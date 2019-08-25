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Все про:G7 (295) Россия (73688) саммит (741) Трамп (2341)

 Трамп может пригласить Путина на следующий саммит "Большой семерки", - Bloomberg

Россия может быть приглашена в качестве гостя в "Большую семерку" в следующем году.

Об этом говорится в публикации Bloomberg, пишет Цензор.НЕТ.

"Президент Дональд Трамп говорит, что "безусловно возможно", что он пригласит Владимира Путина в качестве гостя на саммит "Большой семерки" в США в следующем году, чтобы создать точку соприкосновения с другими странами", - сообщает Bloomberg.

В воскресенье, 25 августа, Трамп выступил в Биаррице, Франция, перед началом дневной сессии G7.

"Ранее он призывал полностью вернуть Путина в то, что когда-то было "восьмеркой", в то время как страны-члены блока отказались принять реадмиссию в отношении России, которая была изгнана из группы из-за ее военных действий в Украине", - напомнили в Bloomberg.

"Я думаю, что гораздо более уместно вернуть Россию", - сказал он. Однако другие мировые лидеры высказались против этой идеи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144609
 
 
 Топ комментарии
 
Не факт, что оба старых мудака доживут до следующего саммита...
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Сидітиме на приставній табурєткє.
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Не факт, что оба старых мудака доживут до следующего саммита...
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Показує Трампушка морквинку Пуйлу. До слідуючого року може й забутися.
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Однако другие мировые лидеры высказались против этой идеи.

Правильно. Это ж зашквар.
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Интересный типок этот Трамп, тут вроде куйла приглашает, а за кулисами включает куйлу гонку вооружений) поведение укротителя)
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Верно. Трамп говорит, обещает. Он вынужден говорить, обещать, ибо от ***** все-таки зависим, бабло нужно отрабатывать. Но говорить не значит жениться. Всегда можно развести руками и от всего откреститься, мол, сенат и конгресс, сякие-такие, не дают мне развернуться (во многом так оно и есть). Поэтому дедушка Трамп говорит одно, а потом делает другое (или же его заставляют делать другое, побив тихонько где-то в туалете Белого дома). А если и пригласит, то, вполне возможно, тоже тихонько попинает где-то в углу. Не просто же так ***** везде со своими кружками шляется.
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не верно.. Америка не столь президентская страна.. сколь парламентская.. И хоть за внешние связи отвечает президент.. парламент ещё должен это утвердить.. А часто парламент делает вопреки.. а не Трамп
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Нормально, може піндоси запросять фуйло постояти збоку, а може передумають....
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Порохососы,Зеленский здесь непричем
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Ассад, Х_йло, Ин не прогадали з Трампом, на його фоні навіть Обама здається яструбом.
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Да у ***** гонору как у Барбоски блох, он в качестве гостя не поедет, поэтому это троллинг
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а шо, там уже чемоданы некому носить?...
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Але ж курва перемкнуло цього рудого довбня на тому *******..Вiн мабуть ще й мастурбує на його свiтлини
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Уявляю як казитимуться порохососи з ублюдками............
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... дивлячись на 1,5 метрового фуйлущу збоку від людей.
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Вибори в наступному році,от і заграє Трампуша з американським ватяним електоратом.
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Трамп и путлер слились в экстазе на почве ненависти к Обаме.Неразлейвода плять.Им вдвоем за отдельным столиком будет о чем поговорить на этом саммите. Трамп может пригласить Путина на следующий саммит "Большой семерки", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6148
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Как так ? Уже не Весьмирснами ? Порохоботы налетай .Свежая зрадонька как клаван всёпрасрал за 3 месяца шо было надбано непосильными трудами сывосечового за 5 лет. А ежели бы не 73% то оон то показал бы этим западным недотёпам где раки у нас зимуют . Раком бы к Доне пополз через моря окияны благать про ихние санкции и напоминать про ихние нетлющие ценности. Пару гей парадов бы по стране провёл и может один даже возглавил чтоб ценности общие показать
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Придурок,пошел на хер со своими порохами и зебуинами.Троляка дырявый.Хватит воду метит ,иди упрись рогом в стену и выпей яду.
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Патлатая кремлядская консерва уже не может сдерживать своё гнильё и вот-вот бомбанёт.
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Ну в 20 году выборы в США и трмплеру будет вряд ли до Вовы из кремля
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Трамп любит ущербных - то с ким чен ыном он "встречается", теперь путлера ему подавай. Старый тролль. Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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По результатам совещания по вопросам энергетики, которое прошло в Офисе президента Украины Владимира Зеленского, выяснилось, что формула «Роттердам+» обеспечивает для украинского государства самую низкую закупочную цену угля для украинского государства - 1741 гривну за тысячу килограмм.

https://replyua.net/news/163704-paradoks-posle-soveschaniya-v-opu-vyyasnilos-chto-formula-rotterdam-obespechivaem-samuyu-nizkuyu-stoimost-zakupki-uglya.html
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Наша шмаркля зелена також всяку херню несе,щоб у центрі уваги бути.
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Тільки ***** за окремий столик з обов'язковою подачею блінов на лопаті Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 2131
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Как петуха на зоне,в отдельный угол,за отдельный столик,с отдельной посудой,со своей дырявой чашкой.
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Отношение Трампа к Путину можно охарактеризовать словами Попандопуло из Свадьбы в Малиновке.... "и шо я в тебя такой влюбленный"
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Попандопуло как то отдал приказ по танкеру, потом за 10 минут до атаки, передумал...
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Зачем публиковать подобные вбросы? Автор деньги отрабатывает?
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Тим часом:"Ядерный "Титаник". Первая в мире плавучая АЭС отправляется на Чукотку
Додаток - планета земля - порт Певек - 69°42'21"N 170°18'04"E, погляньте на шлейфи забруднення в океан
Вітаю чукотку...це в тому випадку якщо доплеве:

Плавучий энергоблок обслуживает персонал из 86 человек. Для них на 6-этажном "Ломоносове" даже предусмотрели бассейн, две бани - финскую и русскую, тренажерный зал, бар и курительную комнату. (побанились, поупражнялісь, напилися і спалили)
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Трамп пусть пригласит ещё и лидера КНДР Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 1879
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Ну как раз и соберутся три девицы под окном,Ким Чен Ын,Трамп и *****))
Им есть что обсуждать)
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пока там пу пригласят, Зе уже на чемоданах...
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Зрадлива і продажна американська політична шльондра рудої масті
Маккейн був правий що заборонив цій потворі бути присутнім на своїх похоронах
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Где там у нас картинка нищего оборвыша, подглядывающего на цивилизацию, через полуоткрытую дверь?... Она, как раз, неплохо дополнит слова Трампа...
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Трам може. Він путєна вже на діючий запросив. Трамп може запросити Путіна на наступний саміт "Великої сімки", - Bloomberg - Цензор.НЕТ 5751
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Один сукин сын просто крадёт и хватает всё, что "плохо лежит", другой "купить" пытается, и обижается на закономерный отказ... Да кретина, два идиота и авантюриста, две ошибки человечества и природы, два недоразумения во все смыслах.
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ну пригласить он может куда угодно..
пусть сначала пригласит к себе в "оральный кабинет" Белого дома...а там...как понравиться)))
(дамы.. пардон)
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