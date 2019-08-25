 Канада и Великобритания против возвращения России в "Большую семерку"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в офисе главы правительства Канады.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - рассказали у Трюдо

Среди других международных тем, обсужденных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряженность в Персидском заливе и ситуация в Кашмире. "Что касается Гонконга, то они оба подчеркнули важность свободы слова и собраний", - отметили в офисе главы правительства Канады.

Кроме этого, во время беседы речь шла также об отношениях между Канадой и Соединенным королевством после выхода Великобритании из состава ЕС. "Обсуждая Брекзит и будущее торговли между Канадой и Великобританией, премьер-министры Трюдо и Джонсон подтвердили свой интерес к обеспечению того, чтобы граждане и предприниматели Канады и Объединенного королевства и в дальнейшем получали выгоду и процветали от глубоких и продуктивных торговых отношений. Они договорились о скорой встрече торговых представителей для работы над достижением этого результата", - заверили у Трюдо.

Отметим, что встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, которая продолжается в эти дни во французском Биарицце.

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