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 Политика Украины
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Все про:День независимости (728) Франция (2106) Довбенко (2) Богдан Андрей (140)

 Богдан отмечал День Независимости Украины в Сен-Тропе, - СМИ

Глава Офиса президента Андрей Богдан не присутствовал на торжественных мероприятиях 23 и 24 августа, поскольку отмечал свадьбу друзей в Сен-Тропе во Франции.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "LB.ua".

23 августа владелица юридической фирмы LCF Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко праздновали свадьбу. Официально брак был заключен ещё в декабре прошлого года, но торжественные мероприятия устроили сейчас. По словам источников, Огренчук беременна.

Богдан отмечал День Независимости Украины в Сен-Тропе, - СМИ 01

Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины".

Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.

На сайте Андрея Довбенко указан адрес его офиса - КВЦ "Парковый". Именно там размещался штаб сначала кандидата в президенты Владимира Зеленского, а затем и партии "Слуга народа".

Богдан отмечал День Независимости Украины в Сен-Тропе, - СМИ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144602
 
   
 Топ комментарии
 
"Зробимо їх разом "
Ха, ха...
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Нічого він не отримає. Пам'ятаєш як ми чекали що в кацапів холодильник переможе -таки телевізор?- Цього не сталося. Більше того - і у нас телевізор переміг. Дивним чином зникла корупція, зубожіння, війна. Народ славить свого Вождя і вдячний Зеленському за сите і мирне життя.
Скажу більше- навіть якщо українці знову їстимуть своїх дітей, як в Голодомор- поки не відімкнуть телебачення команді Зе нічого не загрожує.
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Цензор, спасибо за подробности. Ну как бы я жил, не зная, что невеста в Сен-Тропе беременна. Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе - Цензор.НЕТ 5380
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посмотрим долго ли будут ныть об этом зебилы, про Порошенковы Мальдивы плакали 5 лет )
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Позже журналисты "Схем" заявили, что отпуск Порошенко на Мальдивах стоил около полумиллиона долларов. Вместе с тем, журналисты отметили, что без ответов остались ряд вопросов, в частности, каким образом осуществлялась оплата за перелет и проживание, в какую общую сумму обошелся отдых, кто был вместе с президентом на борту самолета, а также встречался ли Порошенко с кем-то из официальных лиц других стран, политиками или бизнесменами во время своего пребывания на Мальдивах и проходил ли он паспортный и таможенный контроль во время вылета и прилета. Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе - Цензор.НЕТ 757 Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе - Цензор.НЕТ 338
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Хм.... Тобто, Порошенко відпочивав за власний рахунок, а не за гроші з держбюджету, як ти тут розпинався останні три роки?
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І Шо? Маючи міліардні статки він не може витратити такі гроші? Він же їх не з бюджету вкрав... Пошукай ще Шо він десь тіпа п'яний, кацапсячі пропагандони беруть ролик та конвертують його с меньшою швидкістю й викладують його, а примітивна бидлота це хаває...
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А що ви порівнюєте,то ж "барига і марадьор",а ці ж "слуги народу".
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Цезор це порохоботний ресурс-тому Не Так
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Чому ти тоді тут сереш? За такою логікою він може бути і зеботним.
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ну вообще иногда люди разумные подавляют порохосрань, но все же с четко организованной и здорово оплаченной рошено-ахметовской фабрикой грез отдельным людям сложно бороться
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Поїхали розумом диванні ЗЕбіли,коли картавого чорта вибирали.
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Зате падлошенко був у Києві як положено, і нічого що в морду полювали 😂
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Ох и зрада зрадная.
Вот если бы он вчера крутился возле Зеленского, то свиноферма визжала вот опять этот Богдан рядом с Зеленским.
Не крутился? Получи новую зраду - самым наглым образом свалил за бугор.
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ну не хрюкнешь, серебрянников мальдивский ***** не даст...думаешь им легко все время врать , этим лаптям рошеновским ???
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кацап мову вчи та шануй її і цензор не засирай мокшанським діалектом
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Вірний нік у тебе кацап-Тєбє отсюда, в мокшанскіє *****
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я за тебя козломордый переживаю , шоб ты без гугла хоть прочитать мог
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А ти шовініст ще той!
Ти за якою ознакою українців з Цензора женеш? От ти і є падлюка-провокатор !
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Прес-секретар Президента Юлія Мендель припустилася небаченого хамства у спілкуванні з журналістами. Мало того, що вона не забезпечила переклад промови виступу Президента державною мовою, так ще на прохання журналістів надати його вона відповіла, дослівно, "Можу почати суржиком, спеціально для 5 каналу."
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Ну да лучше на Мальвинах чем на хронте. Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе - Цензор.НЕТ 1115
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Я не знаю, яке відношення ти маєш до фронту, але мій син вчора вдягнувши ордени пройшов Маршем Ветеранів і разом з побратимами отримав повагу і вдячність українців.
Я нажали старий. Хоча вважаю, що це наша війна, мого покоління. І ми переклали її на плечі наших дітей. Тому ніколи не вибачу Порошенка за теб що в той. Час, коли хлопці гинули в Іловайському котлі, він проводив паради, чіпляв зірки і ордени генералам, обіцяв, що техніка з параду зразу поїде на фронт. Я три ночі прислухався, бо живу поряд з трасою, якою на Донбас техніку ганяли. Була суцільна тиша. І син казав, що так нічого і не дочекалися.
Не пробачу мальдівській тварі смерті синових товаришів, смерті наших синів!
То я після цього не українець?
А ти мені про Ізю і Сару.
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То я після цього не українець?)) Ты зебил . Особая порода людей к национальности отношения не имеющая Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе - Цензор.НЕТ 801 ..

Сыну твоему ( если он действительно у тебя есть ) не стыдно отдавать честь уклонисту ?? Спроси его . Потом отпишешься , скажешь , как ему . Рука не болит . ? Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе - Цензор.НЕТ 3815 .
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Кращому президенту кращу труну, кращий надгробок, кращі всенародні поминки! Заслужив у народа!
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А шо Гаврюша , не нравится Богдан відзначав День Незалежності України в Сен-Тропе - Цензор.НЕТ 2891 ..?? "Кушай не обляпайся ".. !
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В Сен-Тропе чувствуешь себя действительно независимым украинцем.
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ви впевнені,що хоч десь він відчуває себе українцем?В біографії про батьків нічого--також безбатченко.Але є інші батьки------З грудня 2007 по березень 2009 року помічник народного депутата Андрія Портнова.З 2007 по 2010 рік - заступник Міністра юстиції Миколи Оніщука.19 грудня 2010 призначений Миколою Азаровим заступником Міністра Кабінету Міністрів України - Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики,З весни 2014 року - радник голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського, з 2015 року - його особистий адвокат.На позачергових парламентських виборах 2014 року балотувався за списками Блоку Порошенка під № 74, однак до Верховної Ради VIII скликання не пройшов[17]. 2016 року з'їздом партії був виключений зі списку разом з іншими 12 кандидатами[18]. Оскаржував це рішення у суді, однак суд не задовольнив позовні вимоги Богдана.==знайшла про батька--родился во Львове в семье юристов-теоретиков. Его отец - Иосиф Богдан преподавал право во Львовском университете.Получает важную должность заместителя министра юстиции во втором правительстве Юлии Тимошенко. В 2015 году Андрей Богдан был адвокатом «правой руки» олигарха - Геннадия Корбана. Андрей Богдан стал теневым «решалой» президентской кампании Владимира Зеленского, координируя невидимую часть айсберга в виде полетов к Коломойскому, встреч с представителями власти и прочие переговоры, о которых не пишут в СМИ. При этом видимая часть айсберга все это старательно опровергала. Так, спикер кампании Зеленского - Дмитрий Разумков - заявлял, что Богдан в Зе-команде на птичьих правах и исполняет роль юрисконсульта. После победы Зеленского Богдан стал человеком, который озвучивает волю избранного президента, пока тот сидит с умным видом
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де поросячі верески про Пецю і мальдіви, Пеці можна а цим поросятам з блазнем під кайфом що зя в день незалежності, патріоти кремля і своєї кишені
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а коли гавнокомандувач Педро по фальшивому паспорту покинув воюючу країну і пузо грів на Мальдівах ? це нормально?
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То ,що порох-гавнюк зрозуміло,не логічно було просто велику купу малороського лайна замість нього вибирати.
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За яким принципом ти поділяєш громадян України на істинних українців і малоросів? Ну себе ти ж звісно не відносиш до малоросів? Мабуть до вищого сорту українців? Тобто ти провокативно настроює українців проти українців? І в цьому ти вбачаєш патріотизм?
Ти прото провокатор, що працює на рашкостан і *****.
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Малороси - ті, хто обирає такого, хто все життя принижував гідність українців.
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Великий Патриот Украины Богдан!!!!

День Независимости праздновал в Сен-Тропе!!! Он там защищал Украину от оккупантов!!!!
Тремя коктейлями уничтожил 5 танков!!!!

А Вы рабы голосуйте дальше за Зепокращення!!!
Эпоха бедности прошла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Слава Зебилам!!! Слава Зеленой Сопле!!!!
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Жизнь у этого, непонятно кто, удалась. Как бы и не при делах, а управляет целой, и не малой страной. Давайте порадуемся за незнамо кого🤔
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Некоторые СМИ пошли немного дальше в освещении этой информации.Так "Зеркало недели": "По данным источника журналистов, в пятницу, 23 августа, Богдан посетил свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук на Лазурном берегу Франции в Сен-Тропе.Как пишут "Наші гроші", учредитель ООО "Юридический союз "Эврис" Андрей Довбенко известен тем, что фигурирует в бумагах проекта Yanukovychleaks как юрист в организации Сергея Курченко. Он также "контролирует" частных и государственных исполнителей Министерства юстиции."
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На сайте Андрея Довбенко указан адрес его офиса - КВЦ "Парковый". Именно там размещался штаб сначала кандидата в президенты Владимира Зеленского, а затем и партии "Слуга народа".Источник: https://censor.net.ua/n3144602

Ой, так это ж вертолётная площадка Януковича?
Жирный кусок отхватил пацан!
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Для богдана це ніяке не свято. А ось брателли - то святе.
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Мальдивы,Мальдивы нельзя,плохо, а Сен-Тропе можна?или слуге простительно
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