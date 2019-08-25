 Богдан отмечал День Независимости Украины в Сен-Тропе, - СМИ

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники "LB.ua".
23 августа владелица юридической фирмы LCF Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко праздновали свадьбу. Официально брак был заключен ещё в декабре прошлого года, но торжественные мероприятия устроили сейчас. По словам источников, Огренчук беременна.
Огренчук и Богдан состояли в "Ассоциации юристов Украины".
Отметим, что президент Владимир Зеленский включил Огренчук в состав Комиссии, которая будет работать над реинтеграцией Донбасса.
На сайте Андрея Довбенко указан адрес его офиса - КВЦ "Парковый". Именно там размещался штаб сначала кандидата в президенты Владимира Зеленского, а затем и партии "Слуга народа".
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Вот если бы он вчера крутился возле Зеленского, то свиноферма визжала вот опять этот Богдан рядом с Зеленским.
Не крутился? Получи новую зраду - самым наглым образом свалил за бугор.
Ти за якою ознакою українців з Цензора женеш? От ти і є падлюка-провокатор !
Я нажали старий. Хоча вважаю, що це наша війна, мого покоління. І ми переклали її на плечі наших дітей. Тому ніколи не вибачу Порошенка за теб що в той. Час, коли хлопці гинули в Іловайському котлі, він проводив паради, чіпляв зірки і ордени генералам, обіцяв, що техніка з параду зразу поїде на фронт. Я три ночі прислухався, бо живу поряд з трасою, якою на Донбас техніку ганяли. Була суцільна тиша. І син казав, що так нічого і не дочекалися.
Не пробачу мальдівській тварі смерті синових товаришів, смерті наших синів!
То я після цього не українець?
А ти мені про Ізю і Сару.
Сыну твоему ( если он действительно у тебя есть ) не стыдно отдавать честь уклонисту ?? Спроси его . Потом отпишешься , скажешь , как ему . Рука не болит . ? .
Ти прото провокатор, що працює на рашкостан і *****.
День Независимости праздновал в Сен-Тропе!!! Он там защищал Украину от оккупантов!!!!
Тремя коктейлями уничтожил 5 танков!!!!
А Вы рабы голосуйте дальше за Зепокращення!!!
Эпоха бедности прошла!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Слава Зебилам!!! Слава Зеленой Сопле!!!!
Ой, так это ж вертолётная площадка Януковича?
Жирный кусок отхватил пацан!