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Все про:крылатые ракеты (22) НАТО (6435) Моравецкий Матеуш (44)

 Решение о размещении ядерных ракет в Европе должно принимать НАТО, - Моравецкий

Размещение в Европе ядерных ракет средней дальности должно обсуждаться в рамках НАТО и там должно быть принято решение.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкой медиагруппе Funke и французской газете "Ouest-France", пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

В начале августа прекратилось действие Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который США и СССР подписали в 1987 году. Россия не придерживалась постановлений этого документа. "Поэтому я понимаю опасения НАТО", - сказал глава польского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Учитывая прекращение действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности Украина активизирует диалог с НАТО, - МИД

Матеуш Моравецкий - решительный сторонник подписания нового, более широкого соглашения о разоружении. "Мы должны готовить новый договор о разоружении, в котором будет учтен также Китай", - сказал премьер-министр. По его словам, "угроза свободному миру идет не только из Москвы, но и из Пекина".

Напомним, в декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признавали, однако утверждали, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

1 февраля госсекретарь США Майкл Помпео объявил, что со 2 февраля его страна приостанавливает действие договора 1987 с СССР об отказе от размещения ракет малой и средней дальности. Решение США связано с тем, что Россия существенно нарушает условия договора.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

2 августа официально прекратил действовать российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности .

Также читайте: Ядерный договор между США и Россией официально прекращает действие

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3144597
 
   
 Топ комментарии
 
Цензор мне показывает рекламу концерта Шапито 95. ЧТо за издевательство, я этого говна не смотрю с чего вы взяли что мне интересна такая реклама???

О боже..а я то то думаю откуда сколько клоунов, шутов и администраторов в этом Шапито 95..они ещё и "Жиночий Квартал" сделали...пипец разводят лохов по полной..
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Це ватник ЗЕ з міста-фортеці, яка не здавалася тільки албанцям, циганам і продавцям цукрової вати.
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Кацапів треба втягувати у нову гонку озброєнь, а підписи з ними зайві.
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Совет форумчанПравила форума
 
Роися не разооружится, и на новое СОИ не купится. Теперь разводить будет она. И уже разводит. Новой ядерной то ли ракетой, то ли торпедой, которая как будто бы взорвалась. И даже вроде бы с трупами и ранеными. Но которых никто не видел и не знает - секретность.
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давай еще. больше мордовских вундервафель. быстрее сами денатурализируетесь.
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Первая жертва кацапских мультиков. Любуйтесь.
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Це ватник ЗЕ з міста-фортеці, яка не здавалася тільки албанцям, циганам і продавцям цукрової вати.
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Народна кацапська забава - серанути в штани і робити вигляд, що все нормально і нічого такого не сталося.
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Для чого підписувати з росією договори, якщо вона їх не збирається виконувати? Треба розміщувати ракети в Європі та країнах, які не проти їх мати. Після розміщення ЯЗ в Криму по факту перестав діяти Будапештський меморандум і ЯЗ можна розміщувати в Україні, хоча наша нова влада не збирається це робити.
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Можно. А зачем? 20-ти подлодок с 24 ракетами в каждой уже недостаточно?
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Недостатньо, бо мова про ракети малої та середньої відстані.
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И? Что такого нельзя сделать с рашкой ракетами более дальними?
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Читай статтю
Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его. Источник: https://censor.net.ua/n3144597
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Прочитал? Теперь своими словами. Допустим Рашка умрёт на 10 минут позже, чем было бы с РСМД. Ну и что? Из-за этих 10 минут стоит упираться?
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Бачу, що ви не розумієте можливість побудови ПРО росією проти ракет, що довше летять. Проти ракет малої відстані ПРО сьогодні неможлива.
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Чего-чего? Про ПРО Рашки уже смешно. А про то, что от ракет средней дальности его построить сложнее, чем от МБР уморительно
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Хто побудував ефективну ПРО проти ракет малої відстані?
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Али, если просто ракеты ставить и ничего не подписывать
с какого горшка лошадь будет нюхать?
а там подписанты примерно такие же - они кушают, нюхают и заморачиваются и хотят так и дальше делать... - ето военным копать,
котам тоже нужно отстегнуть в рот... хоть они 300 раз не причем.
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Кацапів треба втягувати у нову гонку озброєнь, а підписи з ними зайві.
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Цензор мне показывает рекламу концерта Шапито 95. ЧТо за издевательство, я этого говна не смотрю с чего вы взяли что мне интересна такая реклама???

О боже..а я то то думаю откуда сколько клоунов, шутов и администраторов в этом Шапито 95..они ещё и "Жиночий Квартал" сделали...пипец разводят лохов по полной..
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смотришь смотришь....
ето гугловская реклама - и она тебя вычислила
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Не согласен. тут какая то от фонаря..вот ещё лоторею Мегалот показывает..но я вообще этим не интересуюсь и не играю в лоторею. С Права Джип Гранд Чироки но я этим вообще не интересуюсь..Доступные ноутбуки - нафиг не волнуют вобще...от фонаря лепит.
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Пффф, а у меня ваще - станок плазменной резки для раскроя металлических листов. Мистер Гугл меня с кем-то перепутал.
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Прийдеться Вам купити цей станок і різати кацапів за його допомогою🧐
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пол года назад искал на гугле шурупы саморезы определенной длины...
уже все сделано 125 раз и забыто - моя реклама про шурупы
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искусственная нейронная сеть. у нас тут все вундервафли заточены.
например,в разговоре по сотовому обмолвлюсь о том что хочу купить нож. пару дней сыплют рекламой ножей.
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Мокши - нация пафосных ссыкунов - вундервафлей, которые во время войны тихо сидят в берлоге, а после войны громко бегают с флагами.
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Как жешь до тебя долго доходит.
У каждого приличного коцапа-вундерфавли есть дедушка 60 лет, лично водружавший флаг над рейхстагом.

Дошло нет Ватник Иванович Пуйло?
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