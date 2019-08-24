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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:ДТП (5711) Киев (17839) Притула Сергей (5)

 Притула подтвердил, что виновница ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, - мать его жены

По факту ДТП в Киеве, где пострадали женщина с сыном, продолжается досудебное следствие, далее будет суд.

Об этом шоумен и волонтер Сергей Притула написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последние несколько дней моя фамилия зачастила в новостных лентах в связи с ДТП с участием моей тещи. Хочу прояснить пару моментов. И я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена, не оказывали попытки "порешать" вопросы с судьями или прокурорами... Вам этот инцидент - это обыденность, а для двух семей - трагедия. Продолжается досудебное следствие. Далее будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над "и", - отметил Притула.

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Он заявил, что его семья готова "посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь".

"Здоровье ребенка и мамы - это основной приоритет в этой ситуации", - отметил Сергей Притула.

Притула подтвердил, что виновница ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, - мать его жены 01

Напомним, 22 августа в Дарницком районе Киева водитель внедорожника наехал задним ходом на женщину с 9-летним сыном. В полиции заявили о задержании и сообщении о подозрении по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. По сообщениям в СМИ, за рулем находилась теща Сергея Притулы Лилия Сопельник.

Также смотрите: Сотрудник полиции и 7-летняя девочка погибли при ДТП на Киевщине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3144589
 
 
 Топ комментарии
 
Молодець, що звернувся до всіх. Саме так треба робити публічним людям.
Добре, що хлопчик вижив, бо вчора писали, що дитинка померла. Одужання маленькому, а Сергію терпіння.
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24.08.2019
Корабль с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС.»
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24.08.2019 13:40
WSJ: США хотят предотвратить покупку Китаем завода «Мотор Сич»
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не ну в самом деле- почему не продались Боингу или Аэрбэгу или Эмбаеру..... последние вообще строит те же самолеты по классу, что и Антонов... Притула подтвердил, что виновница ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, - мать его жены - Цензор.НЕТ 8321
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24.08.2019
Корабль с роботом «Федором» не смог пристыковаться к МКС.»
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Спорим, когда пристыкуется об этом здесь не сообщат?
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Зачем мне Вас разорять? В этом году ни одного сообщения об успешном кацапском старте, чем этот лучше? Тем что там смешной Фёдор?
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услышим от тебя кацапа...\а оно нам надо Во-Во...?\
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Таким как Вы похоже ничего не надо и ничего не интересно. Кроме ненависти у Вас ничего нет...
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к вам кацапам только презрение и желание чтобы вы все сдохли...
а что ты хотел Во-Во...?
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А что есть у тебя, Во-Во? Ты со своей злобой уже до оскорблений опустился. А я ведь с тобой разговаривала вежливо. Кто ты после этого?
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Его жонка, дочка євонной тещи.
Кергуду?
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Похоже, если шутка не помечена рожицей, то современное поколение её уже не воспринимает...
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та ну Вас.!..хоть бы скобочки ставили, а то аж проснулись-встрепенулись все ))))
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Молодець, що звернувся до всіх. Саме так треба робити публічним людям.
Добре, що хлопчик вижив, бо вчора писали, що дитинка померла. Одужання маленькому, а Сергію терпіння.
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теща суперовая или дочьки с золотыми 3.14здами ...зацените одна шмонька замужем за вы...дком хомутынником другая за Сережой ...ну в акурат вам пример одна дочь живет с рыгом заклятым другая с патриотом как бы
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А почему как бы? У Притулы всегда была четкая жизненная позиция. Он точно не ватный: опускал кацапов, как мог, да и на отборе на Евровидение отличился (чего нельзя сказать о ватном жюри), к тому же своих личных денег на фронт много отдал. Кто еще из наших артистов может таким похвастаться?
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если эта семья будет готова принять подобную помощь". Источник: https://censor.net.ua/n3144589
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тіпа, откажеця від будь-яких притензій?
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Якась Аліна в 15ому році літала в Ялту через Москву, а сьогодні паплюжила гімн України на Майдані. Думаю, може Баканову набрати з приводу цієї... Аліни...

Притула підтвердив, що винуватиця ДТП, в якому постраждали жінка і дитина, - мати його дружини - Цензор.НЕТ 4966 Притула підтвердив, що винуватиця ДТП, в якому постраждали жінка і дитина, - мати його дружини - Цензор.НЕТ 7430
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Даже не знаю, почему Притула должен оправдываться. А главное, перед кем? Он достойный человек. Неужели кто-то считает, что он должен нести ответственность за свою тещу (да даже если бы и родная мать была виновницей)? Всегда его уважал. Не могу такого сказать ни про кого из того же 95 квартала.
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так той притула гешефт з тьощою ділить, то хай і отвєцтвєнность несе
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Что ты мелешь? Притула на фронт отдал больше, чем все наши артисты вместе взятые, включая твой любимый квартал. Этот человек реальный патриот в отличие от клоунов, которые поют псевдопатриотические песенки для умственно отсталого населения.
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А Порошенко за Гладковських повинен був виправдовуватись? І це при тому, що ПОП, призначаючи Олега Гладковського заступником у Турчинова, поставив йому завдання: підприємства Укроборонрому мають працювати у три зміни! І цього було досягнуто. А потім Гладковських звинуватили в корупції на підставі якихось файлів (і не виключено, що "лівих")...
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Нет, не должен, а он и не оправдывался. Но Зебилы раздули тему. Как думаете, Ахметов хотя бы знает, как зовут директоров его шахт, заводов? Я в этом сильно сомневаюсь. Ты можшь отвечать за своих людей, когда их до десятка в подчинении, но когда их тысячи (тем более не совсем подчиненных)...
И здесь для начала нужно определить, что же такое "журналистское расследование". Понимаете ли, экономистов учат экономике, юристов праву и т.п. А чему учат наших журнашлюх, которые считают себя экспертами во всех вопросах (Бутусова ввиду не имею, так как он хотя бы пытается разбираться и анализировать, а не клепать заказные статейки). Видел я Бигуса в какой -то передаче перед выборами на Г+Г. Тупое чмо, которое абсолютно не разбирается ни в экономике ни в праве. Так какие оно вообще расследования может проводить?
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Може він давно мріє щоби його тещу ізолювали?
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Не дано быть за рулём найдите водителя, вы же плять такие все крутые.
Слабо человеку платить среднюю зарплату или выше. Нет??? Сидите в тюрьме, за скоенное, не жалко, жлобов.
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такіх нє бєрут в тюрму - кровь голубая
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когда колхозницы с телег пересаживаются за авто, тогда и случаются маленькие трагедии
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Пусть сидит 5 лет, как и все такие же горе водители
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