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 Наемники РФ 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ни один украинский военнослужащий не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики осуществили 4 обстрела: неподалеку Марьинки, Павлополя и дважды неподалеку Водяного.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано", - добавили в штабе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144601
 
 
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Зеля вже прокинувся ?
Прочитав кількість обстрілів в есемесах ?
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Вони ще сплять. Вдвох. А Лєнка на килимку біля ліжка.
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Ні. Богдан зустрічав свято в Сен-Тропе.
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Да что вы на него нападаете? Вроде при многочисленных перемирьях при Порошенко не стреляли
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При многочисленных перемириях при Порошенко, ОБСЕ не фиксировало больше обстрелов, чем штаб ООС. Да и фортификационные сооружения мы не разбирали...
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