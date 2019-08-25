 Вандалы повредили оборудование обсерватории на горе Поп Иван. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает международный научный центр "Обсерватория".

"22 августа в обсерватории на горе Поп Иван неизвестные совершили акт вандализма. Они залезли на медную крышу здания и повредили систему громоотвода", - говорится в сообщении.

"Туристы" вели себя вызывающе и по-хамски, не обращали внимания на дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить.

Стоимость повреждения оценивается в 600 тыс. гривен.

Сейчас здание Обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы по ее восстановлению.

Отмечается, что это не первый случай вандализма.

"Несколько лет назад другие неадекваты так же вылезли на медную крышу Обсерватории и повредили значительную ее часть. После этого случая была установлена аппаратура, которая позволяет фиксировать неправомерные действия граждан на вершине горы", - заявили в Обсерватории.

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