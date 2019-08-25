 Зеленский поздравил украинских шахтеров с профессиональным праздником, - Офис президента

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Ежедневный упорный труд и высокий профессионализм шахтеров является залогом стабильной работы отечественного топливно-энергетического комплекса, способного удовлетворить потребность национального товаропроизводителя в качественном энергоносителе и обеспечить теплом и светом каждый украинский дом", - сказано в поздравлении Главы государства.
Владимир Зеленский отметил, что сегодня перед шахтерами встают новые вызовы и ответственные задачи.
"Верю, что в процессе реформирования и обновления отрасли мы совместными усилиями достигнем энергетической независимости страны. Убежден, что ваше мужество и преданность делу и впредь будут способствовать устойчивому социально-экономическому развитию государства и повышению уровня благосостояния наших граждан", - отметил Президент Украины.
Глава государства пожелал шахтерам крепкого здоровья, мира, семейного благополучия и весомых трудовых свершений.
"По случаю Дня шахтера Президент впервые за последние годы отметил украинском горняков государственными наградами", - сообщили в пресс-службе.
Разваливает отрасль, а теперь поздравляет.
Почему комбайнеры и пекари.
Водители и стоматологи не требуют особого уважения к своему труду?
Ты знаешь когда день стоматолога?
Почему президент не позравляет их с профессиональным праздником?
Ты знаешь что если у тебя будет болеть зуб то ты подохнешь в страшных муках без стоматолога?
И только процентов 20 это специалисты...те которые обслужиыают всю технику и оборудование..
1.08 - День инкассатора
4.08 - День Воздушных Сил ВСУ
8.08 - День войск связи
11.08 - День работников ветеринарной медицины, День строителя
15.08 - День археолога
19.08 - День пасечника
25.08 - День шахтера
31.08 - День авиации, День дальнобойщика
(Календарь профессиональных праздников в Украине на 2019 год, https://korporativus.com/prof/)