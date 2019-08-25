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 Зеленский поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником, - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских горняков с их профессиональным праздником - Днем шахтера.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественном энергоносителе и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом", - сказано в поздравлении Главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня перед шахтерами встают новые вызовы и ответственные задачи.

"Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Убежден, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан", - отметил Президент Украины.

Глава государства пожелал шахтерам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и весомых трудовых свершений.

"По случаю Дня шахтера Президент впервые за последние годы отметил украинском горняков государственными наградами", - сообщили в пресс-службе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144606
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленський привітав українських шахтарів із професійним святом, - Офіс президента - Цензор.НЕТ 7523

З днем Шахтаря!
Львівських і Волинських, Дніпропетровських, Луганських та Донецьких - українських шахтарів!!!
Зі святом, трударі!
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Це до тебе тепер питання, бо ти обрав цю владу.
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Через фейсбук поздравил?

Разваливает отрасль, а теперь поздравляет.
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А поздоровляв через "Фейсбук"? Бо прямих зустрічей, коли існує зв"язок не односторонній - "сцена - глядацький зал", а "двосторонній", коли і "зал" має право слова, він уникає... Там же, у відповідь на "навішування локшини на вуха", можуть і "за язик піймать"... А тут, якраз, "незручність" - шахтарям заборгували зарплату... Та ще й на державних шахтах... А він же - "Великий і жахливий Трьоххвіст", "головний зніматель з посад"... Точно-б, питання ставить почали... А він - "ні в зуб ногою", у вугільній промисловості, як папуга Кеша, зі старого мультфільму, в області сільського господарства...
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Сегодня утром в Харькове обрушился мост на окружной дороге.По счастливой случайности без жертв.Движение парализовано. мост делался ещё при совке.Добротный железобетонный мост.
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Тут не знаю, в нас наприклад об'їздна на балансі укравтодора а не місцевої влади, вони якби не мають права туда лізти, тобто фінансів на це не передбачено, може в Харкові по іншому.
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Мда, не выдержал мост декоммунизации...
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А фамилии награжденных есть？ и в чем заклбчается их трудовой подвиг за который они получили награды？
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В тому шо у тебе бика,зараз є електрика,і ти смердиш у інтернеті.
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Я за электрику деньги плачу.
Почему комбайнеры и пекари.
Водители и стоматологи не требуют особого уважения к своему труду?
Ты знаешь когда день стоматолога?
Почему президент не позравляет их с профессиональным праздником?
Ты знаешь что если у тебя будет болеть зуб то ты подохнешь в страшных муках без стоматолога?
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Комбайнери і пекарі нормально отримують, про стоматологів вже промовчу, до речі яка смертність на роботі в стоматологів і шахтарів?
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А смертність така, яке виконання ПТБ
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Ок, при максимальному дотриманні правил безпеки, це рівно безпечні професії?
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При ПОВНОМУ виконанні ПТБ і ПТБ - майже безпечні. Але вони і нерівнооплачувані.
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Звісно нерівно, стоматологи зараз жирують, вся Європа робить зуби в серпні.
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Освіти нема, та часу треба 6 років вчитись.
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Пацієнт може вкусити стоматолога за палець.
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До речі, стоматологи виконують складну роботу і не кожен може бути стоматологом. Тому у цьому Світі вони отримують достойну заробітню плату.
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Стоматолог это врач . кто не в курсе . В Украине существует День медицинского работника . Но НЕТ по отдельности дней стоматолога, венеролога , гинеколога , акушера , хирурга , окулиста и т.д Пекари это работники пищевой промышленности .Есть и их День .А шахтёры это шахтёры и их сегодня поздравили.
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Є День стоматолога. 9 лютого. Я завжди вітаю свого стоматолога.
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Электрики в стране...и без праци такого тупого быдла как ты хватает...
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Шахатрі це важка праця, залізь хоча б у колодязь і посиди там.
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Навіть не знаю, хто більше отримує, комбайнер чи шахтар.
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Комбайнер два місяці на рік отримує.
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Не факт, весною він сідає на трактор і оре земельку, теж саме восени .
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Тоді, виходить, що в нього і робота складніша і кваліфікованіша - і комбайнер, і тракторист, і сам собі механік з ремонту техніки, і електрик, і дизеліст... Бо взимку він готує техніку до сезону, та і в полі допомоги ні від кого не чекає.
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Фактично так, це потребує більшої кваліфікації.
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То чому за меншу кваліфікацію платять більше?
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Порялка 80 процентов шахтеров...это на лопате...принцип простой...бери больше...кидай дальше..
И только процентов 20 это специалисты...те которые обслужиыают всю технику и оборудование..
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😀 у меня 11 лет подземного стажа...что это за праця мне рассказывать не нужно...и как там працют тоже...
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Спасибо...правда давно это было...но на пенсию пойти в 50 позволило...
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Я теж пенсіонер, але за віком та стажем☺
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Це він сам згадав, чи у нього є щось типу автопоздравлялки?
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Порохососи,що вам щенеподобається,пан Зеленский вам дозволив іздити на євро номерах аж до кінця року,так що насолоджуйтеся своіми тазиками ,і не бухайте бо впереді п`ять років без Пеца
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Август 2019:
1.08 - День инкассатора
4.08 - День Воздушных Сил ВСУ
8.08 - День войск связи
11.08 - День работников ветеринарной медицины, День строителя
15.08 - День археолога
19.08 - День пасечника
25.08 - День шахтера
31.08 - День авиации, День дальнобойщика
(Календарь профессиональных праздников в Украине на 2019 год, https://korporativus.com/prof/)
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