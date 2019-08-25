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Все про:G7 (295) Трюдо Джастин (107) Джонсон_Борис (122)

 Канада и Великобритания против возвращения России в "Большую семерку"

Россию нельзя возвращать в состав G7 до того времени, пока она не прекратит агрессию против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщили в офисе главы правительства Канады.

Об этом шла речь во время встречи премьер-министров Канады Джастина Трюдо и Великобритании Бориса Джонсона.

"Премьер-министры обсудили отношения с Россией и согласились, что РФ не стоит возвращать в G7, пока она не прекратит агрессию против Украины", - рассказали у Трюдо

Среди других международных тем, обсужденных Трюдо и Джонсоном, была Венесуэла, напряженность в Персидском заливе и ситуация в Кашмире. "Что касается Гонконга, то они оба подчеркнули важность свободы слова и собраний", - отметили в офисе главы правительства Канады.

Кроме этого, во время беседы речь шла также об отношениях между Канадой и Соединенным королевством после выхода Великобритании из состава ЕС. "Обсуждая Брекзит и будущее торговли между Канадой и Великобританией, премьер-министры Трюдо и Джонсон подтвердили свой интерес к обеспечению того, чтобы граждане и предприниматели Канады и Объединенного королевства и в дальнейшем получали выгоду и процветали от глубоких и продуктивных торговых отношений. Они договорились о скорой встрече торговых представителей для работы над достижением этого результата", - заверили у Трюдо.

Отметим, что встреча Трюдо и Джонсона прошла в рамках саммита лидеров стран Большой семерки, которая продолжается в эти дни во французском Биарицце.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон и Трамп в рамках саммита G7 обсудят ситуацию в Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3144603
 
   
 Топ комментарии
 
прописные истины - агрессор должен быть сурово наказан, а контакты с ним портят репутацию.
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УКРАИНЦЫ -БЕГИТЕ ПРОЧЬ ОТ РУСКОГО МИРА -ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ -РОСИЯ ЭТО - ЧУМА -СПИД -СИФИЛИС И РАК В ОДНОМ ФЛАКОНЕ -ЗАМЕШАННОМ НА ТОТАЛЬНОЙ И МНОГОУРОВНЕВОЙ ЛЖИ
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Тут пишут о встрече премьеров этих двух стран.
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А что Меркель уже за возвращение, ещё три дня назад была против...
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Тут пишут о встрече премьеров этих двух стран.
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Хоть 2 страны из семерки имеют не слабоумных правителей и вменяемые.
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Я имею ввиду только из тех стран,которые в G7.
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прописные истины - агрессор должен быть сурово наказан, а контакты с ним портят репутацию.
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Хахахах ну это мощная санкция против России.
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Знаєш, чому дорівнює безкінечно велика сума безкінечно малих величин?
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когда ценой войны есть жизни людей нужно эту падаль принуждать к миру сейчас же без промедлений
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а чому дорівнює безкінечно велика сума безкінечно малих величин?
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Контактов с бандитом не прекращают,но в приличное общество пока не пускают.Говорят апгрейд по Украине нужен.Поматросили и бросили.Даже Меркель дульку Моське свирепому скрутила.
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тут буде мало коментів, бо песиків такі дрібниці не цікавлять.
Їм набагато важливіше вчорашнє місцеперебування Богдана, ніж повернення рашки у Ж-7
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А це якраз і залежить від "Блазня" та його "блазенят"... Якщо "Блазень" відкрито "забив", на "Марш захисників" (хоча там народу було набагато більше, ніж на його "балет-шоу", під назвою "Хода гідності", до тогож, головні учасники - воїни, туди були відправлені в наказовому порядку), а його головне "блазеня" поїхало кьянті і грапу смоктать, в Сен-Тропе, то ми й думаємо - " чи це ті люди, яких бентежить доля України?" . Так що, як себе буде вести "партія 95-го кврталу", так будуть реагувать і в "G7"...
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ти вже давно не думаєш, не бреши
ти як баба, чітко знаєш на 100%. Не думаєш, а знаєш. Як баба. Як тупа безграмотна баба.
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Повтори ще кілька разів:"ти вже давно не думаєш, не бреши ти як баба, чітко знаєш на 100%. Не думаєш, а знаєш. Як баба. Як тупа безграмотна баба."
Буде більш доказовіше і аргументованіше...
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Мене цікавить думка України. Слуги народу проти чи за?
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Похмелись спочатку!
А потім вже задавай питання, а то зовсім не зрозуміло, що ти хочеш )))
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Це зрада,чи перемога?Соїві поясніть?
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Ждут методички))
Плюс это новость припала на пересменку))
Чем ближе 29-ое августа, тем хуже у них дела обстоят...
Говорят, что вся надежда на слепой траст )))
Но слепой траст, настолько слепой, что в упор не видит порохоботов)))
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может анакондовцы ждут твита от консервы-пономаря?
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И соколиха с арестантом притихли . Ну как там флот британский ? Доплыл ли до Одессы наконец после инцидента с нашими катерами в керченском проливе .В ноябре прошлого года.Вышел на берег.Смотрю-нет пока .....Наверное ещё на марше Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 4030
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А цензоровские хрюкоботы ЗА, здорово шо это дерьмо почти никто не читает
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УКРАИНЦЫ -БЕГИТЕ ПРОЧЬ ОТ РУСКОГО МИРА -ЗАЩИЩАЙТЕСЬ ДО ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛИ КРОВИ -РОСИЯ ЭТО - ЧУМА -СПИД -СИФИЛИС И РАК В ОДНОМ ФЛАКОНЕ -ЗАМЕШАННОМ НА ТОТАЛЬНОЙ И МНОГОУРОВНЕВОЙ ЛЖИ
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чума спид сифилис и рак, хорошо сказал. на самом деле все еще хуже
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А хто-небудь пояснить мені, фіглі Рашка взагалі в цій вісімці опинилася? Ну в неї ж там найслабша економіка! Чому в вісімці москалі, а не Китай, наприклад, який скоро США обжене?
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По ВВП, Китай, США уже обогнал, поэтому его в G7 и нет. Там надо послушных держать. Это мертвая тусовка, их саммиты, как поминки.
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Так што это получаицца, казламордые кацапы будут и дальше сасать сидя на бутылке, што-ль ??? Канада та Велика Британія проти повернення Росії до "Великої сімки" - Цензор.НЕТ 830
Слозімєшайутмнєґаваріть...


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Так в чому проблема?
Росія здається - сама не піднімала питання про повернення в цю "сімку"
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