать, а обустоить их нищенское жалкое существование.
 показать весь комментарий
 
 
Ну шо ви вчепились до того богдана? Он хароший! Ето мозгі єго нємного нє того, а так усьо нормально! Он же не віноватий!
 показать весь комментарий
 
Спочатку треба запхати до буцигарні соєвого Мародьора а па савмєстітєльству Баригу ПОПу, шоб здав усі схеми...5 років ця наволочь вкрала в України..Якщо Зеленський буде продовжувати в тих самих традиціях через 5 років теж має відповісти
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Пійди до лікаря, хай він тебе перекодує...
 показать весь комментарий
 
 
За пять лет Пэциного царствия никому и нах... Не нужно было,где отдыхали главы Свынячей администрации Ложкин,Райнин,Шимкив,Филатов.А тут бааа какая новость.Свадьба,у Сан-Тропе.Да еще и кто?Богдан.Мало ли сколько таких Богданов у Вовика еще будет?
 показать весь комментарий
 
Вот когда Лерка Гонтарева при борове цельный год за наш счет отдыхала-вот это паскудство.Еще и зарплату получала как глава НБУ.Вот это было халасе.Да Петины адепты?А Богдан в выходной у Сен-Тропе:"Ааааа,караул,зрааадаааа!"
 показать весь комментарий
 
 
цельная кацапа, ну чого тобі тут шастати
 показать весь комментарий
 
 
Цэ ты до Лерки обращаешься?Так не по адресу.Вона на берегах Туманного Альбиона отдыхает.Или работает?Что впрочем одно и то же.
 показать весь комментарий
 
Убрали в спам мой коммент,что выше был.Про то как Лерка Гонтарева цельный год на посаде главы НБУ в отпуске была.Отдыхала так сказать и харчевалась за наш счет и наши налоги.Вот это по моему был беспредел.А Богдан?В выходной,за свои бабки,и на свадьбе?Ну как то не интересно.Правда.
 показать весь комментарий
 
 
И шо? Секретарша шо должна с президентом парад встречать?
У неё более важные дела.
Не вижу зрады и новости впритык!
 показать весь комментарий
 
Завдяки полеглим та Героям. які пройшли Хрещатиком маємо вільні вибори. На яких такі не вдячні тварі прийшли до влади. Маємо що маємо! Львівського рагуля могила справить!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ЗАВДЯКИ ТВАРЯМ (В ТОМ ЧИСЛЕ; КАК И РАИССИ), КОИХ ВЫ ЗАЩИЩАЕТЕ, И ПОЯВИЛИСЬ ГЕРОИ, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ МЫ ИМЕЕМ СВОБОДНЫЕ ВЫБОРЫ.
ВКЛЮЧАЙ УЖЕ ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННУЮ СВЯЗЬ, ЖыВОТНОЕ
 показать весь комментарий
 
есть бабло, есть независимость, а народу- парад вышиванки
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
ЦЕНЗОР СТАЛ ПРОСТО РОДНЫМ ДОМОМ ПОРОХОБОТОВ......гадят на президента Украины, оскорбляя и унижая его.
 показать весь комментарий
 
 
Біжи Баканову кляузу накатай- обіжений! Марадьори- соєві тролеботи- невмирущі! Бу га га!
 показать весь комментарий
 
Забули ще згадати,що Довбенко-не тільки рєшала в мінюсті,але й юрист Курченка,і ,о удівітєльноє совпадєніє !! Наближений до утікача-олігарха Сергія Курченка директор російської фірми "Газ альянс" Роман Перегудов у неділю, 18 серпня 2019 року, рейсом Відень-Київ прилетів до України

Olga Vasilevskaya-Smagliuk
Мені розповіли, що 18 серпня рейсом Відень-Київ прилетіла цікава особа - права рука Сергія Курченка, директор російської фірми «Газ альянс» Роман Перегудов. Ця його фірма постачає газ на окуповану територію Донбасу і «експортує» звідти вугілля в РФ.
Останні кілька років, як повідомляють джерела, Перегудов проходив у СБУ як свідок по справі з фінансування тероризму. Органи навіть не могли викликати його на допити - уникав. За законом, він мав би бути затриманий і, як мінімум, допитаний на кордоні.
Щоб безперешкодно потрапити на територію України, потрібно було заплатити 30 тисяч доларів. Стільки ж правлять за виїзд. Кажуть, це нормальна такса для працівників Служби безпеки за зустріч і супроводження особи, яка не хоче приковувати до себе увагу прикордонників.
 показать весь комментарий
 
 
Богдан, Довбенко, Курченко, Перегудов, Огренчук... ЗЕ_електорат дав їм владу тому що вони невинні придуркуваті лохи, чи тому що ЗЕ_електорат це найреакційніша частина бувших регіоналів?
 показать весь комментарий
 
Нихай гуляет у нас свободная страна, но если гости и молодые будут у власти то це вже
зграя мародерив и зрада.
 показать весь комментарий
 
"Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса"
Эти нареинтегрируют...
 показать весь комментарий
 
 
Богдан по своему...весело отпраздновал день Независимости (см.видио)

https://youtu.be/_W0uz8PcvKk

Политик посетил праздничную вечеринку в местном ресторане L'Opera.
СМИ нашли в сторис Instagram видео, на котором Богдан поет гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу, которые несли бутылки с шампанским и бенгальским огнем.



 показать весь комментарий
 
 
я відразу зрозумів шо бОгдан патріот,шкода просто що біля преЗЕдента не було і не нашіптував йому правильні слова
 показать весь комментарий
 
Как бе намекает... говорят Дыбенко так и останется состоящим и весь беспредел регистрации также... нет слов...
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх