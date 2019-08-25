 Наемники РФ разбирают стену на своей бывшей передовой позиции в районе Станицы Луганской, - СММ ОБСЕ

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, команда СММ видела, как на подконтрольны правительству участок разведения вошли работники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в сопровождении четырех транспортных средств (включая белый бронеавтомобиль).
"В тот же день на участке разведения члены патруля Миссии видели 8 военнослужащих Вооруженных сил Украины и 6 работников ГСЧС, которые рубили деревья и срезали ветви в полях к западу от дороги и к северу от разрушенной секции моста вблизи Станицы Луганской (15 км к северу от Луганска), а также бульдозер, самосвал и кран, стоявшие рядом с бывшей передовой позицией Вооруженных сил Украины", - говорится в отчете. Эту информацию подтверждают в пресс-службе ГСЧС.
Команда СММ также видела, что маршрутный автобус и гольф-кар продолжают перевозить людей в обоих направлениях между контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины и разрушенной секцией моста.
"В двух случаях на КПВВ к северу от моста члены патруля Миссии видели около 500-800 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов и 150–400 человек в очереди в противоположном направлении. В течение дня на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста наблюдатели видели равномерный поток пешеходов", - уточняется в документе.
"На бывшей передовой позиции вооруженных формирований к югу от разрушенной секции моста наблюдатели видели 4 членов вооруженных формирований с нарукавными повязками с надписью "СЦКК", а также видели, как 5 членов вооруженных формирований извлекали заполненные песком покрышки из стены передовой позиции и относили их в место примерно за 10 м к югу. В тот же день вблизи блокпоста вооруженных формирований к югу от моста наблюдатели видели, как 6 работников подрядной организации строили укрытие для гуманитарной организации", - сообщаем СММ.
24 августа команда наблюдателей видела, как военнослужащие Вооруженных сил Украины извлекали заполненные песком покрышки из стен и крыши их бывшей передовой позиции к северу от разрушенной секции моста. Наблюдатели также видели, что военнослужащие Вооруженных сил Украины при помощи крана извлекали 9 больших бетонных плит с участка к югу от бывшей передовой позиции. В то же время команда Миссии видела, как члены вооруженных формирований извлекали заполненные песком покрышки из стен их бывшей передовой позиции, расположенной непосредственно к югу от разрушенной секции моста.
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P.S. Як це мило й символічно, що мережею ломбардів володіє саме голова СЛУГ Уроду.
Досі усі пошуки поховання Хмельницького до такої глибини не доходили, тож могила гетьмана вважалась сплюндрованою і не знайденою.
За мить до історичного відкриття - сотні років про поховання українського гетьмана Богдана Хмельницького лише переповідають легенди та шукають. І ось сьогодні після останніх досліджень за ************ технологіями українські геофізики на тривимірному зображенні виявили імовірну крипту поховання українського гетьмана.
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