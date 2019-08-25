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 Политика Украины
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Все про:Довбенко (2) Бигус (39) Богдан Андрей (140) Вавриш (6)

 Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info. ФОТО

Руководитель Офиса Президента Андрей Богдан и известный киевский застройщик Андрей Вавриш три дня, в том числе День Независимости Украины провели на свадьбе "смотрящего" за Минюстом Андрея Довбенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Bihus.info", присутствие Богдана зафиксировали журналисты телепрограммы "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

"Свадьбу праздновали в Сен-Тропе на юге Франции. Богдан прибыл на свадьбу 22 августа, когда молодожены устраивали так называемое "пре-пати". Третий день празднования пришелся на День Независимости. И пока Президент Владимир Зеленский принимал официальные делегации и присутствовал на параде в центре города, руководитель его Офиса отдыхал на частной яхте", - сообщают "Bihus.info".

Отмечается, что избранница Довбенко Анна Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины".

Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Богдан через суд хочет опровержения от СМИ информации о якобы неоднократном пересечении им границы с РФ и Беларусью, - Офис президента об иске их главы к журналистам

Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info 01
Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - Bihus.Info 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144610
 
 
 Топ комментарии
 
Так это давно стало понятно: назначенцы беглого олигарха Бени не имеют к Украине никакого отношения. Для них Украина лишь место откуда можно попытаться выкачать деньги (ЗВР пока не разграблен - руководство Нацбанка сопротивляется).
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У Богдана только жизнь наладилась, а вы тут со своими вопросами....это он еще только разминается... Богдан провел День Независимости Украины на свадьбе Довбенко в Сен-Тропе, - "Наші гроші з Денисом Бігусом" - Цензор.НЕТ 9780
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Продублировали зашквар пупса. А то с первого раза не понятно,какое дерьмище до власти дорвалось.
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Подглядывание в замочные сважины: где криминал?.Хоть объясните где смеяться,а где плакать?
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тот кто решает сегодня на тебя забил и улетел бухать в самый главный праздник страны.
все так?
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Власне кажучи ... а кому яке діло як хтось проводить свої вихідні? Головне, я так розумію, як працюють в робочі дні. Якщо людина залишається на роботі хоч на одну хвилину понаднормово, то такого працівника потрібно звільняти бо він не вміє планувати робочий час.
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Парашенко когда был гавнокомандующим во время активных тяжелых боев и наступления росийских войск вообще на Мальдивы убежал. Порохосрань не хочет етого вспоминать как их главный начальник дезертировал оставив войска, притом еще отвел артиллерию чтобы не дай бог торговых партньоров наши не постреляли. А как наш гениальный пгокугог Луценко отдыхал за бугром и встречался с беглыми криминальными авторитетами о чем то с ними договариваясь, а потом выдавал перлы что Бойко не причастен к вышкам Бойка
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Богдану респект. Зашкваром проплаченных поросят удовлетворен. Лучше никому ничего не обязанный Богдан в Сен-Тропе, нежели обосравшийся мародер в мятом костюме из секонда с пропитой рожей на параде. Миллиардер алкаш и жлоб - это клиника. Боюсь, что соевый барыга долго не протянет. В тюрьме водку не наливают.
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А свадьбу этим деятелям обязательно надо было делать под День независимости? Ватники, что ли?
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😲
Андрейка-бармалейка сделал правильный выбор, если сравнивать какую-то Украину, с её главным праздником за всю историю существования и свадьбой в Сен-Тропе. Боятся ему нечего, он и так уже в ОПе всем заправляет.
Фсьо, Зюзя уже не его лопушок, а он не его Андрейка, а у их любви таки села батарейка.
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А де був генплокулол?.. Хоча і так зрозуміло - зранку десь п'яний валявся, а ввечері з кумом знов пиячив.
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Ну и правильно,а то бы науськивал на марше зе на ушко и злил сою непомерно
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я б на місці Богдана ще поїздив би у пару країн, і анонімно шепнув би журналістам де я буду.
ну познущатися з порохоботів, вони так цікаво верещеть...
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