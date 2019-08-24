 Не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость, - Усик отказался от боев против россиян

Об этом Усик сообщил в прямом эфире на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин… Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал Усик.
Он подчеркнул, что нормально относится к российским спортсменам и их семьям и не хочет "грязи, которая будет литься с обеих сторон".
Ранее портал Boxing Scene сообщил, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в поединке против россиянина Андрея Федосова вместо камерунца Карлоса Такама. Следующий бой украинца должен состояться 12 октября 2019 года в Чикаго.
После того, как Усик решил перейти в супертяжелый вес, он официально лишился звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.
Слава Украине!
Это же классика,никакой политики.Не по паспорту же. ?!
врагам. Орки уже верещат в сетях - "хахол зассалллл!!!!"(с) Не будешь ты для этих рабоскотов "своим" никогда. Насколько верен афоризм сэра Винстона "Кто межде войной и позором выбирает позор - тот получает и войну. и позор "(с) Он уже получил держимордорскую паспортину ?
Там же можуть влаштувати проти дітей будь-яку провокацію. Ну для чого йому це, як і його матері ?
Ну, тупоголові кобили, спробуйте поставити себе на його місце і змоделювати ситуацію:
Після перемоги над Казлом він привозить дітей до матері а там "кримська самооборона" влаштовує пікет за ніби-то антиросійські висловлювання Усика. Далі ФСБ, ніби задля безпеки його дітей, вивозить їх у військову частину і просить Сашу приїхати їх забрати. А там йому ламають мізки і пропонують переїхати до Росії....
Вкурило, бидло?
Простые люди отдыхают на Одещине или за границей. А несчастный усик может отдыхать только в загаженном крысме.
Все нормальные люди (кто имел материальную возможность) оттуда выехали и родственников вывезли. А этим уродам так нравится вонючая ***************** военная база, что другог места для отдыха не нашли?
Просто оно и его семейка - сепары. Не удивлюсь, если его мамаша на референдум ходила и кричала "путен введи")))