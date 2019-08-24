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 Технологии
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Все про:ракеты (816) Южмаш (35) Южное (2)

 Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ

23 августа впервые за время новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБ "Южное".

Уточняется, что прошел прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4", спроектированный КБ и изготовленный на "Южмаше".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине испытали детали новой ракеты-носителя "Циклон-4"

"Это заключительные и важнейшие испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4" - именно он будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку", - говорится в сообщении.

Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, констатируют в КБЮ, двигатель степени включался пять раз, как и было запланировано конструкторами.

"Испытания признаны успешными!", - резюмируют в КБ.

Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ракету Vega с украинским двигателем успешно запустили с космодрома Куру. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3144592
 
   
 Топ комментарии
 
Робот Фьодор закурив на орбіті))Привіт Ху"лу))
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Не переживайте, зараз запросто тут зраду зліплять х цієї новини.
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Слабо? Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 570
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давно пора - а где же достижения рошена? Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 5376 Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 5376
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А шо?!!!
Рошен больше не делает канхфеты? Рошен делает ракеты?
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гавно кстати конфеы - да и 100500 рехВорм гавно - ибо нету ))
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Пей зеленку! Будешь ооочень задоволеный!
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Итак, чья это заслуга: Пороха или Зе' - вот в чем вопрос? Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 6706
И, главное, как это приписать Зе', чтобы это выглядело зрадой
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при пороху ротердам+ була зрада зрадна

ротердам+ при преЗЕденті це перемога чи зрада
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вротердам остаося только у порохоботов и пса )))
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Не переживайте, зараз запросто тут зраду зліплять х цієї новини.
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ни того и ни того, талантливые ученные+совковое наследие
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Такие разработки итог многолетней работы, клован точно там не при чём, скорей всего и Порох
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Ну Зе точно ні - двигун ракети за 2 місяці не зробиш... Щодо Пєті - неясно - двигун могли 3-5 років проектувати, а могли і 10-12...
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нащо ви заморочуєтесь? просто трольте ватанів типу суса або фанатів ЗЕ
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Слабо? Впервые в новейшей истории Украины проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом, - КБЮ - Цензор.НЕТ 570
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Alex Magic, давай зіграємо в гру. Кожен називає в реплаі 3 прізвиська Зеленського.
Я починаю.
Зассиха, ЗеЛупа, ВаЗЕлін
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Слышал вчера, слышал. И сразу понял, что какой-то движок относительно маломощный. Когда при совке испытывали первые ступени баллистических ракет, у меня рюмки в серванте звенели и двигались - полигон, т.н. "обьект 100", всего в полутора километрах, даже ближе. Ну, слава Богу, пошло дело. И, слава Богу, не гептил, ну вы поняли.
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