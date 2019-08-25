 Зеленский поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником, - Офис президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественном энергоносителе и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом", - сказано в поздравлении Главы государства.

Владимир Зеленский отметил, что сегодня перед шахтерами встают новые вызовы и ответственные задачи.

"Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Убежден, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан", - отметил Президент Украины.

Глава государства пожелал шахтерам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и весомых трудовых свершений.

"По случаю Дня шахтера Президент впервые за последние годы отметил украинском горняков государственными наградами", - сообщили в пресс-службе.

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