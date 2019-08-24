 Не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость, - Усик отказался от боев против россиян

Об этом Усик сообщил в прямом эфире на своей странице в Instagram, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

"Была информация, что соперником станет Андрей Федосов. Нет. Он не будет моим соперником. Почему? Еще перед этим обсуждали, что оппонентом будет Александр Поветкин… Я говорил, что я не хочу боксировать с этими ребятами, потому что это обязательно переведут в политическую плоскость и будут обзывать друг друга грубыми словами. Это меня не устраивает, это мне не нужно", - сказал Усик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Берлин перед саммитом G7: "Возвращение к формату G8 с Россией пока не обсуждается"

Он подчеркнул, что нормально относится к российским спортсменам и их семьям и не хочет "грязи, которая будет литься с обеих сторон".

Ранее портал Boxing Scene сообщил, что Усик дебютирует в супертяжелом весе в поединке против россиянина Андрея Федосова вместо камерунца Карлоса Такама. Следующий бой украинца должен состояться 12 октября 2019 года в Чикаго.

После того, как Усик решил перейти в супертяжелый вес, он официально лишился звания абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

Также читайте: США призвали РФ и поддерживаемые ею силы демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской для ремонта моста