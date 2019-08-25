 Сотрудники российского СИЗО устроили погром в камере фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Исмаилова, - адвокат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает крымский адвокат Маммет Мамбетов.

"Несмотря на то, что моя очередь на встречу с моим подзащитным была ранняя, встретиться с ним мне удалось ближе к обеду. Причиной этого явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН. По словам Рустема это уже второй за последние две недели. Так, новое руководство СИЗО наводит свои порядки. В камере все верх дном. Все переломано. Что искали непонятно. Сам Рустем, конечно же, возмущён происходящим так как это сократило время нашего общения и, естественно, оставило неприятный осадок", - говорится в сообщении.

Адвокат сообщил, что обсудил с Исмаиловым процесс подготовки к предстоящему рассмотрению апелляционной жалобы на приговор.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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