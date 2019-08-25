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 Сотрудники российского СИЗО устроили погром в камере фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир" Исмаилова, - адвокат

Сотрудники российского СИЗО "устроили погром" в камере осужденного к 14 годам лишения свободы фигуранта симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", крымского татарина Рустема Исмаилова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает крымский адвокат Маммет Мамбетов.

"Несмотря на то, что моя очередь на встречу с моим подзащитным была ранняя, встретиться с ним мне удалось ближе к обеду. Причиной этого явился погром, устроенный в его камере сотрудниками ФСИН. По словам Рустема это уже второй за последние две недели. Так, новое руководство СИЗО наводит свои порядки. В камере все верх дном. Все переломано. Что искали непонятно. Сам Рустем, конечно же, возмущён происходящим так как это сократило время нашего общения и, естественно, оставило неприятный осадок", - говорится в сообщении.

Адвокат сообщил, что обсудил с Исмаиловым процесс подготовки к предстоящему рассмотрению апелляционной жалобы на приговор.

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Напомним, 27 марта российские силовики провели массовые обыски в домах крымских татар в оккупированном Крыму. В ФСБ РФ заявили, что задержали 20 участников организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Организация "Крымская солидарность" сообщила, что некоторым крымским татарам во время обыска подбросили запрещенную литературу.

Девятерых задержанных арестовали 27 марта. Еще 11 – 28 марта.

28 марта стало известно о задержании еще троих человек – стримеров и гражданских журналистов "Крымской солидарности". Их тоже арестовали.

Евросоюз и США осудили обыски в домах крымских татар. Министерство иностранных дел Украины потребовало от России прекратить преследования крымских татар в аннексированном Крыму.

По факту незаконных обысков украинские правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности жилья).

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Сотрудники российского СИЗО устроили погром в камере фигуранта дела Хизб ут-Тахрир Исмаилова, - адвокат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144604
 
 
 Топ комментарии
 
Ні, це переслідування татар за те, що вони татари.
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Таке саме у значно більших масштабах було б у інших містах України, з усіма націями, що живуть тут, якби не майже розвалена голодна армія та добровольці не пішли б у бій.
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Я розумію що татар переслідують,але шо це за організація?Це ж не пластуни чи скаути.
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Ні, це переслідування татар за те, що вони татари.
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Я розумію що татар переслідують,але шо це за організація?Це ж не пластуни чи скаути.
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Ну вони хочуть свій арабський халіфат, але виключно політичним шляхом без тероризму. Але це відомості з вікіпедії, усієї суті я не знаю.
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Не має значення,що то за організація у даному випадку.Вона не заборонена в Україні,отже переслідувати того чоловіка кацапи не мають права.
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нет...если вникать и разбираться - это разные организации (я наверное не смогу объяснить...)
Хизб ут-Тахри́р - партия освобождения... декларируемые цели организации - восстановление справедливого исламского образа жизни и Исламского государства (халифата) и воплощения в нём исламской системы, на основе убеждения и переубеждения..

ИГИЛ - исламское государство (транскрипция слова) - террористическая организация...
идеология организации - создание Исламского государства, основанного на шариатском праве и реализации этого плана исключительно с помощью силы и принуждения.

(как то так...но если копнуть глубже - я пасс !)
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Ні, саме більше що робить Хизб ут-Тахрир, це проводить конфернції, жодного теракту, в порівнянні з ними москалі в сто разів більше терористи.
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Таке саме у значно більших масштабах було б у інших містах України, з усіма націями, що живуть тут, якби не майже розвалена голодна армія та добровольці не пішли б у бій.
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Таке саме?На Донбасі загинуло 13 тисяч Українців.
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Буває...........
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"Мстят и пакостят только мелкие подлецы и трусы, которые осознают свою слабость, и понимают, что их оппонент, морально, сильнее их... Сильные натуры - выше подобного..."
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Если б татар было больше, они б уже сами кого-нибудь геноцид или. Животный мир он такой...
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