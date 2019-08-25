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 Общество
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Все про:ОБСЕ (3735) Станица Луганская (50)

 Наемники РФ разбирают стену на своей бывшей передовой позиции в районе Станицы Луганской, - СММ ОБСЕ

23 августа наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований разбирали стену на своей бывшей передовой позиции, а работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям вырубали деревья и срезали ветви на участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, команда СММ видела, как на подконтрольны правительству участок разведения вошли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в сопровождении четырех транспортных средств (включая белый бронеавтомобиль).

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"В тот же день на участке разведения члены патруля Миссии видели 8 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 6 работников ГСЧС, которые рубили деревья и срезали ветви в полях к западу от дороги и к северу от разрушенной секции моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска), а также бульдозер, самосвал и кран, стоявшие рядом с бывшей передовой позицией Вооруженных сил Украины", - говорится в отчете. Эту информацию подтверждают в пресс-службе ГСЧС.

Команда СММ также видела, что маршрутный автобус и гольф-кар продолжают перевозить людей в обоих направлениях между контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины и разрушенной секцией моста.

"В двух случаях на КПВВ к северу от моста члены патруля Миссии видели около 500-800 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов и 150–400 человек в очереди в противоположном направлении. В течение дня на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста наблюдатели видели равномерный поток пешеходов", - уточняется в документе.

"На бывшей передовой позиции вооруженных формирований к югу от разрушенной секции моста наблюдатели видели 4 членов вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК", а также видели, как 5 членов вооруженных формирований извлекали заполненные песком покрышки из стены передовой позиции и относили их в место примерно за 10 м к югу. В тот же день вблизи блокпоста вооруженных формирований к югу от моста наблюдатели видели, как 6 работников подрядной организации строили укрытие для гуманитарной организации", - сообщаем СММ.

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24 августа команда наблюдателей видела, как военнослужащие Вооруженных сил Украины извлекали заполненные песком покрышки из стен и крыши их бывшей передовой позиции к северу от разрушенной секции моста. Наблюдатели также видели, что военнослужащие Вооруженных сил Украины при помощи крана извлекали 9 больших бетонных плит с участка к югу от бывшей передовой позиции. В то же время команда Миссии видела, как члены вооруженных формирований извлекали заполненные песком покрышки из стен их бывшей передовой позиции, расположенной непосредственно к югу от разрушенной секции моста.

Источник: https://censor.net.ua/n3144595
 
 
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на хріна це робиться,- ні хрена не розумію(пробачте за тавтологію)...Може, хто пояснить, яка користь від цього українцям?
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Что бы народ от туда, к нам лынул. Нести сруский мир. Будет ещё закон от слуг по Донбассу. Где все Украина с распрастертыми объятьями обнимет донбас и простит.
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помните тему про "рехферендум по вступлении в НАТО"? Надо разбавить голоса рузьким быдлом. А потом скажут "ви зробили це разом!"
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ну прям не смм обесее, а раневская, из "золушка-47" - "прынц глянул - 5 раз, посмотрел - 4, окинул оком - 3,....". далі буде.
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Розслідування: Разумков володів мережею ломбардів «Про100Кредит», але потім переписав бізнес на дружину

https://thebabel.com.ua/news/34680-rozsliduvannya-razumkov-volodiv-merezheyu-lombardiv-pro100kredit-ale-potim-perepisav-biznes-na-druzhinu

https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/glava-slugi-naroda-perepisal-na-jenu-set-lombardov---tsjr

P.S. Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.

Наемники РФ разбирают стену на своей бывшей передовой позиции в районе Станицы Луганской, - СММ ОБСЕ - Цензор.НЕТ 7490
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Вы все все врёте,они не такие, это это провокация. 😁
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На Черкащині науковці знайшли могилу Богдана Хмельницького, яку шукали 300 років

Досі усі пошуки поховання Хмельницького до такої глибини не доходили, тож могила гетьмана вважалась сплюндрованою і не знайденою.
За мить до історичного відкриття - сотні років про поховання українського гетьмана Богдана Хмельницького лише переповідають легенди та шукають. І ось сьогодні після останніх досліджень за ************ технологіями українські геофізики на тривимірному зображенні виявили імовірну крипту поховання українського гетьмана.

Пошук місця його захоронення вважають чи не найбільшою інтригою історії України останніх століть. Маштабні пошуки за допомогою археологів, геофізиків та істориків тривали понад пів року і виявили докази, на які ніхто уже і не розраховував. Відео https://tsn.ua/********/pislya-300-rokiv-poshukiv-naukovci-znayshli-mozhlive-pohovannya-getmana-bogdana-hmelnickogo-1368447.html
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