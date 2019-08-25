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Все про:Карпаты (188) вандализм (432)

 Вандалы повредили оборудование обсерватории на горе Поп Иван. ФОТО

На горе Поп Иван 22 августа в Международном научном центре "Обсерватория" на Прикарпатье неизвестные совершили акт вандализма - повредили систему громоотвода.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает международный научный центр "Обсерватория".

"22 августа в обсерватории на горе Поп Иван неизвестные совершили акт вандализма. Они залезли на медную крышу здания и повредили систему громоотвода", - говорится в сообщении.

"Туристы" вели себя вызывающе и по-хамски, не обращали внимания на дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить.

Стоимость повреждения оценивается в 600 тыс. гривен.

Сейчас здание Обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы по ее восстановлению.

Отмечается, что это не первый случай вандализма.

"Несколько лет назад другие неадекваты так же вылезли на медную крышу Обсерватории и повредили значительную ее часть. После этого случая была установлена аппаратура, которая позволяет фиксировать неправомерные действия граждан на вершине горы", - заявили в Обсерватории.

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Вандалы повредили оборудование обсерватории на горе Поп Иван 01
Вандалы повредили оборудование обсерватории на горе Поп Иван 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144608
 
 
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Оборудование например 6000 стоит, а по бумагах 600 тысяч, разницу отката по карманах, при порохе это нормально было, все со всеми делились.
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москалі звикли до вандалізму..рагулі і хохли-східняки від них особливо не відрізняються за ментальністю..Марішка Дунаєва не дивно що цих молодих дебілів захищає..

ЦЕ Ж НЕ ЇХНЄ..
Тут або штрафи, або відразу на місці пи..дити..Аж до крові
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Вандалы,готы,вест готы ...- Живут в наших сердцах ))
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Тогда, сразу же, в соцсетях просили помощи в опознании этих мерзавцев.
Интересно, опознали?

И где была аваковская полиция со своими вертолетами?
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Ну вы же пять лет его не критиковали. Вот он и продолжает в том же духе.
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Я его никогда и не хвалила. Писала добрые слова только о патрульной полиции, которой больше занимались грузинки.
А вот многие из тех, кто его буквально проклинал, сегодня пишут, что он молодец.
Да и новая власть уже заявила, что он может остаться на своем посту.
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Всі сили було віддано боротьбі з Порошенком...відпочивають...
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А там незрозуміло, гелікоптерний отряд мав би базуватись на Буковині, але наші ніяк не можуть виділити землю , а франківці готові надати, тому поки що нема гелікоптерів.
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камери все зафіксували.... то чому вони ще не в СІЗО? чи поліція в Карпатах займається виключно кришуванням вирубок?
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