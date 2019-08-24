 Притула подтвердил, что виновница ДТП, в котором пострадали женщина и ребенок, - мать его жены

Об этом шоумен и волонтер Сергей Притула написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Последние несколько дней моя фамилия зачастила в новостных лентах в связи с ДТП с участием моей тещи. Хочу прояснить пару моментов. И я лично, и моя семья, максимально искренне сочувствуем семье, которая пострадала в результате нелепого управления автомобилем мамой моей жены. Ни я лично, ни моя жена, не оказывали попытки "порешать" вопросы с судьями или прокурорами... Вам этот инцидент - это обыденность, а для двух семей - трагедия. Продолжается досудебное следствие. Далее будет суд. Они прояснят ситуацию и расставят точки над "и", - отметил Притула.

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Он заявил, что его семья готова "посильно присоединиться к покрытию расходов на лечение и реабилитацию пострадавшей семьи, в случае, если эта семья будет готова принять подобную помощь".

"Здоровье ребенка и мамы - это основной приоритет в этой ситуации", - отметил Сергей Притула.

Напомним, 22 августа в Дарницком районе Киева водитель внедорожника наехал задним ходом на женщину с 9-летним сыном. В полиции заявили о задержании и сообщении о подозрении по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. По сообщениям в СМИ, за рулем находилась теща Сергея Притулы Лилия Сопельник.

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