 Вандалы повредили оборудование обсерватории на горе Поп Иван. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает международный научный центр "Обсерватория".
"22 августа в обсерватории на горе Поп Иван неизвестные совершили акт вандализма. Они залезли на медную крышу здания и повредили систему громоотвода", - говорится в сообщении.
"Туристы" вели себя вызывающе и по-хамски, не обращали внимания на дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить.
Стоимость повреждения оценивается в 600 тыс. гривен.
Сейчас здание Обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы по ее восстановлению.
Отмечается, что это не первый случай вандализма.
"Несколько лет назад другие неадекваты так же вылезли на медную крышу Обсерватории и повредили значительную ее часть. После этого случая была установлена аппаратура, которая позволяет фиксировать неправомерные действия граждан на вершине горы", - заявили в Обсерватории.
ЦЕ Ж НЕ ЇХНЄ..
Тут або штрафи, або відразу на місці пи..дити..Аж до крові
Интересно, опознали?
И где была аваковская полиция со своими вертолетами?
А вот многие из тех, кто его буквально проклинал, сегодня пишут, что он молодец.
Да и новая власть уже заявила, что он может остаться на своем посту.