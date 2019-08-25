 Трамп может пригласить Путина на следующий саммит "Большой семерки", - Bloomberg

Об этом говорится в публикации Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.
"Президент Дональд Трамп говорит, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в США в следующем году, чтобы создать точку соприкосновения с другими странами", - сообщает Bloomberg.
В воскресенье, 25 августа, Трамп выступил в Биаррице, Франция, перед началом дневной сессии G7.
"Ранее он призывал полностью вернуть Путина в то, что когда-то было "восьмеркой", в то время как страны-члены блока отказались принять реадмиссию в отношении России, которая была изгнана из группы из-за ее военных действий в Украине", - напомнили в Bloomberg.
"Я думаю, что гораздо более уместно вернуть Россию", - сказал он. Однако другие мировые лидеры высказались против этой идеи.
Правильно. Это ж зашквар.
https://replyua.net/news/163704-paradoks-posle-soveschaniya-v-opu-vyyasnilos-chto-formula-rotterdam-obespechivaem-samuyu-nizkuyu-stoimost-zakupki-uglya.html
Додаток - планета земля - порт Певек - 69°42'21"N 170°18'04"E, погляньте на шлейфи забруднення в океан
Вітаю чукотку...це в тому випадку якщо доплеве:
Плавучий энергоблок обслуживает персонал из 86 человек. Для них на 6-этажном "Ломоносове" даже предусмотрели бассейн, две бани - финскую и русскую, тренажерный зал, бар и курительную комнату. (побанились, поупражнялісь, напилися і спалили)
Им есть что обсуждать)
Маккейн був правий що заборонив цій потворі бути присутнім на своїх похоронах
Trump and Putin: Agents of Chabad-Lubavitch (+ Trump and Putin's Lubavitch-assigned roles)
пусть сначала пригласит к себе в "оральный кабинет" Белого дома...а там...как понравиться)))
(дамы.. пардон)